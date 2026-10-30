Judecătorul de drepturi şi libertăţi al Judecătoriei Caransebeş a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, pe numele bărbatului bănuit că între 21 şi 25 octombrie a pătruns prin efracţie într-o locuinţă din comuna Cornereva, satul Poiana Lungă, din judeţul Caraş-Severin, de unde a furat o armă de vânătoare şi zece cartuşe, dar şi o sticlă de whiskey, o sticlă de vin roşu şi o sticlă de suc, scrie News.ro.

Bărbatul este căutat de două zile de către poliţişti, jandarmi şi voluntari, cu un câine de urmă, drone şi camere cu termoviziune.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş anunţă, vineri, că în 28 octombrie, procurorul de caz din cadrul instituţiei a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat, pentru furtul calificat şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, cu recidivă postexecutorie.

Potrivit sursei citate, între 21 şi 25 octombrie 2026, bărbatul a pătruns prin efracţie şi violare de domiciliu în locuinţa unei persoane, din comuna Cornereva, satul Poiana Lungă, din judeţul Caraş-Severin, de unde a sustras o armă de vânătoare de calibru 12 mm, împreună cu muniţia aferentă acesteia - zece cartuşe de calibru 12, precum şi trei sticle de băuturi alcoolice şi non-alcoolice (o sticlă de whiskey, o sticlă de vin roşu şi o sticlă de suc.

În data de 29 octombrie, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă în lipsă faţă de inculpat, fiind sesizat, în acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Caransebeş.

„Prin Încheierea nr. 505/2026 pronunţată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Caransebeş la data de 29.10.2026 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii efective în executare a mandatului de arestare preventivă”, mai arată sursa citată.

Poliția cere cetățenilor să nu se apropie de persoana urmărită, dacă o observă

Cercetările în acest dosar sunt făcute de către poliţişti ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, din cadrul IPJ Caraş-Severin, sub supravegherea procurorului de caz.

Miercuri dimineaţă, poliţişti, jandarmi, voluntari, ajutaţi de un câine de urmă, de drone şi de camere cu termoviziune, au început căutarea unei persoane bănuite că a furat dintr-o locuinţă din comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin, o armă de vânătoare şi zece cartuşe.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au obţinut indicii despre identitatea persoanei bănuite şi încearcă localizarea şi depistarea acesteia.

Având în vedere că arma sustrasă nu a fost recuperată, poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu încerce să abordeze sau să imobilizeze persoana căutată şi să nu se apropie de aceasta dacă o observă. Orice informaţie care poate contribui la localizarea persoanei trebuie comunicată de îndată Poliţiei, la numărul unic de urgenţă 112.

Poliţiştii continuă activităţile pentru depistarea persoanei bănuite, recuperarea bunurilor sustrase şi clarificarea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.