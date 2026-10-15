Un astfel de exemplu este substantivul care desemnează obiectul vestimentar purtat pe mâini, pentru care apare uneori și varianta „mânușă”.

„Mănușă” sau „mânușă”. Cum se scrie corect

Forma corectă în limba română este „mănușă”, conform Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM). Varianta „mânușă” nu este forma recomandată pentru acest substantiv.

Confuzia poate apărea din cauza legăturii evidente dintre obiectul vestimentar și substantivul „mână”. Cu toate acestea, asemănarea de sens nu înseamnă că cele două cuvinte trebuie să aibă aceeași succesiune de sunete.

Într-o intervenție la emisiunea „Vorbește lumea”, Corina Popa a abordat această greșeală și a reamintit forma consemnată în DOOM, menționând și originea latină indicată în dicționar.

Prin urmare, atunci când ne referim la obiectul vestimentar, folosim atât în scris, cât și în vorbire forma „mănușă”.

De ce apare confuzia între „mănușă” și „mânușă”

Asocierea cu substantivul „mână” poate determina unii vorbitori să modifice forma cuvântului și să folosească varianta „mânușă”. Este un exemplu de confuzie lingvistică apărută atunci când încercăm să adaptăm un cuvânt după un termen cu care acesta pare înrudit.

Totuși, forma corectă a unui cuvânt nu se stabilește exclusiv prin asemănarea cu alte cuvinte sau prin felul în care ni se pare firesc să fie pronunțat. Pentru a verifica ortografia și utilizarea corectă, este recomandată consultarea dicționarelor normative ale limbii române.

În acest caz, regula este simplă: se scrie și se spune „mănușă”, nu „mânușă”.