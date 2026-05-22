Poliţia şi armata îl căutau pe Aleksandar Nesovic Baja, dispărut săptămâna trecută, după ce şeful poliţiei din capitala sârbă, Veselin Milic, îl invitase la un restaurant pentru a rezolva neînţelegeri reciproce cu alţi doi bărbaţi.

Însă întâlnirea, care se presupune că a avut loc în noaptea de 12 spre 13 mai, s-a încheiat tragic, bărbatul fiind "ucis într-un mod mişelesc" de către unul dintre ceilalţi doi, conform Parchetului.

Presa locală a informat că cei doi bărbaţi s-au certat înainte de schimbul de focuri.

Atât victima, cât şi atacatorul au fost prezentaţi ca membri importanţi ai crimei organizate din Belgrad.

Milic şi trei bărbaţi din garda sa de corp, de asemenea poliţişti, i-au ajutat ulterior pe protagoniştii din acest caz, declarase mai deveme Parchetul.

Ancheta deschisă vizează 10 persoane, inclusiv pe Veselin Milic, pentru "omor în circumstanţe agravante şi alte infracţiuni penale".

Parchetul din Belgrad a anunţat joi că "trupul presupus al lui A.N., care făcea obiectul căutărilor, a fost găsit într-un butoi" îngropat în municipalitatea Indjija, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Belgrad.

Corpul urmează să fie supus unei autopsii şi unei analize ADN, precizează comunicatul acestuia.

"Putem confirma cu o certitudine de 99,9% că este vorba despre Nesovic (...) bazându-ne pe hainele sale", a declarat joi seară preşedintele sârb Aleksandar Vucic la postul public de televiziune RTS.

El a promis că autorităţile se vor "ocupa de ofiţerii de poliţie corupţi".

"Toţi cei care sunt implicaţi în protejarea criminalilor vor trebui să îşi părăsească funcţiile", a mai declarat acesta.

Veselin Milic, care a fost demis din funcţie după arestarea sa pe 15 mai, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după interogatoriul său.