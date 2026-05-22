'Îi mulțumesc președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, pentru prietenia sa față de Polonia și pentru deciziile a căror importanță practică o vedem astăzi cu deplină claritate. Securitatea Poloniei și a poporului polonez reprezintă prioritatea mea principală!', a scris Nawrocki pe contul său de pe platforma X.

'Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și angajament față de securitatea noastră comună', a adăugat șeful statului polonez, care a descris alianța polono-americană drept un 'pilon fundamental al securității' pentru țara sa și pentru Europa.

Nawrocki a reacționat la decizia anunțată cu o zi înainte de Trump pe contul său de socializare, Truth Social, de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia.

'În urma alegerii cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și având în vedere relația noastră cu el, sunt încântat să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia', a scris Trump, făcând aluzie la victoria electorală a președintelui polonez de anul trecut.

Decizia lui Trump vine după ce Pentagonul a anunțat în urmă cu o săptămână că va retrage 5.000 de militari din Germania, într-un moment în care relațiile germano-americane păreau tensionate din cauza războiului din Iran.

Vinerea trecută, cancelarul german Friedrich Merz și Trump au vorbit la telefon și au convenit că Iranul trebuie să deschidă Strâmtoarea Ormuz și să se întoarcă la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Această conversație a avut loc după ce Trump a amenințat că va retrage 5.000 de soldați din cei aproximativ 36.000 pe care Washington îi are în Germania, o retragere anunțată în cele din urmă de Pentagon pe 1 mai.

Cancelarul Merz a declarat pe 27 aprilie că Iranul a 'umilit' Statele Unite în contextul negocierilor pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu.