Aici are loc un program intensiv destinat tinerilor actori.

Printre invitații speciali se numără și directoarea de casting a celebrului regizor italian Paolo Sorrentino, premiat cu Oscar pentru filmul „La Grande Bellezza”.

Primele secunde ale unui casting pot face diferența dintre un actor ales și unul respins, spun specialiștii din industrie.

Annamaria Sambucco, directoarea de casting care a lucrat alături de Paolo Sorrentino la producții precum „La Grande Bellezza” și „The Young Pope”, le-a explicat actorilor prezenți la masterclass ce se caută la un casting pentru marile producții.

Annamaria Sambucco: „Autenticitatea este totul, mai importantă decât tehnica. Mă interesează toate lucrurile care îmi atrag atenția: felul în care actorul se prezintă, cum se exprimă. Sunt multe mici detalii care contează pentru mine.”

Le-a explicat actorilor și că respingerea la casting face parte din industrie.

Annamaria Sambucco: „Să nu abandoneze niciodată teatrul, să nu aștepte doar marile roluri, ci să intre constant în competiție, chiar și pentru rolurile mici. Altfel, se pot crea frustrări.”

La eveniment participă și profesioniști din cinematografia românească.

Domnica Cârciumaru: „În primul rând caut să aibă carismă, iar carisma înseamnă autenticitate, adică să aibă firescul pe care se așteaptă telespectatorul să-l vadă. Memorabil îl face tocmai personalitatea lui.”

Olimpia Melinte: „Rolul vine el la tine, dacă te potrivești într-un anumit context. Depinde de multe lucruri: de la partenerul de scenă, la scenariu, la tipologie. La început nu știi lucrurile astea, ți se pare că e vina ta de fiecare dată.”

15 actori au fost selectați să se înscrie în program. Timp de trei zile, vor participa la simulări de audiții, la exerciții de actorie pentru cameră, dar și la sesiuni practice în care vor învăța cum să se prezinte la castinguri pentru marile producții.

Daniel Hara, organizatorul evenimentului: „Am început să gândim cum să facem acest flux între creatori români, directori de casting români, regizori români, producători români, agenți români și viceversa, și atunci ne-am oprit asupra acestor nume importante.”

Pentru următoarele ediții, organizatorii vor să îi conecteze pe tinerii actori și cu oameni de film din Spania.