Atemoya este un fruct tropical cu aspect viu colorat, care crește în copaci. Are o formă de inimă, iar coaja are excrescențe proeminente (areole) care îi conferă un aspect asemănător cu cel al unui con de pin.
Culoarea variază de la verde pal cu tentă albăstruie până la verde, presărată cu puncte albe pe toată suprafața. Pulpa este alb-cremoasă, fermă și ușor granuloasă aproape de coajă, devenind tot mai fină și cremoasă, asemănătoare cu o cremă de vanilie, pe măsură ce se apropie de centrul fructului. În interior se află semințe dure, cilindrice, de culoare maro închis, cu o textură netedă și lemnoasă. Atemoya are un parfum dulce, floral și tropical. Gustul poate fi comparat cu o combinație de banane, căpșuni, pere și ananas. Aroma este cremoasă, dulce și ușor acidulată. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct exotic.
Cum arată
Atemoya este un fruct rar și exotic, care atrage atât prin aspect, cât și prin gust. Acest fruct hibrid, rezultat din încrucișarea mărului „de zahăr” (Annona squamosa) cu cherimoya (Annona cherimola), îmbină cele mai bune calități ale fructelor-părinte, oferind o combinație unică de arome și texturi.
Originar din regiunile tropicale, atemoya a ajuns pe piețele din întreaga lume și este apreciat de iubitorii de fructe pentru aspectul său distinctiv și gustul plăcut.
Are o formă conică, cu coajă verde, aspră și solzoasă, și o formă de inimă. În ciuda exteriorului său mai puțin atrăgător, pulpa este cremoasă și delicioasă, de culoare albă până la galben deschis, presărată cu semințe negre lucioase, conform specialtyproduce.
Când muști din el, atemoya are un gust dulce, o combinație de ananas, banană și vanilie. Fructul este savurat ca atare și este preferat în deserturi și salate de fructe.
Atemoya ocupă un loc special în culturile mai multor regiuni tropicale. În Taiwan, este un fruct popular, consumat adesea în timpul festivalurilor. În America de Sud, atemoya este apreciat și pentru proprietățile sale medicinale.
Ce gust are
Textura atemoya nu este la fel de cremoasă ca la cherimoya, dar este totuși destul de fină. Este suculent, destul de dulce, dar nu excesiv de dulce. Cea mai bună descriere ar fi o combinație între ananas, cocos și banană. Așadar, dacă îți plac aceste trei fructe, probabil vei aprecia și acest fruct rar.
Păstrează orice fruct copt rămas într-un recipient etanș, la frigider, timp de până la 3 zile. Dacă vrei să încerci acest fruct, este posibil să îl poți comanda online.
Ce proprietăți și beneficii are
Fructul de atemoya nu este doar gustos, ci are și numeroase beneficii pentru sănătate. Acest fruct tropical unic conține vitamine, minerale și antioxidanți care pot ajuta la întărirea imunității, îmbunătățirea digestiei, reglarea glicemiei, susținerea sănătății inimii și reducerea inflamației. Iată câteva dintre aceste beneficii, explicate pe larg:
Întărirea imunității
Atemoya este o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant puternic care joacă un rol esențial în susținerea sistemului imunitar. Vitamina C ajută la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi și a toxinelor care pot slăbi imunitatea și crește riscul de infecții și boli. Studiile arată că alimentele bogate în vitamina C, precum atemoya, pot reduce severitatea și durata răcelilor și a altor infecții respiratorii.
Îmbunătățirea sănătății digestive
Conținutul ridicat de fibre contribuie la o digestie sănătoasă, favorizează tranzitul intestinal și susține funcționarea corectă a sistemului digestiv, conform nawiriplant.com.
Scăderea tensiunii arteriale
Atemoya este o sursă bună de potasiu, un mineral esențial pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Potasiul relaxează vasele de sânge, facilitând circulația și reducând presiunea asupra sistemului cardiovascular.
Consumul de alimente bogate în potasiu poate reduce riscul de hipertensiune, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiace. Fibrele din atemoya ajută, de asemenea, la scăderea colesterolului și la îmbunătățirea sănătății inimii.
Reglarea nivelului de zahăr din sânge
Fibrele din atemoya încetinesc absorbția glucozei în sânge, prevenind creșterile și scăderile bruște ale glicemiei. Acest lucru ajută la prevenirea rezistenței la insulină și la reducerea riscului de diabet de tip 2.
În plus, indicele glicemic scăzut al fructului îl face potrivit pentru persoanele cu diabet. Antioxidanții, precum flavonoidele, pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină și pot reduce inflamația.
Susținerea sănătății inimii
Atemoya conține fibre, potasiu și antioxidanți care acționează împreună pentru protejarea inimii. Fibrele reduc colesterolul, potasiul reglează ritmul cardiac și tensiunea arterială, iar antioxidanții combat stresul oxidativ și inflamația, factori majori de risc pentru bolile cardiovasculare.
Reducerea inflamației
Antioxidanții și compușii antiinflamatori din atemoya ajută la diminuarea inflamației cronice din organism, asociată cu boli precum cancerul, diabetul și afecțiunile cardiace.
Îmbunătățirea funcției cerebrale
Atemoya conține nutrienți precum vitamina B6, esențială pentru sănătatea creierului. Aceasta ajută la producerea neurotransmițătorilor care reglează starea de spirit și funcțiile cognitive și susține dezvoltarea celulelor nervoase.
Întărirea oaselor și a dinților
Fructul este o sursă bună de calciu, necesar pentru oase și dinți puternici. De asemenea, conține vitamina D, care ajută la absorbția eficientă a calciului.
Susținerea pierderii în greutate
Atemoya este săracă în calorii și grăsimi și bogată în fibre, ceea ce ajută la menținerea senzației de sațietate și la reducerea poftei de mâncare.
Prevenirea anemiei
Este o sursă de fier, mineral esențial pentru producerea hemoglobinei, responsabilă de transportul oxigenului în organism. Deficitul de fier poate duce la anemie.
Cum se mănâncă atemoya
Textura cremoasă și gustul dulce al fructului atemoya îl fac un ingredient versatil în bucătărie. Iată câteva moduri în care te poți bucura de acest fruct exotic:
Proaspăt: Taie fructul, îndepărtează semințele și scoate pulpa cu o lingură.
Smoothie-uri: Amestecă pulpa de atemoya cu alte fructe tropicale, precum mango și ananas, pentru un smoothie răcoritor.
În deserturi: Adaugă atemoya în creme, înghețată sau tarte cu fructe pentru o notă originală.
În salate: Pune bucăți de atemoya în salatele de fructe pentru a îmbunătăți gustul și textura.
Fructul de atemoya, cu textura sa cremoasă și beneficiile nutriționale, se remarcă în lumea fructelor exotice. Fie că este consumat proaspăt sau folosit în diverse preparate culinare, atemoya va impresiona cu siguranță prin gust și aromă.