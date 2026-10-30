„În săptămâna 19 - 25 octombrie au fost raportate 78.876 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 3.5% mai puţine cazuri faţă de săptămâna anterioară (81.729) şi cu 2.7% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (81.106). Variaţia în minus faţă de media calculată de 83.655 a cazurilor din ultimele sezoane (2018-2026, fără sezoanele pandemice) a fost de 5.7%”, a informat INSP, citează Agerpres.

În aceeaşi perioadă s-au înregistrat 225 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 217 raportate în săptămâna anterioară şi cu 228 cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent.

În perioada menţionată au fost raportate 8 cazuri de gripă confirmată de laborator: 2 cu virus gripal AH1, 4 cu virus gripal A nesubtipat şi 2 cu virus gripal netipat.

Nu a fost comunicat niciun deces nou confirmat cu virus gripal în acest interval.

Până în prezent a fost comunicat un singur deces confirmat cu virus gripal, tip A, subtip H1, la grupa de vârstă 65-79 ani.

Până la data de 25.10.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări 507.513 vaccinări antigripale (499.542 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 3.562 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

De la începutul sezonului au fost raportate 23 de cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 7 cu virus gripal AH1, 8 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 5 cazuri cu virus netipat, un caz cu virus gripal B, două cazuri cu coinfecţie de virus gripal A+B.