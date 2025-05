FOMO 2025: Festivalul care a transformat Bucureștiul în capitala antreprenoriatului modern se încheie spectaculos

Prima ediție, care a avut loc între 21 și 25 mai, a adunat peste 2.000 de participanți, confirmând că festivalul va deveni un reper european pentru fondatori, investitori, creatori și profesioniști care transformă idei în realitate.

Pe cele cinci scene – Sala Palatului, Grădina Alhambra, Sala Luceafărul, Apollo 111 și Nook – s-au derulat conferințe, workshopuri, sesiuni de Q&A și dezbateri cu 70 de speakeri, dintre care 7 internaționali, printre care: Steven Bartlett, creatorul The Diary of a CEO, într-o conversație memorabilă despre vulnerabilitate, branding personal și viitorul AI; Sara Al Madani, antreprenoare din Emiratele Arabe Unite, care a vorbit despre curajul de a construi cu autenticitate într-o lume standardizată; Simon Squibb, fondator HelpBnk, care a provocat publicul să regândească noțiunea de antreprenoriat; Daniel Priestley, autor și consultant, cu o lecție clară despre cum vinzi doar după ce construiești piața și vizibilitatea; și Jason Derulo, care a discutat despre disciplina din spatele succesului în multiple industrii creative.

FOMO 2025 a avut un impact digital remarcabil: în ultimele 30 de zile, festivalul a generat un reach de peste 6 milioane în social media, conținutul oficial și postările participanților devenind virale pe Instagram, LinkedIn, TikTok și Facebook. În același interval, platformawww.modernowners.com a înregistrat peste 30.000 de vizitatori unici, semn clar că FOMO trece dincolo de eveniment și devine o comunitate activă, conectată permanent.

„FOMO 2025 a fost dovada clară că există în România o comunitate vie de oameni care vor mai mult – mai mult sens, mai mult curaj, mai mult impact. Ne-am bucurat de peste 2.000 de participanți în fiecare zi, iar energia lor a depășit toate așteptările. Toți speakerii străini au ținut să ne spună că au fost plăcut surprinși de România, datorită oamenilor întâlniți aici, iar Ari Scott ne-a numit «a hidden gem». Am văzut și oameni veniți de departe, din Germania, Spania, Olanda, Marea Britanie si Republica Dominicană, care au găsit aici idei, conexiuni și validare. Pentru noi, FOMO nu mai e doar un festival – e începutul unei mișcări. Iar pentru 2026, abia așteptăm să ne așezăm la masă și să discutăm despre ce putem face în plus. Mă bucur enorm de impactul pe care l-a avut prima ediție, și, după cum am spus și la începutul proiectului - you can not do it alone. Jos pălăria pentru întreaga echipă FOMO, niște oameni minunați care s-au implicat peste măsură și au făcut FOMO așa cum a fost. Mulțumesc tuturor participanților pentru încredere. FOMO este despre ei și pentru ei.” a spus Robert Graur, co-fondator FOMO – The Festival of Modern Owners.

Finalul ediției 2025 a fost pe măsura intensității trăite. Seara de duminică s-a încheiat cu o petrecere imensă la Grădina Alhambra, unde sute de persoane s-au reunit pentru a celebra o săptămână plină de idei, emoție și noi conexiuni.

Printre participanții la FOMO 2025 s-a aflat și Giles Portman, Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a revenit la festival după ce a fost prezent și la conferința de presă care a marcat lansarea oficială, în urmă cu două săptămâni. În cadrul evenimentului, ambasadorul a avut o discuție privată fantastică cu Steven Bartlett despre oportunitățile extraordinare privind Ai și tehnologie în România. În plus, a aflat câteva dintre secretele succesului lui Steven.

Biletele pentru FOMO 2026 au fost deja puse în vânzare, iar reacția publicului a fost rapidă: câteva sute de bilete s-au epuizat în primele ore.

FOMO nu este doar un eveniment. Este o comunitate în creștere, un spațiu de întâlnire între energie antreprenorială, conținut de top și dorința de a construi viitorul, aici, în România.

Organizatorii pregătesc deja ediția din 2026, care va aduce pe scenă noi voci globale, formate inovatoare și mai multe oportunități de învățare, conectare și colaborare.

FOMO – The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR, și susținut de Aqua Carpatica, Regina Maria si Bog’Art.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: