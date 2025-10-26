Horoscop 27 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va rezolva chestiuni legate de bani

Horoscop 27 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să ne dozăm energia ca să ne ajungă până la sfârșitul săptămânii, pentru că or să fie niște subterane de explorat, ca să ne descoperim pe noi înșine.

Vibrația zilei este 9 și o să avem o privire panoramică asupra perspectivelor.

Horoscop 27 octombrie 2025 – SCORPION

Se poate să vi se propună un job nou sau o funcție și o să vă confruntați cu situații noi, fiind un început de drum cu șanse de succes. Poate v-ați propus ceva care se va rezolva cu ajutorul unor oameni care dispun de mijloacele necesare pentru a vă ajuta. Pot fi și sponsori.

Horoscop 27 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să puteți rezolva chestiuni legate de bani, împrumuturi, posibile investiții și o să vă echilibrați din acest punct de vedere. Lucrurile vă ies relativ ușor și o să faceți progrese vizibile la serviciu, iar afacerile particulare vor merge bine.

Horoscop 27 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să interacționați cu oameni pentru a da drumul unui proiect care o să vă aducă satisfacții profesionale și relații cu persoane valoroase. Poate găsiți o platformă de pe care să vă transmiteți ideile, astfel încât să ajungă la destinatarii care prezintă interes pentru voi.

Horoscop 27 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vi se aducă mulțumiri pentru ce ați lucrat, probabil și în plus, și o să vă încredințeze șefii un alt proiect ambițios, care poate fi pentru anul viitor. Poate vă bate gândul să aveți propria afacere ca să nu depindeți de nimeni, dar trebuie să luați măsuri de precauție.

Horoscop 27 octombrie 2025 – PEȘTI

O să vă puteți reface o căsnicie sau o relație partenerială, cu condiția să puneți capăt problemelor din trecut, să tăiați nodul gordian și să mergeți mai departe cu inima deschisă. Vor apărea oferte de colaborare și, dacă rămâne timp după serviciu, o să fiți de acord.

Horoscop 27 octombrie 2025 – BERBEC

Vin niște bani pe care i-ați revendicat și o să vă mai puteți mișca și voi, făcând mici surprize celor dragi, mai ales copiilor. Încă vă străfulgeră ideea să vă luați o casă sau să extindeți pe cea în care locuiți, pentru confort.

Horoscop 27 octombrie 2025 – TAUR

Poate începeți cursuri sau vă cultivați un hobby și o să vă ocupați timpul liber cu ceva care să vă facă plăcere. Sufletește promite să vă fie mai bine, pentru că există comunicare între voi și partener; timpul liber nu este însă folosit la maximum.

Horoscop 27 octombrie 2025 – GEMENI

Se poate să apelați la un împrumut ca să vă luați o casă sau o mașină, dacă nu cumva ca să vă puteți plăti taxele școlare. Pot veni niște bani din urmă și să aveți și pentru o ieșire în weekend.

Horoscop 27 octombrie 2025 – RAC

Poate vă faceți curaj să lansați un proiect care v-ar propulsa în carieră, v-ar aduce vizibilitate și bani. Se poate să vă facă o vizită cineva căruia i-ați lipsit și să vă aducă vești bune, revigorându-vă.

Horoscop 27 octombrie 2025 – LEU

O să vi se dea ceva nou de făcut la serviciu și să aveți spor la treabă, să faceți rost de bani ca să vă puneți casa la punct. Puteți atrage banii ca un magnet și să vă permiteți o ieșire în weekend, cu familia cu tot.

Horoscop 27 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Se anunță o reușită după o serie de încercări și o să puteți face rost de bani și să vă bucurați de o constanță financiară. Poate au rămas lucruri nespuse în relația cu partenerul de cuplu și o să-i spuneți partea voastră de adevăr.

Horoscop 27 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se fac discuții pe marginea unor bani și o să cereți, poate, o sumă mai mare angajatorilor, mai ales dacă ați lucrat în plus. Se poate să vă descoperiți o nouă vocație și să atrageți toate privirile, admiratia celor din jur.

