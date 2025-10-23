Horoscop 24 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită de șef

Horoscop 24 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri emoționale. Se întâmplă lucruri inedite care scot de la noi niște reacții eliberatoare. Adevărate declicuri.

Vibrația zilei este 6 și tindem să țesem o armonie în jurul nostru și o să facem tot posibilul să o și păstrăm.

Horoscop 24 octombrie 2025 – SCORPION

Apar vești de tot felul și va trebui să vă mișcați rapid și cu eficiență ca să puneți niște lucruri la punct și să vă bucurați de succes. Se poate să duceți munca de lămurire cu niște oameni care vă cer explicații pentru ceva care s-a întâmplat și cu care ei nu sunt de acord.

Horoscop 24 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate s-a organizat o excursie și plecați împreună cu prietenii ca să vă distrați într-o stațiune turistică și o să vă întoarceți revigorați. Poate primiți o invitație specială pentru mâine; relația cu partenerul de suflet se va colora frumos cu ocazia asta și o să fiți împliniți sufletește.

Horoscop 24 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se conturează proiecte noi și o să vă consultați agenda și familia ca să vedeți dacă vă luați ceva de lucru în particular. Poate mai lăsați treaba și vă duceți la un eveniment cultural ca să vă deconectați, că ați atins un prag de oboseală.

Horoscop 24 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate vi se propune un business și o să aveți la dispoziție weekendul să analizați perspectiva — e de voi sau sunteți deja ocupați până peste cap. Au loc diverse evenimente mondene și o să vă gestionați timpul încât să vă puteți duce zilele astea pe unde aveți chef.

Horoscop 24 octombrie 2025 – PEȘTI

Se pare că n-o să rezistați invitației să vă duceți la un film, un spectacol sau într-o plimbare, pentru că prietenii au nevoie de compania voastră. E posibil să vă faceți drum într-un alt oraș pentru o nuntă sau un botez și să rămâneți acolo.

Horoscop 24 octombrie 2025 – BERBEC

O să interacționați cu diverși prieteni și cunoscuți ca să desfășurați activități interesante, fie legate de serviciu, fie de hobby-urile voastre. Demersurile începute cu ceva timp în urmă, referitoare la bani, dau rezultate și vă puteți trezi cu restantele în contul vostru.

Horoscop 24 octombrie 2025 – TAUR

Sunteți curtați de multă lume și o să faceți o selecție ca să vedeți ce evenimente alegeți, ori unele în care e musai să vă implicați. O reușită: ați adus în jurul vostru niște oameni care sunt o adevărată inspirație pentru voi.

Horoscop 24 octombrie 2025 – GEMENI

E o reuniune de familie care ia în discuție proiectele acestei perioade și o să vă spuneți părerile, declarând disponibilitatea pentru ceea ce urmează să faceți pentru binele celor dragi. Se poate să aveți o sărbătoare în familia lărgită și să faceți pregătiri de pe-acum sau să ieșiți la un restaurant mâine.

Horoscop 24 octombrie 2025 – RAC

Poate se îngrijește cineva să vă mai și relaxați, ca să fiți fresh la minte și la suflet, să vă iasă proiectele și să faceți lucruri inedite. Sunt chestiuni care se pot rezolva mai rapid decât credeați; totul e să aveți curaj să vă adjudecați succesul.

Horoscop 24 octombrie 2025 – LEU

E posibil să mai schimbați anturajul și să plecați cu oameni dragi într-o vilă sau într-un city break, pentru un schimb emoțional. Poate organizați acasă o petrecere și o să fiți înconjurați de oameni dragi inimii voastre.

Horoscop 24 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Vi se dau niște răspunsuri: ați fost admiși la o școală, ați trecut un interviu și drumul vostru profesional merge mai departe — parcurs ascendent. Se poate să vă duceți la o aniversare sau la un botez și poate ajungeți într-un alt oraș și rămâneți peste noapte.

Horoscop 24 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Vă pregătiți de o ceremonie; poate se căsătoresc rude sau prieteni și o să vă faceți și noi prieteni, printre altele. Oricum, o să fie o atmosferă intensă. O să vă răsplătească șeful pentru ce-ați lucrat în ultima vreme și pot fi bani sau o poziție care să vă aducă mai mult respect.

