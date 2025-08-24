Guava - ce este, cum se curăță și cum se mănâncă acest fruct exotic. Totul despre beneficiile sale

Guava este un fruct exotic dulce-acrișor, apreciat pentru aroma sa unică și conținutul bogat de vitamine și antioxidanți. Se consumă atât crud, cât și în diverse preparate, fiind o sursă importantă de nutrienți.

Guava (Psidium guajava) este un arbust sau un copac mic tropical din familia Myrtaceae, cultivat pentru fructele sale comestibile.

Arborii de guava sunt originari din America tropicală și sunt cultivați în regiunile tropicale și subtropicale din întreaga lume. Fructele de guava sunt adesea utilizate ca umplutură pentru produse de patiserie. Guava proaspătă este bogată în vitaminele A, B și C. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct.

Ce este guava

Guava este un fruct tropical originar din Mexic, America Centrală, Caraibe și America de Sud. Coaja sa este de obicei galbenă sau verde deschis, iar pulpa este, în general, roșu intens sau roz aprins. Fructul — care are semințe comestibile și formă rotunjită — crește pe arborele Psidium guajava, un membru al familiei mirtelor. Când este copt, guava are un miros puternic, dulce și ușor muscat.

Guava, care probabil își are originea în sudul Mexicului, a fost răspândită pe continente de atât de mult timp încât nu se știe cu exactitate când a fost cultivată pentru prima dată. În prezent, guava este un fruct obișnuit în climatul tropical din întreaga lume, conform allrecipes.

A ajuns pe teritoriul american în anii 1800, când a început să fie cultivată comercial în Florida și Hawaii (care la acea vreme nu era încă stat american). India este în prezent producătorul numărul 1 de guava, fiind responsabilă pentru aproximativ 41% din producția mondială.

În zilele noastre, poți găsi guava în supermarketuri la secțiunea de fructe exotice sau din magazinele de specialitate.

Ce gust are guava

Aroma guavei este unică, dulce și aproape universal plăcută. Mulți oameni consideră că gustul seamănă cu o combinație între căpșuni și pere. Dulceața fructului depinde de soi. Iată câteva dintre cele mai comune varietăți:

• Guava Lămâie (Lemon Guava): are o aromă de lămâie. Este mică, destul de dulce și are un miros și un gust foarte puternic. Este cel mai comun tip de guava.

• Tropical Pink: are coajă galben aprins și pulpă roz. Este moderat dulce și are un parfum puternic.

• Tropical White: are coaja albicioasă și pulpa galbenă. Este foarte dulce și potrivită pentru deserturi.

• Tropical Yellow: are coajă alb-crem și pulpă portocalie. Este moderat dulce și conține mult mai mult lichid decât alte varietăți.

• Red Malaysian: este dulce, cu coajă roșie și pulpă roz. Acest tip de guava este folosit uneori ca element decorativ.

Beneficii pentru sănătate

Guava este un fruct tropical bogat în nutrienți și beneficii pentru sănătate. Este un superfruct plin de vitamina C, fibre, antioxidanți și minerale esențiale care aduc numeroase avantaje organismului.

Bogată în nutrienți

Guava conține nutrienți esențiali care contribuie la sănătatea generală. Este o sursă excelentă de vitamina C, care întărește sistemul imunitar, și fibre, care susțin digestia. În plus, conține potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale, și antioxidanți care protejează celulele împotriva daunelor provocate de radicalii liberi.

Stimulează imunitatea

Unul dintre cele mai importante beneficii ale guavei este conținutul ridicat de vitamina C. De fapt, guava oferă de patru ori mai multă vitamina C decât portocalele. Această vitamină are un rol crucial în susținerea funcției imunitare, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor, răcelilor și bolilor.

Susține digestia

Guava este bogată în fibre alimentare, care contribuie la o digestie sănătoasă prin stimularea tranzitului intestinal și prevenirea constipației. Proprietățile sale antimicrobiene naturale ajută și la menținerea unui microbiom intestinal echilibrat, reducând riscul tulburărilor digestive.

Contribuie la sănătatea inimii

Consumul de guava poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară. Fructul conține potasiu și fibre, care ajută la reglarea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol. În plus, antioxidanții din guava combat stresul oxidativ, reducând riscul bolilor de inimă și îmbunătățind sănătatea sistemului circulator.

Ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge

Guava are un indice glicemic scăzut și este bogată în fibre, fiind o alegere bună pentru diabetici. Contribuie la reglarea nivelului de insulină și previne creșterile bruște ale glicemiei, favorizând un control mai bun al glucozei, conform abcfruits.

Favorizează menținerea greutății

Pentru cei care doresc să își gestioneze greutatea, guava este o gustare ideală. Are un conținut scăzut de calorii, dar este bogată în fibre, ceea ce prelungește senzația de sațietate și reduce aportul caloric total. Zaharurile naturale din guava oferă energie fără a provoca fluctuații bruște ale glicemiei.

Îmbunătățește sănătatea pielii

Guava este benefică pentru piele datorită conținutului ridicat de vitamina C și antioxidanți. Acești nutrienți combat radicalii liberi, prevenind îmbătrânirea prematură, ridurile și liniile fine. De asemenea, guava stimulează producția de colagen, care menține fermitatea și aspectul tânăr al pielii.

Bună pentru vedere

Prezența vitaminei A în guava o face benefică pentru sănătatea ochilor. Contribuie la îmbunătățirea vederii și reduce riscul afecțiunilor oculare precum cataracta și degenerescența maculară. Consumul de guava poate oferi protecție pe termen lung pentru sănătatea vederii.

Benefică în timpul sarcinii

Guava este o alegere excelentă pentru femeile însărcinate, deoarece conține acid folic (vitamina B9), esențial pentru dezvoltarea creierului și a sistemului nervos al fătului. Aportul adecvat de acid folic în sarcină ajută la prevenirea defectelor de tub neural la nou-născuți.

Cum să alegi un guava copt și să îl tai

Când guavele se coc, trec de la verde închis la o nuanță mai deschisă de verde-gălbui. Este bine să alegi un fruct gălbui și să te asiguri că nu are pete sau lovituri. Uneori, guavele coapte pot avea și o ușoară tentă roz. O guavă coaptă va fi moale și va ceda ușor la apăsarea cu degetele. De asemenea, îți poți da seama că este coaptă după miros: ar trebui să simți aroma dulce, ușor muscată, fără să fie nevoie să apropii fructul de nas, conform epicurious.

Poți cumpăra guave tari, verzi, și să le lași să se coacă la temperatura camerei. Dacă le pui într-o pungă de hârtie împreună cu o banană sau un măr, se vor coace mai repede.

Guavele pot fi acoperite cu un strat de ceară comestibilă pentru a întârzia procesul de coacere, așa că le poți clăti pentru a grăbi coacerea. Odată coapte, guavele se pot păstra la frigider până la două zile. De asemenea, poți congela felii de guava în pungi resigilabile pentru până la 8 luni. Sunt delicioase în smoothie-uri direct din congelator.

Cum se mănâncă guava

Poți pur și simplu să clătești guava și să o mănânci cu tot cu coajă și semințe. De fapt, coaja de guavă conține mai multă vitamina C decât o portocală întreagă.

Dacă vrei să o tai, pune fructul pe un tocător și taie-l pe jumătate. Apoi feliază-l în bucăți, la fel cum ai face cu un măr.

Dacă preferi să nu mănânci coaja, taie guava pe jumătate și folosește o lingură pentru a scoate pulpa, exact ca la avocado. Apoi poți felia pulpa, dacă dorești.

Unele guave au pulpă roz, altele albă. Uneori au semințe mai tari, care pot fi neplăcute — deși sunt complet comestibile. Le poți îndepărta cu degetele sau cu vârful unui cuțit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













