Ziua 3 la FOMO. Lecții directe de la fondatori, investitori și creatori care nu se tem să spună lucrurilor pe nume

Ziua a treia de FOMO – The Festival of Modern Owners a fost deschisă de unul dintre cei mai așteptați speakeri internaționali: Steven Bartlett, creatorul celui mai ascultat podcast de business din Europa, The Diary of a CEO.

Unul dintre cele mai puternice momente ale zilei a fost discursul lui Steven Bartlett, care a redefinit ideea de succes dincolo de cifre sau aplauze: „Succesul este măsura propriei fericiri. Dacă o decizie te apropie sau te îndepărtează de ea, ai deja barometrul corect.” Cu o energie calmă, dar pătrunzătoare, Steven a vorbit despre consistență, principii și muncă reală, despre cum marii fondatori se ocupă și de spatele gardului – acolo unde nu se uită nimeni, dar unde se construiește reputația. „Puterea este în acel 1%, în detaliile pe care alții nu le observă – cel puțin nu la început.” Iar dacă în sală era cineva care încă mai se uita doar după pești, Steven i-a reamintit că adevărata strategie e să înveți să folosești undița. Biletele pentru FOMO 2026 sunt deja disponibile! Dacă trăiești energia acestei ediții sau regreți că ai ratat-o, acum e momentul perfect să-ți rezervi locul pentru anul viitor. FOMO – The Festival of Modern Owners va reveni în 2026 cu și mai mult conținut, inspirație și conexiuni care contează. Un număr limitat de bilete este disponibil la prețul special de 89 Ziua a treia la FOMO a fost una electrizantă, în care antreprenori, investitori și creatori din industrii diverse – de la tech și e-commerce până la educație, impact social și cultură digitală – au umplut sălile din București în căutarea acelui „aha moment” care îți poate schimba parcursul profesional. Citește și Prima zi de FOMO - The Festival Of Modern Owners: O nouă eră pentru antreprenorii moderni La Sala Palatului, speakerii nu au livrat doar conținut, ci și curaj. Dain Walker a deschis sesiunea principală cu un workshop interactiv despre branding și poziționare. „Dacă încerci să te amesteci în mulțime, vei fi trecut cu vederea. Încearcă să te conectezi cu ce e ciudat sau diferit la tine,” a transmis el publicului FOMO. A urmat de discursul emoționant și radical sincer al lui Simon Squibb, care a vorbit despre cum visele devin planuri atunci când cineva crede în tine. Squibb a vorbit și de nevoia de a găsi o nouă denumire pentru „antreprenoriat”, un cuvânt care să definească ce înseamnă cu adevărat asta: abilitatea de a te gândi la un lucru și de a-l transforma în realitate și abilitatea de a-ți gestiona foarte bine timpul. Daniel Priestley a oferit o lecție pragmatică despre ce înseamnă să fii un Modern Owner în 2025. „Folosește-ți brandul personal, oferă valoare gratuit și fii prezent constant – oamenii trebuie să te vadă de cel puțin 11 ori ca să te remarce cu adevărat,” a fost insightul valoros pe care l-am împărtășit Pristley de pe scena Sălii Palatului. Sala Luceafărul a fost despre cum câștigi clienți în era digitală. De la strategii de marketing imbatabile cu Radu Constantin, la branding online cu Luka Zivkovic și feedback valorificat în insighturi cu Marius Moga, această scenă a livrat know-how aplicabil pentru orice antreprenor sau marketer. La Grădina Alhambra, s-a vorbit despre cum treci de zona de confort. Mihai Zânt, Paul Olteanu, Costin Dămășaru, Bogdan Rădulescu și duo-ul Raz & Ana Burciu au oferit participanților un mix de introspecție, neuroștiință, negociere și monetizarea skillurilor – toate cu un vibe profund uman. „Mulți antreprenori supraestimează ce pot face în primele 3-6 luni și subestimează ce pot face în 3-5 ani, de aceea unii renunță repede”, a spus Zânt și a continuat să explice cum nu furia sau dezamăgirea, ci motivația personală este combustibilul care ajută antreprenorii de cursă lungă. Contribuția a fost cuvântul cheie pentru Zânt, iar Paul Olteanu a preluat ștafeta și a spus că dorința de contribuție l-a dus pe drumul antreprenoriatului. „E nevoie de povești despre costul performanței”, a completat el și a dat sugestii pentru o viață mai echilibrată și mai sănătoasă. Apollo 111 Teatru a adunat antreprenorii care caută resurse și capital. De la finanțări alternative și angel investing, cu Ilinca Păun și Bogdan Zaharescu, la strategii de exit explicate de Sandu Băbășan, totul a fost despre cum scalezi inteligent și cum îți construiești o relație sănătoasă cu banii în business. Apollo 111 Bar a continuat focusul pe ONG-uri și impact social, cu sesiuni valoroase despre comunicare, parteneriate și finanțări. Au vorbit lideri și activiști precum Dana Vasilescu, Marian Bojincă, Sara Lungu și Nicoleta Deliu-Pașol, într-o serie de sesiuni dedicate celor care fac bine, strategic. Iar la Nook, scena Click & Conquer a oferit insighturi din e-commerce: Cosmin Costea, Ciprian Susanu, Cristina Pîrjol, Basic Jackpot și Robert Boboșă au adus pe scenă date, tactici și dezbateri despre comportamentul consumatorului digital și cum îl cucerești cu conținut și context. FOMO continuă și mâine: pe scena principală de la Sala Palatului, te așteaptă pitch-uri live în cadrul Fuel The Fire, urmate de conversații directe cu fondatori cu povești speciale și două momente mult așteptate: Grasu XXL, care vorbește despre drumul său spre succes, și Jason Derulo, cu cele 15 reguli pentru a-ți trăi visul. Dacă ai nevoie de un semn, acesta e. FOMO – The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR, și susținut de Aqua Carpatica, Regina Maria și Bog’Art.

