Horoscop 10 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâmpina o nouă perspectivă bănoasă

E bine să avem prezență de spirit ca să prindem din zbor un pont care să ne ofere un job, o șansă de a cumpăra o casă, o mașină — sau să nu trecem indiferenți pe lângă cineva care ne-ar putea deveni partener de viață!

Vibrația zilei este 1 și o să o luăm de la capăt cu ceva care să ne aducă succes.

Horoscop 10 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să puteți da drumul proiectelor noi, că ați găsit și finanțare, și o să aveți un parcurs profesional ascendent, presărat cu reușite. O să dați zor să vă achitați de obligațiile de tot felul, ca să vă puteți duce într-o excursie — aveți nevoie de relaxare și aer proaspăt.

Horoscop 10 octombrie 2025 – SCORPION

O să aveți un timp de gândire până săptămâna viitoare, ca să decideți dacă vă dați acceptul pentru un proiect sau rămâneți la activitățile în care sunteți deja implicați. Poate organizați o ieșire cu prietenii la sfârșit de săptămână și o să vă deconectați, după o perioadă încărcată.

Horoscop 10 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Surprize, la voi! O întâlnire cu cineva care vă propune un job de care s-ar putea să fiți încântați, și o să vă gândiți serios la ofertă. Se poate să vă cheme cineva din străinătate și să răspundeți cu promptitudine, că vă e și vouă dor de acea persoană.

Horoscop 10 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să-și facă apariția o persoană dornică de un parteneriat sentimental și, dacă nu aveți partener de cuplu, o să o luați în serios pe această persoană. Sunt chestiuni pe care le-ați realizat cu efort și sacrificii, pentru care meritați un premiu — și poate șefii vin cu o recompensă.

Horoscop 10 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să faceți față cu brio obligațiilor de serviciu și o să vă faceți și planuri de minivacanță, să plecați pe undeva ca să petreceți timp de calitate cu familia, mai ales cu cei mici. Poate veți onora invitația la un eveniment monden și veți cunoaște oameni care vă vor susține ideile și proiectele.

Horoscop 10 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate plecați cu grupul de prieteni pe undeva chiar de astăzi și o să vă rupeți de stresul cotidian, ca să vă refaceți starea de spirit. E cineva care se regăsește în felul vostru de a fi și e posibil ca sentimentul să fie reciproc.

Horoscop 10 octombrie 2025 – BERBEC

Încep să se adune banii și o să aveți cu ce să dați o fugă prin împrejurimi, dacă nu mai departe — poate n-aveți timp sau suma necesară — dar o să vă puteți distra. Poate vă faceți și voi o programare la medic și, dacă se constată ceva în neregulă, o să urmați tratamentul.

Horoscop 10 octombrie 2025 – TAUR

Poate vă înscrieți într-un program special, ca să împărtășiți din cunoștințele voastre unor oameni dornici să se perfecționeze și cărora le folosește experiența voastră. O să puteți intra și într-o colaborare solicitantă, ce-i drept, dar cu efecte pozitive și o perspectivă bănoasă.

Horoscop 10 octombrie 2025 – GEMENI

E ceva la care visați de multă vreme și o să vi se poată întâmpla, în sfârșit, căci ați atins un nivel de conștientizare și lucrurile frumoase încep să prindă viață. Poate vă pregătiți de lansarea unui proiect care o să vă aducă bani mulți și o să vă propulseze în carieră.

Horoscop 10 octombrie 2025 – RAC

Se prea poate să vă descoperiți un hobby care să scoată la lumină calități ascunse și o să vă refaceți încrederea în voi. Se poate să aflați o veste bună despre un copil care urmează să se nască în familie — și va fi o mare bucurie.

Horoscop 10 octombrie 2025 – LEU

Poate va trebui să fiți mai insistenți ca să vă recuperați banii și să acceptați golurile temporare cauzate de lipsa lor, altminteri o să așteptați mult și bine. Poate vă ocupați de casă și de familie, ca să-i mulțumiți pe toți, și efortul vă va fi apreciat.

Horoscop 10 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să obțineți rezultate de top la școală, poate dați un test eliminatoriu sau vi se cer adeverințe și medii foarte bune ca să fiți admiși într-o clasă specială. Se poate să plecați cu rudele sau prietenii undeva, ca să-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri și să vă distrați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













