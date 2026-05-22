Atenționare de vreme severă. Ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni. Cum va fi vremea în București

Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
Meteorologii ANM au anunțat ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină pentru mai multe zone din țară.

Sabrina Saghin

Potrivit ANM, vineri, 22 mai, fenomenele severe vor afecta în special sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă, 23 mai, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în sudul teritoriului. În perioade scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 40 l/mp.

Vântul va sufla cu putere în estul și sud-estul țării, iar vineri intensificările se vor resimți local și în vest și centru. Rafalele vor atinge în general 45-55 km/h, în timp ce la munte, în zonele înalte, vitezele vântului pot ajunge la 60-90 km/h.

Meteorologii au emis și două atenționări Cod galben pentru intensificări ale vântului. Prima este valabilă vineri, între orele 06:00 și 21:00, pentru Moldova și nord-estul Munteniei, unde vântul va sufla cu 50-65 km/h.

A doua avertizare intră în vigoare sâmbătă, în același interval orar, și vizează centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și estul și nord-estul Munteniei. Și aici sunt prognozate rafale de 50-65 km/h.

Vremea în București

În București, vremea va fi instabilă pe tot parcursul intervalului. Joi, după-amiaza și seara, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade.

Vineri, în Capitală, cerul va rămâne înnorat, cu ploi slabe la începutul zilei și noi reprize de averse și furtuni spre după-amiază și seară. Temperatura maximă va urca până la 22-23 de grade, iar vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor.

Vremea azi, 22 mai. Ploi torențiale și grindină, în mai multe regiuni. Unde va fi cel mai cald

Sursa: ANM

Etichete: vremea in Bucuresti, cum va fi vremea, vreme rea, vremea in urmatoarele zile,

Bolojan, după semnarea acordului SAFE: „Nu e vorba doar de securitate, ci și de creșterea capacității de producție din țară"

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă, vineri, după ce Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, că miza nu este doar securitatea României, ci şi capacitatea noastră de a produce mai mult, în parteneriat cu industria europeană.
România negociază la Bruxelles forma finală a PNRR. Mai avem de atras aproximativ 10 miliarde de euro

Vineri au loc la Bruxelles negocieri privind forma finală a PNRR, cu reprezentanții Comisiei Europene. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din program.
Nadia Comăneci și actorul Aidan Gillen, printre vedetele de la TIFF din Cluj-Napoca. Vor fi filme din 49 de țări

A rămas mai puțin de o lună până când Cluj-Napoca va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa de Est: Festivalul Internațional de Film Transilvania.

NATO a simulat un atac asupra României și a activat Articolul 5, în cadrul unui exercițiu tactic. Cum ar reacționa Alianța

O termocentrală dezafectată din Comănești, județul Bacău, a fost luată cu asalt de comandouri române și italiene, într-un exercițiu tactic al forțelor de operații din NATO.

România negociază la Bruxelles forma finală a PNRR. Mai avem de atras aproximativ 10 miliarde de euro

Vineri au loc la Bruxelles negocieri privind forma finală a PNRR, cu reprezentanții Comisiei Europene. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din program.

Românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate

Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri, printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, în exclusivitate la PRO Verde.

