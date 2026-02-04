Atemoya este un fruct tropical cu aspect viu colorat, care crește în copaci. Are o formă de inimă, iar coaja are excrescențe proeminente (areole) care îi conferă un aspect asemănător cu cel al unui con de pin.

Culoarea variază de la verde pal cu tentă albăstruie până la verde, presărată cu puncte albe pe toată suprafața. Pulpa este alb-cremoasă, fermă și ușor granuloasă aproape de coajă, devenind tot mai fină și cremoasă, asemănătoare cu o cremă de vanilie, pe măsură ce se apropie de centrul fructului. În interior se află semințe dure, cilindrice, de culoare maro închis, cu o textură netedă și lemnoasă. Atemoya are un parfum dulce, floral și tropical. Gustul poate fi comparat cu o combinație de banane, căpșuni, pere și ananas. Aroma este cremoasă, dulce și ușor acidulată. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct exotic.

Cum arată

Atemoya este un fruct rar și exotic, care atrage atât prin aspect, cât și prin gust. Acest fruct hibrid, rezultat din încrucișarea mărului „de zahăr” (Annona squamosa) cu cherimoya (Annona cherimola), îmbină cele mai bune calități ale fructelor-părinte, oferind o combinație unică de arome și texturi.

Originar din regiunile tropicale, atemoya a ajuns pe piețele din întreaga lume și este apreciat de iubitorii de fructe pentru aspectul său distinctiv și gustul plăcut.

Are o formă conică, cu coajă verde, aspră și solzoasă, și o formă de inimă. În ciuda exteriorului său mai puțin atrăgător, pulpa este cremoasă și delicioasă, de culoare albă până la galben deschis, presărată cu semințe negre lucioase, conform specialtyproduce.

Când muști din el, atemoya are un gust dulce, o combinație de ananas, banană și vanilie. Fructul este savurat ca atare și este preferat în deserturi și salate de fructe.

Atemoya ocupă un loc special în culturile mai multor regiuni tropicale. În Taiwan, este un fruct popular, consumat adesea în timpul festivalurilor. În America de Sud, atemoya este apreciat și pentru proprietățile sale medicinale.