Horoscop cu Mercur în Săgetător din 29 octombrie 2025. O perioadă a ideilor mari, sincerității și expansiunii mentale

Pe 29 octombrie 2025, Mercur, planeta comunicării și a gândirii, pășește în semnul aventuros al Săgetătorului, aducând un val de optimism, curiozitate și dorință de explorare.

Gândirea devine mai liberă, dialogurile mai sincere, iar inspirația atinge cote înalte.

Mercur, planeta comunicării, părășește energia introspectivă și profundă a Scorpionului și intră pe 29 octombrie în Săgetător, un semn al expansiunii, optimismului și aventurii.

În Săgetător, mintea caută adevărul, cunoaștere și experiențe noi, iar modul de a gândi și comunica devine mai liber, deschis și plin de entuziasm. Apar idei îndrăznețe, declarații directe și dorința de a împărtăși perspective noi, atât în relațiile personale, cât și în proiectele profesionale.

Pe 9 noiembrie, Mercur intră în mișcare retrogradă în Săgetător, aducând o perioadă de revizuire a planurilor, gândurilor și proiectelor. Prin retrogradare ajunge înapoi în Scorpion, pe 19 noiembrie, pentru ca pe 29 noiembrie să revină la mișcarea directă, readucând claritate și coerență în comunicare și decizii. Din 12 decembrie, Mercur va traversa până la începutul anului, din nou, Săgetătorul, favorizând explorarea ideilor noi și extinderea orizonturilor.

Mercur intră în Săgetător pe 29 octombrie 2025. Cum este influențat fiecare semn zodiacal

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, tranzitul lui Mercur în Săgetător pune accent pe studii superioare, călătorii, schimburi de experiență și reflecție asupra convingerilor personale. Se intensifică curiozitatea de a descoperi lucruri noi, de a planifica excursii sau proiecte care le lărgesc universul cunoașterii. Comunicarea devine mai expansivă și optimistă, iar gândirea se orientează către scopuri mari.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, tranzitul lui Mercur în Săgetător favorizează discuțiile despre finanțe comune, moșteniri, investiții, credite sau comunicarea cu partenerul. Este un moment bun pentru a clarifica neînțelegeri financiare și pentru o mai bună organizare a bugetelor. În același timp, comunicarea cu partenerul se poate adânci, iar conversațiile devin sincere.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, tranzitul lui Mercur în Săgetător aduce o comunicare deschisă și sinceră cu partenerul de viață sau cu colegii. Apare o tendință de a lucra împreună și de a găsi soluții comune, iar următoarea perioadă este potrivită pentru negocierea unor condiții contractuale sau pentru a clarifica neînțelegeri în relații.

Rac / Ascendent în Rac

Mercur în Săgetător le activează nativilor Rac sfera muncii și sănătății. Comunicarea cu colegii și partenerii de afaceri devine mai fluidă, iar nativii pot rezolva eficient diverse probleme profesionale. De asemenea, pot să apară oferte, propuneri sau vin răspunsuri de la angajatori dacă au fost la interviuri. Totodată, sunt în prim-plan sănătatea și stilul de viață, fiind recomandate ajustări care să sprijine starea generală de bine.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru Lei, tranzitul lui Mercur în Săgetător activează zona dragostei, creativității, exprimării talentelor personale și relațiile cu copiii. Inspirația Leilor se amplifică, dar și dorința de a se manifesta autentic, iar comunicarea în plan romantic devine mai intensă. Este o perioadă favorabilă pentru a încerca experiențe noi, a se dedica pasiunilor și a-și exprima sentimentele față de persoanele dragi.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, tranzitul lui Mercur în Săgetător influențează zona familiei, căminului și vieții domestice și urmează o perioadă favorabilă pentru clarificarea unor situații legate de locuință sau de relațiile cu membrii familiei. Totodată, nativii pot face planuri pentru a începe reorganizarea spațiului.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, tranzitul lui Mercur în Săgetător dinamizează zona comunicării, învățării, interacționării și deplasărilor pe distanțe scurte. Urmează o perioadă în care ideile circulă mai ușor, iar dorința de dialog și schimburi de informații este accentuată. Gândirea devine mai deschisă și dornică de cunoaștere, fiind un moment potrivit pentru a începe cursuri, explora domenii noi sau a-și exprima opiniile cu entuziasm.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru Scorpioni, tranzitul lui Mercur în Săgetător pune accent pe sectorul finanțelor, valorilor personale și încrederii în sine. Urmează o perioadă în care nativii își pot organiza mai bine resursele. Gândirea devine orientată spre consolidarea stabilității materiale și definirea unor priorități clare.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru Săgetători, tranzitul lui Mercur în Săgetător le amplifică energia mentală, curiozitatea și dorința de exprimare. Este o perioadă în care comunicarea devine directă, entuziastă și plină de idei noi. Nativii pot simți nevoia să-și exprime punctul de vedere cu sinceritate, să înceapă proiecte personale sau să se implice în activități care le pun în valoare vocea și viziunea.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, tranzitul lui Mercur în Săgetător activează sfera universului interior, frământărilor și trecutului. Este o perioadă potrivită pentru reflecție, analiză și pentru înțelegerea motivațiilor profunde din spatele acțiunilor lor. Comunicarea poate deveni mai rezervată, însă gândirea capătă profunzime, iar claritatea mentală vine prin liniște și retragere din agitația cotidiană.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, tranzitul lui Mercur în Săgetător dinamizează sfera prietenilor, proiectelor de grup și planurilor de viitor. Este o perioadă favorabilă pentru colaborări, schimburi de idei și implicarea în activități colective. Comunicarea devine deschisă și inspirată, iar nativii pot primi sprijin sau informații valoroase din partea cercului social care îi ajută să își contureze mai clar direcțiile.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru Pești, tranzitul lui Mercur în Săgetător activează zona carierei, reputației și obiectivelor profesionale. Urmează o perioadă în care comunicarea cu superiorii și imaginea publică devin importante. Nativii pot primi recunoaștere pentru munca depusă sau pot contura planuri noi legate de direcția profesională. Este un moment favorabil pentru afirmare și pentru a face pași concreți spre atingerea scopurilor pe termen lung.

