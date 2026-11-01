Pe 4 noiembrie, aspectul armonios dintre Venus și Jupiter favorizează dialogul și sprijinul reciproc. Câteva zile mai târziu, Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, deschide o etapă nouă în gestionarea resurselor comune, a încrederii și a situațiilor care necesită schimbări profunde. Totodată, pe 10 noiembrie, aspectul de susținere dintre Venus și Marte stimulează inițiativa în plan afectiv și profesional. Un moment cheie îl reprezintă reluarea mișcării directe a lui Mercur, pe 13 noiembrie, urmat îndeaproape de cea a lui Venus, pe 14 noiembrie. Aceste schimbări de direcție deblochează negocierile, lămuresc neînțelegerile și permit reevaluarea parteneriatelor, după o perioadă în care răspunsurile au întârziat să apară.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, prima jumătate a lunii pune accent pe bugetul comun, datorii și obligații financiare.

Aspectul de susținere dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, favorizează apropierea sentimentală, romantismul și consolidarea unei relații.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, marchează începutul unei reorganizări a resurselor sau o decizie importantă într-un parteneriat material.

După 13 noiembrie, odată cu revenirea lui Mercur la mersul direct, avansează negocierile și demersurile financiare care au stagnat.

În relații, revenirea lui Venus la mersul direct, pe 14 noiembrie, clarifică așteptările și restabilește echilibrul dintre ceea ce oferă și ceea ce primesc, cu condiția ca termenii oricărui acord să fie verificați fără grabă.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, relațiile de cuplu și colaborările devin prioritare. Astfel, Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, deschide un capitol nou într-o relație sau determină renegocierea termenilor unui parteneriat.

Până pe 13 noiembrie, Mercur retrograd readuce în discuție promisiuni anterioare, însă reluarea mersului direct facilitează lămurirea neînțelegerilor.

Venus, guvernatoarea nativilor, își reia mersul direct pe 14 noiembrie, aducând o perspectivă mai limpede asupra organizării muncii și a colaborărilor zilnice. În plan profesional, apar oportunități de cooperare, iar stabilirea unor așteptări realiste și a unor responsabilități bine definite le poate asigura rezultate pe termen lung.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, atenția se îndreaptă spre locul de muncă, organizarea activităților și sănătate.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, îi încurajează pe nativi să schimbe un obicei profesional sau să adopte o metodă mai practică de împărțire a sarcinilor.

În plan afectiv, aspectul armonios dintre Venus și Marte, din 10 noiembrie, favorizează inițiativele romantice, dialogul deschis și reluarea unei activități creative.

Revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, aduce clarificări în discuțiile cu colegii și deblochează proiectele întârziate, iar din 14 noiembrie, revenirea lui Venus la mersul direct restabilește armonia în viața sentimentală, ajutându-i să își dozeze mai bine eforturile zilnice.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, prima jumătate a lunii dinamizează viața sentimentală, creativitatea și relația cu copiii.

Aspectul de susținere dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, favorizează investițiile pentru cămin și aduce vești bune legate de o sursă de venit.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, poate marca începutul unei povești de dragoste, relansarea unei relații sau demararea unui proiect personal în care nativii investesc.

Revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, le permite să își exprime mai clar dorințele afective, în timp ce revenirea lui Venus la mersul direct, din 14 noiembrie, readuce armonia în viața de familie și rezolvă eventualele tensiuni domestice.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, casa, familia și stabilitatea emoțională devin teme centrale.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, aduce planuri noi legate de locuință, o reorganizare în cămin sau o discuție decisivă cu rudele.

În viața sentimentală și în comunicare, aspectul armonios dintre Venus și Marte, din 10 noiembrie, susține dialogul, negocierile și inițiativele romantice.

Revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, deblochează deciziile legate de bunuri imobiliare sau familie. În plus, întâlnirea dintre Marte și Jupiter în semnul Leului, care atinge punctul culminant la mijlocul lunii, le amplifică nativilor ambiția, vitalitatea și dorința de afirmare, oferindu-le curajul de a-și susține proiectele personale fără conflicte.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, comunicarea, documentele și relațiile cu persoanele apropiate capătă o importanță majoră.

Aspectul de susținere dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, îi ajută să găsească soluții financiare sau să primească un sprijin neașteptat.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, poate aduce interviuri, prezentări de proiecte, rezolvarea unor chestiuni administrative sau oportunitatea de a învăța lucruri noi.

După o perioadă de verificare atentă a actelor, revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, grăbește semnarea documentelor, iar din 14 noiembrie, revenirea lui Venus la mersul direct clarifică bugetul personal și permite reevaluarea practică a unei surse de venit.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, începutul lunii aduce în prim-plan banii, valorile personale și administrarea resurselor.

Aspectul armonios dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, favorizează colaborările, susținerea din partea prietenilor și negocierile pe termen lung.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, deschide un nou capitol financiar, favorizând apariția unor surse noi de venit, inițiative menite să le sporească câștigurile sau decizii importante privind administrarea resurselor.

Pe 13 noiembrie, revenirea lui Mercur la mersul direct deblochează discuțiile despre bani sau salarizare, iar pe 14 noiembrie, când Venus, guvernatoarea nativilor, revine la mersul direct în semnul Balanței, Balanțele își recapătă claritatea, vitalitatea și hotărârea în deciziile sentimentale și personale.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, prima jumătate a lunii reprezintă un moment de înnoire personală. Luna Nouă din propriul semn, de pe 9 noiembrie, deschide un ciclu nou, favorizând stabilirea unor obiective pe termen lung, redefinirea priorităților și asumarea unei noi direcții personale.

Dacă Mercur retrograd în Scorpion i-a determinat să își cântărească atent pașii, revenirea sa la mersul direct, pe 13 noiembrie, le aduce claritate și curajul de a exprima lucruri rămase nespuse. În paralel, revenirea lui Venus la mersul direct, pe 14 noiembrie, facilitează vindecarea unor nemulțumiri mai vechi și lămurirea discretă a unor situații afective, ajutându-i să deschidă un capitol nou pe baza unor alegeri asumate.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, prima jumătate a lunii favorizează bilanțul interior și detașarea de situațiile care le consumă energia.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, îi îndeamnă pe Săgetători să încheie o etapă, să lase în urmă experiențe care nu le mai sunt de folos și să își reevalueze prioritățile înaintea unui nou început.

Revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, aduce clarificări în privința unor situații ținute până acum departe de ochii celorlalți și permite obținerea unor răspunsuri.

Din 14 noiembrie, când Venus revine la mersul direct, se clarifică relațiile de prietenie și se pot relua unele proiecte de grup. Această perioadă de reflecție le oferă nativilor perspectiva necesară pentru a-și pregăti în liniște următorii pași profesionali.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, proiectele de viitor, prieteniile și colaborările de grup intră într-o etapă de reorganizare.

Aspectul armonios dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, favorizează obținerea unui sprijin financiar sau consolidarea unui parteneriat profesional.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, deschide un ciclu nou în planurile de viitor, încurajându-i să își stabilească obiective pe termen lung, să inițieze proiecte colective și să se apropie de persoane care împărtășesc aceleași aspirații.

Revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, lămurește responsabilitățile dintr-o echipă, iar revenirea lui Venus la mersul direct, pe 14 noiembrie, îmbunătățește relația cu superiorii și le permite să selecteze doar colaborările cu perspective concrete de viitor.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, cariera, statutul și imaginea publică devin principalele preocupări. Aspectul de susținere dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, favorizează colaborările la distanță și alianțele avantajoase.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, marchează începutul unui ciclu nou profesional, fiind un moment favorabil pentru stabilirea unor obiective în carieră pe termen lung, asumarea unor responsabilități importante sau inițierea unui proiect care le poate consolida statutul.

După o perioadă în care Mercur retrograd a readus în discuție decizii mai vechi, revenirea la mersul direct, pe 13 noiembrie, clarifică obiectivele, iar din 14 noiembrie, revenirea lui Venus la mersul direct deblochează planurile de studiu, călătoriile și demersurile birocratice.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, prima jumătate a lunii aduce interes pentru studii, călătorii, demersuri oficiale și dezvoltare personală.

Aspectul armonios dintre Venus și Jupiter, din 4 noiembrie, susține rezolvarea unor chestiuni financiare prin eforturi profesionale bine direcționate.

Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, deschide un ciclu nou de dezvoltare, favorizând stabilirea unor obiective legate de studii și specializare, planificarea unei călătorii sau inițierea unor demersuri care să le extindă perspectivele profesionale și personale.

Revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, facilitează clarificarea documentelor și a detaliilor legate de o deplasare, în timp ce revenirea lui Venus la mersul direct, pe 14 noiembrie, aduce mai multă claritate în gestionarea datoriilor, a creditelor sau a bugetului comun.