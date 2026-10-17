Cuvântul „ghiveci” este folosit atât pentru a desemna un preparat culinar din legume, cât și pentru a denumi vasul în care sunt cultivate florile. Deși forma de singular este aceeași, pluralul diferă în funcție de context.

„Ghiveciuri” sau „ghivece”

Ambele variante sunt corecte. Atunci când ne referim la mâncarea preparată din legume, folosim pluralul „ghiveciuri”. În schimb, pentru recipientele în care plantăm flori, forma corectă este „ghivece”.

Astfel, alegerea pluralului depinde de sensul substantivului în propoziție. Pentru a evita confuziile, este important să ținem cont de obiectul sau preparatul la care ne referim.

Când folosim forma „ghiveciuri”

Cuvântul „ghiveci” desemnează, în domeniul culinar, un preparat realizat din mai multe tipuri de legume. Rețeta poate varia în funcție de ingrediente și de tradițiile gastronomice.

Pentru acest sens, pluralul este „ghiveciuri”.

Exemple de utilizare corectă:

Restaurantul are în meniu mai multe tipuri de ghiveciuri.

Pentru masa de prânz au fost pregătite două ghiveciuri cu legume.

În cartea de bucate sunt prezentate rețete de ghiveciuri de sezon.

Când este corect să spunem „ghivece”

Atunci când substantivul se referă la recipientul în care sunt plantate florile sau alte plante, pluralul corect este „ghivece”.

Aceste vase pot fi realizate din ceramică, plastic, teracotă sau alte materiale și sunt folosite atât în interiorul locuințelor, cât și în grădini, pe terase ori pe balcoane.

Câteva exemple de utilizare: