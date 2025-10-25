Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste

Horoscop 26 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare.

Vibrația zilei este 8 și trebuie să ne ferim de cheltuieli nesăbuite.

Horoscop 26 octombrie 2025 – SCORPION

Pare să fie o agendă încărcată, cu diverse vizite scurte pe la prieteni, târguri, muzee și alte manifestări prin oraș. Sunt prieteni pe care nu i-ați mai văzut de mult și o să vă dați întâlnire la un party, undeva.

Horoscop 26 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se adună prietenii în jurul vostru și o să vă bucurați de plăcerea unor îndeletniciri care vă eliberează de stres și vă oferă inspirație. Vă lăsați purtați de o poveste de dragoste, dacă nu aveți pe nimeni, și vor dispărea toate supărările și neîmplinirile.

Horoscop 26 octombrie 2025 – CAPRICORN

Întrevedere cu cineva care vă strecoară, din nou, o ofertă de colaborare; pare o alegere bună, dar puteți da răspunsul și mai târziu. E cineva care vrea să vă facă o surpriză și va veni cu bilete la un concert sau la un eveniment special, care o să vă încânte.

Horoscop 26 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate se adună familia, pentru că sunt treburi importante de discutat și fiecare va alege ce vrea să facă pentru binele și dragul celor din jur. Se poate să participați la un eveniment monden, poate fi o gală, poate primiți și un premiu și o să fiți în atenția publicului.

Horoscop 26 octombrie 2025 – PEȘTI

O să vă întoarceți buzunarele pe dos ca să aveți pentru o ieșire cu cei dragi, să vă deconectați după o perioadă încărcată și să vă bucurați de un respiro. Poate o să fie ușor să vă duceți într-o plimbare prin țară, la invitația cuiva care își dorește să vă vadă.

Horoscop 26 octombrie 2025 – BERBEC

O să ieșiți la socializare, pentru că grupul vă vrea prezenți la sindrofii sau la vreo manifestare sportivă la care puteți participa. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care vă poate completa frumos sufletește.

Horoscop 26 octombrie 2025 – TAUR

Se poate să aibă loc o întrunire și să se ia decizii care să vă orienteze spre alt domeniu sau serviciu. Vi se lansează invitația să fiți de față la o cununie religioasă sau la un botez și să revedeți oameni cu care aveți multe în comun.

Horoscop 26 octombrie 2025 – GEMENI

Poate se adună întreg familionul, pentru că aveți un sărbătorit sau un succes de familie și îi chemați și pe prieteni să serviți bucuria. O să vă caute cineva interesat de o colaborare cu voi, dar se poate să aveți un program prea încărcat.

Horoscop 26 octombrie 2025 – RAC

Se poate să ieșiți cu prietenii la un restaurant sau la un eveniment festiv care să vă capteze interesul și să vă scoată din rutina zilnică. Se poate să întâlniți pe cineva care se simte atras de voi și o să realizați imediat dacă rezonati cu persoana respectivă sau nu.

Horoscop 26 octombrie 2025 – LEU

Toată lumea vă cheamă peste tot, dar o să faceți o selecție, pentru că nu puteți fi în zece locuri în același timp; ideea e să vă simțiți și voi bine. E posibil să vă invite cineva de pe alte meleaguri și, dacă nu e prea departe, o să dați o fugă până acolo ca să petreceți timp împreună.

Horoscop 26 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vă dați întâlnire cu rude apropiate, pentru o aniversare sau alt eveniment de sărbătorit, și o să vă bucurați de timp de calitate petrecut împreună. Se poate să vă prezentați la o ceremonie, să întâlniți oameni cu care colaborați în anumite situații și să fie emoționant.

Horoscop 26 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă reușească inițiativele, pentru că dispuneți și de niște bani și puteți împlini un vis al celor dragi, ducându-i la un spectacol sau altundeva. E o liniște după o perioadă cu incidente și o să vă bucurați de viața în doi; iar dacă nu aveți pe nimeni, poate apare cineva.

