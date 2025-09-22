Horoscop 22 septembrie 2025. Marte intră în Scorpion și aduce provocări pentru toate zodiile. Perioada marilor transformări

22-09-2025 | 17:06
Horoscopul pentru 22 septembrie 2025 marchează intrarea lui Marte în Scorpion, semn ce amplifică intensitatea, determinarea și dorința de transformare. Până pe 4 noiembrie, toate zodiile resimt această energie profundă, cu provocări.

 

Marte, planeta acțiunii, intră în Scorpion pe 22 septembrie 2025. Marte este planeta acțiunii și-n astrologie simbolizează inițiativa, curajul, ambiția și pasiunea.

În Scorpion, semnul său de domiciliu, energia capătă profunzime, intensitate și o forță transformatoare.

Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat

Între 22 septembrie și 4 noiembrie 2025 urmează o etapă în care determinarea, voința și puterea interioară ajută în depășirea unor temeri, prin provocarea unor schimbări radicale, pentru a duce la capăt ceea ce ne-am propus.

De asemenea, Marte în Scorpion susține canalizarea energiei către obiective majore, cu creșterea capacității de a acționa în profunzime și de a găsi soluții la situații complexe.

Horoscop 22 septembrie 2025. Energia lui Marte în Scorpion și efectele pentru fiecare zodie

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent! Ce aduce Marte în Scorpion pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec / Ascendent în Berbec

Intrarea lui Marte în Scorpion le activează nativilor Berbec sectorul intereselor financiare, intimității, relațiilor profunde și transformărilor. Urmează o perioadă de intensitate, în care nativii își pot gestiona mai bine energia, își depășesc temerile și fac pași importanți spre independență financiară și putere personală.

Taur / Ascendent în Taur

Intrarea lui Marte în Scorpion le dinamizează nativilor Taur zona asociată căsătoriei, relațiilor și parteneriatelor. Este o perioadă în care nativii pot investi energie în colaborări, asocieri, să clarifice legături, să-și asume angajamente, dar să stabilească limite. Atenție, însă, la tendințele conflictuale!

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Intrarea lui Marte în Scorpion le dinamizează nativilor Gemeni sfera muncii și activităților profesionale. Gemenii au mai multă energie în sarcinile zilnice, se mobilizează să finalizeze proiecte, se implică mai mult în echipă, își organizează mai eficient timpul. Totodată, devin mai atenți la starea de sănătate și la echilibrul cotidian.

Rac / Ascendent în Rac

Intrarea lui Marte în Scorpion le activează nativilor Rac sectorul sentimental, pasiunilor, copiilor, creativității și petrecerii timpului liber. Nativii Rac se vor exprima mai deschis în iubire și pot trăi experiențe intense. Energia poate fi canalizată spre copii, partenerul de cuplu, proiecte artistice sau activități recreative.

Leu / Ascendent în Leu

Intrarea lui Marte în Scorpion le aduce nativilor Leu acțiune în sfera vieții de familie și căminului. Leii investesc energie în chestiuni legate de locuință, o reamenajare, achiziționarea unor bunuri pentru casă și nu în ultimul rând, în relațiile de familie. Totodată, pot găsi resurse pentru a vindeca situații tensionate și de construire pe alte baze.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Intrarea lui Marte în Scorpion le aduce nativilor Fecioară energie în zona comunicării, învățării, interacționării cu ceilalți și negocierilor. Urmează o perioadă cu dinamism în dezbateri, întâlniri, dar și cu o exprimare fermă a opiniilor. De asemenea, se pot rezolva probleme birocratice și administrative, care au tot fost amânate.

Balanță / Ascendent în Balanță

Intrarea lui Marte în Scorpion le activează nativilor Balanță zona financiară și a valorilor personale. Urmează o etapă favorabilă pentru suplimentarea veniturilor, gestionarea resurselor și realizarea unor planuri de economisire. Nativii îți pot da mai multă valoare, să-și întărească încrederea în forțele proprii.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Intrarea lui Marte în Scorpion le aduce nativilor Scorpion energie și putere de a-și afirma dorințele. Este un moment de afirmare personală, de transformări profunde și decizii radicale cu impact pe termen lung.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Intrarea lui Marte în Scorpion îi îndeamnă pe nativii Săgetător la izolare, reconectare interioară și introspecție. Este o perioadă de conștientizare a fricilor și de eliberare a unor atașamente inutile. Săgetătorii au ocazia să găsească resurse interioare, să aibă inspirație să pregătească un nou început.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Intrarea lui Marte în Scorpion le aduce nativilor Capricorn acțiune în zona planurilor de viitor, proiectelor, relațiilor de prietenie și vieții sociale. Este un moment bun pentru a se implica într-un proiect de echipă, să susțină o cauză. Organizarea și perseverența le poate aduce rezultate vizibile.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Intrarea lui Marte în Scorpion le activează nativilor Vărsător sectorul carierei, imaginii și reputației. Urmează o perioadă în care Vărsătorii au curaj să acționeze, inițiative în planul profesional, idei originale și o abordare inovatoare, care pot deveni atuuri majore.

Pești / Ascendent în Pești

Intrarea lui Marte în Scorpion le energizează nativilor Pești zona studiilor, călătoriilor, dezvoltării personale. Nativii pot simți nevoia să exploreze, să se perfecționeze sau să-și lărgească orizonturile prin experiențe noi. Urmează o perioadă de progres intelectual și spiritual.

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre ce urmează pentru zodii în perioada 22 septembrie - 23 octombrie 2025, luna în care Soarele traversează zodia Balanță. 

Horoscop 22 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi.

Pe 21 septembrie se formează Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare. Luna Nouă marchează începutul unei etape noi și este asociată cu inițierea de acțiuni, care impactează sectoarele guvernate de zodia în care se formează.  

Horoscop 21 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Decizii astăzi! O să fim tentați să gândim cu capul, dar e bine să punem și sufletul acolo ca să luăm decizia potrivită. Să fim echilibrați, așa ar trebui.  

Horoscopul săptămânii 22 – 28 septembrie 2025 se remarcă printr-o energie de tranziție și transformare, marcată de două evenimente astrale majore: intrarea Soarelui în Balanță, pe 22 septembrie, și intrarea lui Marte în Scorpion, în aceeași zi.  

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai.

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Kremlinul a acuzat luni statele membre NATO că agravează tensiunile lor prin acuzațiile lor „nefondate" potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, a declarat Dmitri Peskov.

