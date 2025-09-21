Horoscop 21 septembrie 2025: Luna Nouă în Fecioară – timp de curățenie, renunțare și reconstrucție

Pe 21 septembrie se formează Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare. Luna Nouă marchează începutul unei etape noi și este asociată cu inițierea de acțiuni, care impactează sectoarele guvernate de zodia în care se formează.

Luna Nouă în Fecioară, din 21 septembrie, aduce o energie orientată spre analiză, organizare și reînnoire și este un moment potrivit pentru a face curățenie, să aducem îmbunătățiri și să găsim soluții practice acolo unde este nevoie.

Dacă prima Lună Nouă în Fecioară, de anul acesta, a avut loc pe 23 august 2025 pe gradul 0 Fecioară, Luna Nouă în Fecioară, din 21 septembrie 2025, se formează în preajma Nodului Sud, pe gradul 29 Fecioară. Prin urmare, se formează o Eclipsă Parțială de Soare, care aduce în atenție nevoia de eliberare, renunțare și încheierea unui ciclu karmic. Pentru a merge înainte este necesar să lăsăm ceva în urmă, ceva care ne tot ține în loc să progresăm.

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, anunță un nou început. Nativii care nu au operat o schimbare de bună voie, când au simțit că lucrurile nu se îndreaptă în direcția potrivită, în domeniul guvernat de Fecioară, vor avea surpriza că vine Universul, cu instrumentele lui, și va face în locul lor schimbarea de care este nevoie, trezindu-se în fața unor direcții noi, a unei reconfigurări de traseu.

Din registrul astral face parte și Saturn, seniorul karmei, în tranzit prin zodia Pești, care se află în opoziție cu Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare. Au loc clarificări și există potențial de a vedea ce merită păstrat, de a pune bazele unor structuri noi, a unei baze solide pe termen lung. Saturn reamintește că schimbările au nevoie de disciplină și responsabilitate și se vor începe etape noi în domeniul guvernat de Fecioară, după ce ne-am confruntat cu obstacole și ne-am dat seama că ne-am iluzionat prea mult, iar vorbele nu au fost susținute cu fapte.

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Domeniile în care se formează Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare pentru fiecare zodie:

Berbec / Ascendent în Berbec

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Berbec noi începuturi în sectorul sănătății, muncii, rutinei zilnice, relațiilor cu cei cu care interacționează prin intermediul serviciului. Vin oportunități și este un moment favorabil pentru a-și organiza rutina zilnică, sarcinile, activitățile, să-și îmbunătățească modul în care lucrează sau să adopte un regim de viață mai echilibrat, care să le susțină starea de bine și vitalitatea. Opoziția cu Saturn în Pești le aduce în atenție blocaje interioare, chestiuni ignorate, care acum trebuie rezolvate.

Taur / Ascendent în Taur

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide etape noi nativilor Taur în sectorul asociat iubirii, aventurilor romantice, creativității, valorificării abilităților și relațiilor cu copiii. Este un moment important pentru nativi să-și dea seama ce le aduce fericire. Provocarea este să se dedice acestor domenii, să înceapă etape noi, însă opoziția cu Saturn le cere să fie responsabili. Pot să apară întrebări legate de resursele și energia pe care ar trebui să o investească în aceste domenii.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Gemeni noi începuturi în sectorul familiei, căminului, relațiilor cu părinții, spațiului de locuit și al administrării unor bunuri imobiliare. Unii Gemeni vor dori să facă schimbări în casă, în spațiul de locuit, să vindece niște relații de familie încercate. Provocările pot veni din responsabilități familiale pe care le-au dus o perioadă mare de timp, care acum ies la suprafață. Gemenii sunt invitați să-și consolideze fundamentul familial, să vindece un trecut, care le-a adus blocaje.

Rac / Ascendent în Rac

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Rac etape noi în sectorul comunicării, gândirii, învățării, negocierilor, studiului personal, deplasărilor și relațiilor cu frații. Nativii Rac sunt interesați să se perfecționeze, să învețe ceva nou, să-și revizuiască modul în care comunică și abordează diverse chestiuni. Saturn le cere multă responsabilitate în tot ce comunică și le susține planurile pentru dezvoltarea personală.

Leu / Ascendent în Leu

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Leu etape noi în planul financiar, ai banilor pe care îi câștigă de la serviciu sau din alte activități extraprofesionale. Pot să apară oportunități legate de suplimentarea veniturilor, dar și tensiuni între dorința de confort și bugetul pe care-l au. Saturn le cere responsabilitate și o viziune realistă, să se țină de promisiuni, să-și reevalueze relația cu banii, să construiască o stabilitate financiară care reflectă cine sunt.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Fecioară noi începuturi în planul personal. Este momentul lor de afirmare din an, de relansare personală, în care pot lua decizii importante, să-și redefinească obiectivele. Eclipsa aduce un potențial puternic de transformare și le oferă șansa să se elibereze de versiuni mai vechi, care nu îi mai reprezintă. Opoziția cu Saturn din Pești îi susține să-și contureze un drum nou care le reflectă valorile, fără să-și mai pună limitări.

Balanță / Ascendent în Balanță

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare îi invită pe nativii Balanță la introspecție și eliminarea situațiilor și persoanelor, care nu îi mai ajută în evoluție. Fenomenul astral activează zona frământărilor interioare, trecutului, spiritualității și aduce conștientizări. Visele, semnele de la Univers, intuiția și zona spirituală sunt amplificate. Balanțele au nevoie de izolare în aceasta perioadă, să se reconecteze cu universul interior, să obțină o vindecare.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Scorpion noi începuturi în zona relațiilor de prietenie, vieții sociale și proiectelor de viitor. Este un moment favorabil începerii unui proiect, îmbunătățirii unuia pe care-l au în desfășurare, să se implice într-o cauză, să formeze o alianță. Opoziția cu Saturn le cere responsabilitate în alegerea persoanelor cu care interacționează sau să lucrează.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Săgetător noi începuturi în zona carierei, imaginii și reputației profesionale, a relației cu șefii sau persoanelor cu autoritate. Este un moment favorabil pentru îmbunătățirea activităților profesionale și obiectivelor pe termen lung. Saturn le cere responsabilitate, să evite luarea unor decizii impulsive, să analizeze înainte și să fie atenți la ce poate fi susținut pe termen lung.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Capricorn noi etape în zona studiilor, schimburilor de experiență profesională, principiilor, filosofiei de viață, calatoriilor. Este un moment favorabil dezvoltării personale, creșterii și lărgirii orizonturilor. Saturn le cere să se întrebe cu ce valori se aliniază, să renunțe la ce nu le mai servește, să-și reformuleze convingerile și să învețe din experiențele trecute.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Vărsător etape noi în zonaintereselor financiare, banilor deținuți la comun cu partenerul sau alte persoane. De asemenea, va exista o preocupare pentru rezolvarea unor contexte financiare, și o transformare profundă privind intimitatea și încrederea reciprocă în cuplu. Opoziția cu Saturn le cere să evite relații, care nu le respectă valorile și să fie de acord doar cu colaborări, care le permit ambelor părți să se dezvolte.

Pești / Ascendent în Pești

Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare le deschide nativilor Pești etape noi în zonacăsătoriei, relațiilor și parteneriatelor profesionale. Este un moment favorabil pentru îmbunătățirea relațiilor și colaborărilor de natură profesională, cu condiția să evite iluziile, idealizarea, confruntările. Saturn le cere să stabilească relații solide, să-și asume angajamente, să construiască parteneriate în care există susținere reciprocă.

