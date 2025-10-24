Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin

24-10-2025 | 20:27
Horoscop 25 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți.  

Vibrația zilei este 7 și o să luăm decizii înțelepte. O zi a deciziilor. Tot ce e bun, cu bine.

Horoscop 25 octombrie 2025 – SCORPION

Poate convocați grupul de prieteni să plecați pe undeva, într-o excursie, și să vă rupeți de treburile de rutină ca să câștigați forțe proaspete și să vă reinventați. O să ieșiți la evenimente mondene, poate e o gală sau un concert, ceva festiv care o să vă bucure sufletul.

Horoscop 25 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să vă duceți la un eveniment monden, poate fi un party, și să prindeți din zbor o ofertă de colaborare; o să vă gândiți până săptămâna viitoare dacă vă încumetați sau nu. Se poate să luați o decizie legată de viața de cuplu și o să o comunicați partenerului ca să vă puneți de acord.

Horoscop 25 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să vă duceți la ziua cuiva sau la un party de început de viață în doi, dacă nu chiar voi vă aflați la început de drum. Simțiți nevoia să-i strângeți în jurul vostru pe prieteni și să vă alimentați cu energia lor — un schimb emoțional hranitor.

Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă

Horoscop 25 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunt manifestări de tot felul prin oraș și o să le treceți în revistă, că sunt oameni cu care o să interacționați atât în plan profesional, cât și personal. Se poate să vă mobilizați să porniți la drum, pentru că vă așteaptă niște prieteni care v-au rugat de ceva vreme să treceți pe la ei — și o să faceți asta.

Horoscop 25 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate vă duceți în vizită la rude sau la nepoți, prin țară, ca să le oferiți niște cadouri, să mai schimbați o vorbă și să consolidați relațiile. Se poate să vi se întoarcă inima la loc și să vă continuați relația despre care credeați că vă poate face fericiți.

Horoscop 25 octombrie 2025 – BERBEC

În orice moment puteți face cunoștință cu cineva care vrea să vă facă viața mai frumoasă și o să vă completați sufletește. Prietenii vor să le țineți companie într-o excursie și o să vă prindă și vouă bine plimbarea.

Horoscop 25 octombrie 2025 – TAUR

Poate îi chemați pe prieteni pe la voi; poate fi un motiv anume, o aniversare, o reușită la un examen sau un interviu, și o să se simtă toată lumea bine. Se poate să interacționați cu oameni care se străduiesc să vă coopteze într-un proiect ce v-ar aduce stabilitate financiară.

Horoscop 25 octombrie 2025 – GEMENI

Se poate să aibă loc o revedere emoționantă și să purtați acea discuție pe care ați tot amânat-o — poate e o confesiune sau poate cereți scuze pentru ceva. Se poate să fiți invitați de onoare la o nuntă sau un botez și, dacă e într-un alt oraș, să rămâneți încă o zi acolo.

Horoscop 25 octombrie 2025 – RAC

Poate aflați noutăți de la drum; vine cineva și planurile voastre se vor schimba într-o clipă, pentru că o să aveți obiective comune. Apare cineva care se va plia pe felul vostru de a fi și poate veți forma un cuplu, dacă nu aveți pe nimeni.

Horoscop 25 octombrie 2025 – LEU

Poate vă faceți timp să cumpărați online diverse lucruri pentru casă, că aveți evenimente în decursul acestui sfârșit de an și o să vă puneți casa la punct. Cineva căruia i-ați dus dorul apare și anulați celelalte vizite, ca să petreceți ziua împreună.

Horoscop 25 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă facă plăcere să mergeți la o piesă de teatru, la un film, să urmăriți conferințe sau speech-uri motivaționale și să interveniți și voi cu vreo idee. O să fiți înconjurați de oameni care se bizuie pe voi să-i coordonați și o să faceți treabă bună împreună.

Horoscop 25 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să fiți tentați să plecați în plimbare prin țară, că e cineva care vă invită la o aniversare sau un botez și o să vă prindă bine o escapadă de acest gen, ca să scăpați de oboseală. Poate revine cineva cu o ofertă de job și, dacă vă gândiți să faceți o schimbare, poate veți da acordul.

