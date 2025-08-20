Fructul dragonului - ce este, cum arată și ce gust are. Cum se taie acest fruct exotic

Fructul dragonului, cunoscut și sub numele de pitaya, este un fruct tropical dulce, moale și foarte estetic. Pentru a te bucura de acest fruct exotic este important de știut cum să îl tai.

Planta din care provine fructul este, de fapt, un tip de cactus din genul Hylocereus, care include aproximativ 20 de specii diferite. Inițial popular în Asia de Sud-Est și America Latină, fructul dragonului este acum cultivat și consumat în întreaga lume.

Deși poate părea intimidant din cauza pielii sale roz-roșii și solzilor verzi deschis, deschiderea și consumul acestui fruct neobișnuit este simplă. Poate fi consumat în salate de fructe, folosit pentru băuturi și deserturi, sau chiar ca gustare sănătoasă ca atare.

Ce este fructul dragonului

Fructul dragonului a fost numit astfel datorită aspectului său — oarecum asemănător cu o anghinare — solzii ascuțiți din jurul fructului oval amintind de un dragon.

Există patru varietăți: trei cu coajă roz (una cu pulpă albă, una cu pulpă roșie și una cu pulpă mov) și una cu coajă galbenă și pulpă albă.

Toate au semințe negre mici, comestibile, la fel ca la kiwi. Aspectul său unic îl recomandă să fie servit ca atare, dar fructul se potrivește excelent și în cocktailuri.

Prepararea sa este simplă — se taie pe jumătate și se scoate pulpa cu o lingură. În funcție de varietate și locul de cultivare, fructul dragonului poate fi mai scump.

Beneficii pentru sănătate

Ca majoritatea fructelor, fructul dragonului oferă un pachet nutritiv sănătos cu un număr relativ scăzut de calorii (aproximativ 82 calorii pentru 100 g). Conține o cantitate considerabilă de magneziu (14 mg, echivalent cu jumătate de cană de kale gătit) și potasiu (206 mg, echivalent cu jumătate de banană medie), precum și doi grame de fibre, similar cu un kiwi.

Fructul dragonului este apreciat în special pentru nutrienții antioxidanți care combat inflamația — cum ar fi vitamina C, seleniul și compușii flavonoizi precum antocianinele și carotenoidele. Deși cantitățile nu sunt foarte mari, varietatea de nutrienți este bună, iar studiile arată că dietele bogate în fructe și legume antioxidante sunt asociate cu un risc mai scăzut de afecțiuni inflamatorii, cum ar fi bolile de inimă, diabetul sau anumite tipuri de cancer, conform health.harvard.

Oferă mai mulți antioxidanți

Fructul dragonului conține mai multe tipuri de antioxidanți. Aceștia sunt compuși care protejează celulele de molecule instabile numite radicali liberi, care sunt asociate cu boli cronice și îmbătrânire.

Principalii antioxidanți din pulpa fructului dragonului sunt:

• Betalaine: Se găsesc în pulpa fructului dragon roșu. Aceste pigmenți roșii închis au demonstrat reducerea semnificativă a colesterolului total, LDL și a altor markeri ai factorilor de risc pentru sănătate.

• Hidroxicinamați: Acești compuși au arătat activitate anticancerigenă în studii de laborator și pe animale.

• Flavonoide: Acest grup mare și divers de antioxidanți este asociat cu o sănătate mai bună a creierului și cu un risc redus de boli de inimă.

Un studiu a comparat proprietățile antioxidante a 17 fructe tropicale și fructe de pădure. Deși capacitatea antioxidantă a fructului dragon nu a fost foarte ridicată, s-a constatat că este cel mai eficient în protejarea anumitor acizi grași de daunele radicalilor liberi.

Studii pe animale sugerează că fructul dragonului poate oferi diverse beneficii pentru sănătate, multe dintre acestea datorându-se conținutului său de fibre și antioxidanți.

Atât varietățile roșii, cât și cele albe ale fructului dragon au demonstrat reducerea rezistenței la insulină și a ficatului gras la șoarecii obezi. Într-un studiu, șoarecii care au primit un extract de fruct pe o dietă bogată în grăsimi au câștigat mai puțin în greutate și au avut reducerea grăsimii hepatice, a rezistenței la insulină și a inflamației, parțial datorită modificărilor benefice în flora intestinală, conform healthline.

Fructul dragonului conține fibre prebiotice care favorizează creșterea bacteriilor benefice în intestin, ceea ce poate îmbunătăți sănătatea metabolică.

Deși acest fruct poate îmbunătăți anumite caracteristici ale sindromului metabolic — o afecțiune asociată cu diabetul de tip 2 — nu toate efectele pot fi favorabile.

Un studiu din 2014 pe șoareci cu dietă bogată în grăsimi și carbohidrați a arătat că grupul care a primit suc de fruct dragon a avut răspunsuri mai bune ale glicemiei și reduceri ale unor markeri enzimatice hepatice, în timp ce un alt marker enzimatic a crescut semnificativ.

Într-un alt studiu mai vechi, șobolanii cu diabet tratați cu un extract de fruct au prezentat o reducere de 35% a malondialdehidei, un marker al daunelor radicalilor liberi, și o rigiditate arterială mai scăzută comparativ cu grupul de control.

Rezultatele studiilor privind efectele fructului dragon asupra diabetului de tip 2 la oameni sunt inconsistente, fiind necesare cercetări suplimentare pentru a confirma aceste efecte benefice.

Shutterstock

Cum se taie fructul dragonului

Fructele dragonului proaspete sunt disponibile între iunie și septembrie. Alege fructe care se simt grele pentru mărimea lor, fără semne de șifonare sau vânătăi, și lasă-le să se coacă pe blatul de bucătărie dacă este necesar. Fructele coapte se simt ferme, dar ușor moi la atingere.

Taie fructul pe jumătate și scoate pulpa cu o lingură, apoi consumă-l ca atare sau taie-l cuburi.

Sau îndepărtează coaja groasă cu un cuțit și feliază pulpa în rondele.

Moduri de a-l folosi:

• Cuburi de fruct dragon în salate de fructe sau salate verzi.

• Salsa de fruct dragon cu ceapă, coriandru și suc de lime, eventual cu mango sau papaya.

• Smoothie-uri cu fruct dragon proaspăt sau congelat.

• Piure de fruct dragon pentru înghețată sau popsicles.

• Felii subțiri ca decor pentru deserturi sau băuturi.

Cum să alegi fructul dragonului copt

Fructul dragon necopt este verde. Pentru un fruct copt, gata de consum, caută coaja roșie sau galbenă (în funcție de varietate). Coaja trebuie să fie strălucitoare și uniform colorată, fără sau cu puține pete închise la culoare. Ar trebui să fie ușor moale la atingere, dar să nu fie moale excesiv, iar țepii sau „aripioarele” trebuie să înceapă să se înnegrească și să se usuce. Desigur, poți cumpăra fructe necoapte și să le lași să se coacă pe blatul de bucătărie, dar acestea se coc doar ușor după recoltare.

Fructul dragon copt este mai dulce și are o textură mai plăcută: Procesul de coacere implică descompunerea amidonului în zaharuri, ceea ce face fructul mai dulce. De asemenea, textura devine mai plăcută, nefiind nici prea fermă, nici prea moale.

Fructele necoapte sau prea coapte pot fi dezamăgitoare și mai puțin nutritive: Fructul dragon necopt nu are spectrul complet de arome și nutrienți, în timp ce fructul prea copt poate fi prea moale sau poate dezvolta arome neplăcute. Ambele situații pot duce la o experiență de consum dezamăgitoare.

Prin strângerea ușoară a fructului, poți evalua cât cedează la presiune, ceea ce corespunde gradului său de coacere.

Fructele dragon vin în diferite culori, inclusiv roz, galben și roșu, în funcție de varietate. Un fruct dragon copt are de obicei o culoare vibrantă și uniformă. Evită fructele cu pete verzi sau palide, deoarece s-ar putea să nu fie complet coapte.

Tulpina este un bun indicator al vârstei și coacerii fructului. O tulpină uscată și ușor ofilită sugerează că fructul a fost suficient de mult departe de plantă pentru a se coace, dar nu atât de mult încât să devină prea copt.

Strânge ușor fructul dragon. Un fruct copt va ceda la presiune, dar ar trebui să se simtă încă ușor ferm. Dacă este prea moale, poate fi prea copt. Gradul ideal este similar cu cel al unui avocado sau mango copt.

Vei găsi fructul dragonului în supermarketurile mari din România la secțiunea de fructe exotice, alături de mango, avocado sau papaya.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













