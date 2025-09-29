Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie, cu Cristina Demetrescu. Săptămâna transformărilor și inspirației. Ce ne rezervă astrele

Descoperă ce energii cosmice te influențează în această săptămână și care sunt momentele importante pentru zodia ta.

Planetele sunt tot acolo unde au fost și săptămâna trecută. Luna este cea care parcurge o bucată de zodiac, de la Săgetător la Pești, întâlnindu-se cu planeta Pluton, care aduce schimbări.

Săptămâna stă sub semnul transformării. Pot fi schimbări personale, dar și colective — o persoană care schimbă ceva poate influența un întreg grup, iar o schimbare la nivel colectiv te poate influența direct pe tine.

Săgetătorul și Peștii sunt două zodii cu accente spirituale, așa că este important să ne raportăm la ceva mai înalt, la o perspectivă superioară. Sigur, există momente în care lucrurile sunt simple, în care unu plus unu fac doi. Dar există și o matematică a universului, mai subtilă, la care e bine, din când în când, să apelăm.

Este o săptămână în care Mercur, aflat în Balanță, intră în tensiune cu Jupiter din Rac. Asta aduce o antiteză între ceea ce gândim și ceea ce simțim. Instinctele noastre se aud puternic, ca niște clopote de biserică, în timp ce gândurile sunt mai slabe, amestecate într-o baie de păreri. De aceea, ar fi mai bine să ne urmăm instinctele.

Există și o tensiune între Marte și Pluton, care poate ridica obstacole. Dar, până la urmă, pentru ce s-a inventat voința, dacă nu pentru a depăși piedicile? Este foarte important să nu stăm pe loc în această săptămână. Chiar dacă uneori avem sentimentul de stagnare, energia acestei perioade este una a transformării și a mișcării.

Mulți oameni pot simți că lucrurile sunt blocate sau că nu se întâmplă nimic, dar asta nu este neapărat un lucru rău. Este doar o mișcare mai lentă, mai greoaie. Important este că, în esență, mergem înainte.

Așadar, zodiacul acestei săptămâni stă sub semnul schimbării și al transformării.

Horoscop Berbec - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru Berbec, se poate produce o schimbare prin apariția unui personaj nou — poate fi cineva dintr-un grup de prieteni sau chiar prietenul unui prieten. Este o persoană care apare ca un fel de „trimis al lui Dumnezeu”, mai ales că vorbim despre o săptămână cu accente spirituale.

Omul acesta știe ceva — are o înțelepciune sau o soluție pe care Berbecul, la început, ar putea s-o privească cu suspiciune sau neîncredere. Cu toate acestea, semnele arată că această persoană poate juca un rol important, aducând claritate și ajutând Berbecul să iasă din impasuri care durează de multă vreme.

Horoscop Taur - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru zodia Taurului, salturile profesionale sunt la fel de înalte ca și visurile. La aspirații mici se nasc realizări mici, iar la aspirații mari vin realizări mari. Așadar, trebuie „dat butonul tare” la visuri, la aspirații, la încrederea în propriul potențial.

Taurii sunt invitați să viseze mai curajos, să nu se limiteze. Cu cât își ridică mai sus ținta, cu atât și realizările vor fi pe măsură. Așa că, dragii mei Tauri, porniți aspirațiile la maximum și aveți încredere că Universul răspunde în aceeași măsură.

Horoscop Gemeni - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru zodia Gemenilor, într-un grup se poate întâmpla ca ceea ce spune o anumită persoană să aprindă o scânteie interioară. Poate fi vorba chiar despre astrologie sau despre un subiect misterios, dar care trezește curiozitatea Gemenilor.

Deși sunt, prin fire, foarte curioși, este important ca acum să continue această căutare pe cont propriu. Totul pornește de la cunoaștere, iar ceea ce descoperă acum poate deveni, în timp, o sursă de transformare și schimbare profundă pentru Gemeni.

Horoscop Rac - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru Raci, o simplă seară petrecută într-un grup de prieteni poate deveni punctul de pornire al unor schimbări majore. Ei se află sub un puternic semn al transformării, iar în această perioadă pot apărea încetiniri sau blocaje care par greu de depășit.

Totuși, Racul are idei — și, de obicei, bune — pentru că în zodia lui se află Jupiter, marele benefic. Acesta oferă inspirație și intuiție, așa că dacă Racii primesc niște „feeling-uri”, ar fi bine să le urmeze. Să meargă pe firul acestor idei, pentru că ele pot conduce dincolo de granița care îi desparte de realizarea visurilor lor. Și, ca să nu rămânem doar la nivel simbolic, vorbim clar despre oportunități profesionale importante pentru Raci.

Horoscop Leu - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru Lei, ar fi naiv să creadă că partenerul lor va rămâne toată viața exact așa cum era la începutul relației. Oamenii se schimbă, evoluează, trec prin transformări, iar Leii — care sunt o zodie mai conservatoare — ar trebui să învețe să-și susțină partenerul în aceste procese, nu să-l blocheze.

Vorbim despre schimbări firești, normale, nu despre evenimente dramatice. Este nevoie doar de timp și de înțelepciune pentru a înțelege cum să se adapteze la nou. Pentru că, așa cum se spune, dacă nu permiți omului de lângă tine să se transforme, la un moment dat s-ar putea să se schimbe complet — și nu neapărat în direcția pe care ți-o dorești.

Așadar, Leii sunt invitați să lase controlul și să aibă mai multă încredere în procesul de evoluție al celor din jur.

Horoscop Fecioară - 29 septembrie – 5 octombrie

În sfârșit, pentru Fecioară a venit momentul să pună semnul egal între ceea ce simte și ceea ce face. Este o zodie practică, născută să acționeze, dar uneori prea rațională. Acum este important să dea glas pasiunilor sale și să le transforme în ceva concret — să pornească de la un hobby și să-l transforme într-o activitate profesională.

Aspectul principal al săptămânii se produce pe axa Vărsătorului, care guvernează comunicarea, mass-media și, în general, tot ce ține de social media. Așadar, pentru Fecioară nu ar trebui să fie o problemă să-și facă vizibil talentul sau munca. Toată lumea are, până la urmă, o platformă de exprimare — important este ca Fecioara să aibă curajul să își „pună taraba” acolo unde o pot vedea ceilalți.

Horoscop Balanță - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru zodia Balanței, copiii cresc rapid, iar generația aceasta se dezvoltă într-un ritm amețitor. Se spune despre Balanță că e o zodie „de modă veche”, care păstrează metodele tradiționale, așa cum i-a învățat bunica. Totuși, este important să nu le tăiați aripile copiilor înainte de a-i asculta cu adevărat, de a înțelege ce au de spus și ce visuri au.

Balanțele ar trebui să-și deschidă mintea și să lase copilul să se exprime, pentru că cei mici sunt adesea mai vizionari decât noi, cei mai „bătrâni”.

În această săptămână, conjuncția Lună–Pluton favorizează un flux natural al evenimentelor. Dacă lucrurile întâmpină obstacole, nu este nevoie să forțăm totul pentru a bifa niște chestiuni sociale sau convenționale. Universul tinde să susțină ceea ce este menit să se întâmple, dacă este lăsat să curgă natural.

Horoscop Scorpion - 29 septembrie – 5 octombrie

Scorpionul este chemat la masa dezbaterilor. Aceasta poate însemna discuții despre moșteniri sau alte chestiuni patrimoniale. Chiar dacă în această săptămână nu vinde nimic sau nu face schimbări concrete la nivel imobiliar, este important să participe la dialoguri și să dezbată.

Scorpionul are tendința de a profita, crezând că poate câștiga ceva, poate chiar să crească valoarea unui bun. În același timp, riscă să rămână prins în lucrurile „moarte” ale vieții, blocat de trecut sau de aspecte care nu mai au rost.

Scorpionul este o zodie a morții și a renașterii, iar Pluton, planeta sa guvernatoare, simbolizează transformarea. Dacă Luna îl întâlnește pe Pluton, această energie îl invită să se elibereze și să facă pași concreți către schimbare, chiar dacă procesul poate fi intens.

Horoscop Săgetător - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru Săgetători, această săptămână aduce oportunități legate de învățare și comunicare. Cei care studiază limbi noi sau dobândesc cunoștințe specializate — fie tehnice, fie teoretice — sunt invitați să aleagă între rolul de practician și cel de teoretician. Este momentul să înceapă să împărtășească cunoștințele acumulate și să le transforme într-un rol mai vizibil, eventual chiar să devină formatori sau profesori. Internetul oferă spațiu deschis pentru acest lucru, dar este nevoie să vorbească pe limba pe care au studiat-o și să își folosească competențele.

Săgetătorii care se află în relații apropiate sau de team building pot observa că abilitățile lor de comunicare și dicția sunt un atu rar, iar cei care stăpânesc sistemul nervos și limbajul sunt cu adevărat speciali. Această săptămână este și despre strategii financiare: dacă nu au economii, este momentul să înceapă să gândească pe termen lung, să renunțe la obiceiuri proaste, să pună bani deoparte, să facă depozite sau să se gândească la asigurări și investiții.

Horoscop Capricorn - 29 septembrie – 5 octombrie

La fel ca și despre Capricorn se spune uneori că este zgârcit sau avar, dar adevărul este că este o zodie calculată, care trebuie să învețe să gestioneze banii eficient. Această săptămână le oferă contextul perfect pentru a face pași concreți în acest sens și pentru a-și securiza viitorul financiar.

Horoscop Vărsător - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru Vărsători, conjuncția Lună–Pluton din această săptămână poate avea efecte atât provocatoare, cât și foarte benefice. Este vorba despre capacitatea lor de adaptare — la vremuri, la piață, la tendințe sau la sănătate.

Practic, se realizează o selecție naturală: cei care reușesc să se adapteze și să accepte schimbarea vor progresa mai ușor, iar ceilalți vor învăța și ei, dar poate cu întârzieri sau cu anumite experiențe mai dificile. Această perioadă testează flexibilitatea și abilitatea de a naviga eficient prin schimbări.

Horoscop Pești - 29 septembrie – 5 octombrie

Pentru Pești, această săptămână are o energie mai concretă, deoarece se încheie cu Luna în semnul lor. Este perioada în care se trece de la visare la realitate, de la discuții la acțiune practică.

Este posibil să apară situații care implică persoane mai în vârstă din familie, de care cineva trebuie să aibă grijă. În același timp, Peștii ar trebui să se gândească și la planificarea propriei pensii: să pună bani deoparte, să se asigure și să pregătească strategii pentru siguranța lor pe termen lung.

