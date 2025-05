FOMO, ziua 2: Strategii clare, branding autentic, AI aplicat și vocile care au schimbat regulile jocului

22 mai 2025 a fost o zi memorabilă la FOMO – The Festival of Modern Owners, unde cele șase scene din București au adus împreună antreprenori, investitori, inovatori și creatori care definesc noul val al businessului modern.

De la idei îndrăznețe la metode concrete de scalare, publicul a fost expus la un mix de know-how, inspirație și conversații cu miză reală.

Sala Palatului a fost scena ideilor mari și a debutat cu panelul de deschidere al zilei, urmat de un moment emoționant și transformator susținut de Ari Scott – antreprenoare, activistă și promotoare a neurodiversității, care a vorbit despre legătura profundă dintre ADHD și spiritul antreprenorial. Povestea ei este una despre autocunoaștere, acceptare și autoacceptare. ”Când am vorbit despre ADHD, am aflat câți oameni din jurul meu se confruntă cu același lucru și cu prejudecățile”, a spus ea pe scena FOMO. Ziua a continuat cu insighturi valoroase despre branding oferite de Dain Walker, iar seara s-a încheiat cu energia autentică a Sarei Al Madani, care a vorbit despre puterea de a fi real într-o lume în care totul pare filtrat.

La Grădina Alhambra, tema The Brand Pit a adus în prim-plan puterea brandingului construit cu sens. Cătălin Rusu, Ciprian Susanu, Ioana și Vlad Dodan, Ausra Lucinskaite și Alina Ceușan au livrat sesiuni consistente despre storytelling, poziționare, relația cu publicul și cum transformi o poveste personală într-un brand memorabil. ”Este esențial pentru un brand premium să livreze o experiență memorabilă”, a spus Ausra Lucinskaite, General Manager al The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection.

La Sala Luceafărul, track-ul Less Hype, More Strategy a fost despre execuție, viziune și creștere sustenabilă. Raluca Leafu, Beatrice Dumitrache, Marius Ghenea, Andreea Bădală, Tudor Costinaș și Vlad Postelnicu au oferit participanților perspective clare despre provocările start-upurilor, internaționalizare și strategii de vânzări relevante în era digitală.

Scena Nook a fost dedicată temei AI Hustle și a atras antreprenorii interesați de soluții tech aplicate. Andrei Manolache, Vlad Tudor, Sabin Dima, Alexandru Agatinei și Horațiu Mateescu au arătat cum poate fi folosit AI-ul pentru a inova, a automatiza și a crește eficiența proceselor în afaceri. ”Nu cred că există niciun startup care să nu fi folosit AI în ultimul an. Investițiile importante în AI arată încrederea în această direcție,” a spus Agatinei, Fondator și CEO How to Web. ”Sunt atâtea știri false care pot răsturna guverne încât este important să sprijinim presa independentă, să folosim tehnologia pentru a informa corect și a sprijini democrația,” a mai adăugat el.

În paralel, Apollo 111 Teatru a găzduit track-ul Cash Flow Kings, unde s-au discutat teme financiare esențiale pentru antreprenori: de la managementul financiar pentru startupuri, cu Iancu Guda, până la risk management, cu Ilinca Păun.

La Apollo 111 Bar, scena NGO Power Up a adus în prim-plan soluții pentru creșterea sustenabilă a organizațiilor non-guvernamentale, cu intervenții din partea Elenei Calistru, Ralucăi Popa, Ana-Maria Bută și altor experți în strategie, fiscalitate și parteneriate.

Publicul FOMO este format din antreprenori și freelanceri din industrii diverse – de la tech și e-commerce, la domenii creative și wellness – uniți de aceeași dorință: să crească, să învețe și să se conecteze autentic.

Cu sesiuni care au provocat, conectat și inspirat, Ziua 2 de la FOMO a oferit participanților nu doar idei, ci și direcție. Urmează alte zile pline de conținut de valoare – iar dacă azi ai fost acolo, știi deja că FOMO nu e doar un festival, ci o experiență de business care lasă urme.

FOMO – The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR, și susținut de Aqua Carpatica, Regina Maria și Bog’Art.

