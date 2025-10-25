Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste

Horoscop cu Neti Sandu
25-10-2025 | 20:50
neti sandu
PRO TV

Horoscop 26 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și trebuie să ne ferim de cheltuieli nesăbuite.

Horoscop 26 octombrie 2025 – SCORPION

Pare să fie o agendă încărcată, cu diverse vizite scurte pe la prieteni, târguri, muzee și alte manifestări prin oraș. Sunt prieteni pe care nu i-ați mai văzut de mult și o să vă dați întâlnire la un party, undeva.

Horoscop 26 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se adună prietenii în jurul vostru și o să vă bucurați de plăcerea unor îndeletniciri care vă eliberează de stres și vă oferă inspirație. Vă lăsați purtați de o poveste de dragoste, dacă nu aveți pe nimeni, și vor dispărea toate supărările și neîmplinirile.

Horoscop 26 octombrie 2025 – CAPRICORN

Întrevedere cu cineva care vă strecoară, din nou, o ofertă de colaborare; pare o alegere bună, dar puteți da răspunsul și mai târziu. E cineva care vrea să vă facă o surpriză și va veni cu bilete la un concert sau la un eveniment special, care o să vă încânte.

Citește și
neti sandu
Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin

Horoscop 26 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate se adună familia, pentru că sunt treburi importante de discutat și fiecare va alege ce vrea să facă pentru binele și dragul celor din jur. Se poate să participați la un eveniment monden, poate fi o gală, poate primiți și un premiu și o să fiți în atenția publicului.

Horoscop 26 octombrie 2025 – PEȘTI

O să vă întoarceți buzunarele pe dos ca să aveți pentru o ieșire cu cei dragi, să vă deconectați după o perioadă încărcată și să vă bucurați de un respiro. Poate o să fie ușor să vă duceți într-o plimbare prin țară, la invitația cuiva care își dorește să vă vadă.

Horoscop 26 octombrie 2025 – BERBEC

O să ieșiți la socializare, pentru că grupul vă vrea prezenți la sindrofii sau la vreo manifestare sportivă la care puteți participa. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care vă poate completa frumos sufletește.

Horoscop 26 octombrie 2025 – TAUR

Se poate să aibă loc o întrunire și să se ia decizii care să vă orienteze spre alt domeniu sau serviciu. Vi se lansează invitația să fiți de față la o cununie religioasă sau la un botez și să revedeți oameni cu care aveți multe în comun.

Horoscop 26 octombrie 2025 – GEMENI

Poate se adună întreg familionul, pentru că aveți un sărbătorit sau un succes de familie și îi chemați și pe prieteni să serviți bucuria. O să vă caute cineva interesat de o colaborare cu voi, dar se poate să aveți un program prea încărcat.

Horoscop 26 octombrie 2025 – RAC

Se poate să ieșiți cu prietenii la un restaurant sau la un eveniment festiv care să vă capteze interesul și să vă scoată din rutina zilnică. Se poate să întâlniți pe cineva care se simte atras de voi și o să realizați imediat dacă rezonati cu persoana respectivă sau nu.

Horoscop 26 octombrie 2025 – LEU

Toată lumea vă cheamă peste tot, dar o să faceți o selecție, pentru că nu puteți fi în zece locuri în același timp; ideea e să vă simțiți și voi bine. E posibil să vă invite cineva de pe alte meleaguri și, dacă nu e prea departe, o să dați o fugă până acolo ca să petreceți timp împreună.

Horoscop 26 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vă dați întâlnire cu rude apropiate, pentru o aniversare sau alt eveniment de sărbătorit, și o să vă bucurați de timp de calitate petrecut împreună. Se poate să vă prezentați la o ceremonie, să întâlniți oameni cu care colaborați în anumite situații și să fie emoționant.

Horoscop 26 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă reușească inițiativele, pentru că dispuneți și de niște bani și puteți împlini un vis al celor dragi, ducându-i la un spectacol sau altundeva. E o liniște după o perioadă cu incidente și o să vă bucurați de viața în doi; iar dacă nu aveți pe nimeni, poate apare cineva.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 25-10-2025 20:50

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin

Horoscop 25 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți.  

Horoscop 24 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită de șef
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită de șef

Horoscop 24 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri emoționale. Se întâmplă lucruri inedite care scot de la noi niște reacții eliberatoare. Adevărate declicuri.  

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 23 octombrie – 22 noiembre 2025. Reușite, acțiune, profit și provocări pentru zodii
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 23 octombrie – 22 noiembre 2025. Reușite, acțiune, profit și provocări pentru zodii

Neti Sandu și Andreea Marinescu au pregătit horoscopul pentru perioada 222 octombrie – 22 noiembre 2025, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această lună.  

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28