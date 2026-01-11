Ninsoare în București. Șoferii s-au confruntat cu probleme în trafic chiar daca s-a deszăpezit. „Exagerat de prost”

Capitala s-a îmbrăcat în alb peste noapte. Pentru pietoni, ninsoarea a fost o bucurie, dar șoferii s-au confruntat cu dificultăți în trafic - chiar dacă s-a intervenit cu utilaje de deszăpezire.

În Botoșani, în schimb, nu zăpada, ci temperaturile extrem de scăzute au fost motiv de îngrijorare. Mercurul din termometre a coborât la -12 grade Celsius.

Bucureștean: „Cu sania, cum să se circule, că iarna, asta e. Sperăm să se duca zăpădoaia asta”.

Aceasta a fost reacția multor șoferi care au circulat prin Capitală azi-noapte, imediat după ce s-a așternut ninsoarea. Pentru drumari, noaptea a fost una aglomerată, fiindcă s-au văzut nevoiți să împânzească orașul cu utilajele de deszăpezire. Au curățat șoselele și au împrăștiat material antiderapant pe carosabil, astfel încât să fie evitate incidentele.

Chiar și așa, nu toți șoferii au fost mulțumiți de condițiile din trafic.

Șofer: „Foarte prost, exagerat de prost.”

Șofer: „Foarte greu, da, am văzut mașini cu deszăpezirea.”

Pe alții, entuziasmul primei zăpezi i-a făcut să se urce fericiți la volan. În plus, spun că s-a circulat mai bine decât se așteptau.

Șofer: „Se merge perfect, e zăpadă. Da e bine, se merge bine.. i-a prins mai pregătiți.”

Pietonii s-au bucurat cel mai mult de prima ninsoare consistentă din sezon - chiar dacă, pe unii, zăpada nu i-a prins bine echipați.

Pieton: „Sunt în adidași, dar mă bucur de ea. Chiar alunec din cauza adidașilor. Nu am ghetele necesare.”

Pieton: „Adevărul e că mi-a plăcut. Am plecat acum de la muncă și am luat-o pe jos de la muncă în plimbare. Aș zice că este puțin alunecos, dar mie îmi place că e zăpadă, ca un copil mic”.

În nord-estul țării, vremea a lovit cu temperaturi mult sub 0 grade. -12, mai exact, în Botoșani și Dorohoi, unde autoritățile locale au încercat să-i ajute pe cei fără adăpost să facă față gerului.

Cinci persoane au fost găsite în condiții dificile și transportate la spital, pentru evaluare medicală.

Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani: „Au fost verificate locurile cunoscute ca fiind frecventate de aceste persoane, dar și clădirile abandonate. Odată identificate, persoanele sunt duse la unitățile de primire urgențe pentru a li se evalua starea de sănătate”.

Meteorologii anunță vreme extrem de rece și în nopțile următoare.

