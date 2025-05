Prima zi de FOMO - The Festival Of Modern Owners: O nouă eră pentru antreprenorii moderni

Începând de astăzi, Bucureștiul devine capitala antreprenoriatului prin deschiderea FOMO - The Festival Of Modern Owners, un eveniment ambițios care își propune să redefinească percepția asupra mediului de afaceri din România.

Pentru următoarele cinci zile, mii de participanți vor avea ocazia să experimenteze o imersiune completă în universul antreprenorial, prin intermediul a cinci locații distincte care găzduiesc sesiuni de dialog, workshop-uri și prezentări cu speakeri de renume din țară și străinătate.

O experiență multidimensională pentru noua generație de antreprenori

FOMO nu este doar o simplă conferință de business, ci mai degrabă o mișcare, o comunitate și un manifest dedicat antreprenorilor care îndrăznesc să gândească diferit. Festivalul promite o experiență intensă, educativă și inspirațională, adresându-se tuturor celor pasionați de antreprenoriat, inovație și creativitate aplicată în business.

"Festivalul Antreprenorilor Moderni" - cum ar putea fi tradus - abordează teme esențiale pentru dezvoltarea afacerilor, de la strategii de scalare și ecosisteme de business, până la aspecte ce țin de mindset și echilibrul între viața personală și profesională.

Prima zi - O agendă densă de evenimente

Chiar din prima zi, participanții sunt întâmpinați cu o agendă bogată de evenimente distribuite în trei locații principale:

Sala Luceafărul: "Scale with a Damn Plan"

Aici se desfășoară discuții strategice despre ecosisteme și modele de business inovatoare, precum și pași concreți pentru o scalare inteligentă. Ziua începe cu o sesiune susținută de Radu Atanasiu, Decan Asociat BISM, recunoscut promotor al gândirii critice în business, cu experiență vastă în domeniul investițiilor și educației manageriale.

Grădina Alhambra: "Success is Messy. Let's Talk About That"

Începând cu ora 10:00, dr. Elena Martin împărtășește experiența sa de transformare a pasiunii pentru estetică într-un brand de succes. Mai târziu, Sergiu Neguț, antreprenor, Co-fondator FintechOS și președintele Romanian Business Leaders, dezvăluie culisele construirii unei afaceri de milioane, oferind o perspectivă realistă asupra provocărilor întâmpinate pe parcurs.

Nook: "Wired to Win"

Această locație este dedicată discuțiilor despre mentalitatea de creștere și dezvoltare personală, esențiale pentru succesul în antreprenoriat.

Prima zi de FOMO aduce în fața participanților nu mai puțin de 35 de speakeri - investitori, inovatori și fondatori de afaceri care își împărtășesc experiențele și viziunile despre viitorul antreprenoriatului.

Agenda completă a primei zile de FOMO:

Sala Luceafărul - Scale with a Damn Plan - Business Strategies

Ecosystems and New Business Models - Radu Atanasiu (Strategic Thinker | Decision-Making Expert | Angel Investor | Associate Dean BiSM (Bucharest International School of Management)

Bootstrapping vs. Fundraising: Choosing the Right Path - Alin Luca (Entrepreneur | Co-Founder of Flip.ro | Forbes 30 Under 30)

Marketing for Businesses on a Budget - Cristian Bolocan (Head of SEO & Partner, Limitless | SEO Trainer) și Bogdan Macovei (Founder Sneaker Industry | Streetwear Visionary | Entrepreneur)

Overcoming Entrepreneurial Challenges - Bogdan Andrei Zaharescu (Co-founder Vivo Fusion Food Bar | Horeca Entrepreneur | Motorsport Pioneer)

Habits of High-Performing Entrepreneurs - Mihai Zant (Entrepreneur | Executive Coach | Co-Founder of CareerShift.ro | Managing Partner at HUMANISTIC)

Addressing Anxiety, Stress, and Imposter Syndrome - Dr. Gina Chiriac (Principal Psychologist | European Integrative Psychotherapist | Founder of ARPI & Neuropsy Institute)

Disrupting Industries: How I Changed the Game - Ana Maria Udriște (Entrepreneur | Fractional CMO | Legal Innovator | Digital Strategist)

Fitness and Focus - Physical Health Fuels Entrepreneurial Success - Sorina Fredholm (Wellness Entrepreneur | Health Coach | Sustainable Living Advocate | Co-founder of 121 Tribe Wellness) și Mikael Fredholm (Wellness Entrepreneur | Sustainability Advocate | Co-founder of 121 Tribe Wellness)

Building a Business in 2025 - Andrei Cânda (Marketing Strategist | Consumer Insights Expert | Founder of iSense Solutions)

Finding Your Tribe & How to Build a Support System - Cesar Bitlan (Co-owner The Takeovers | Hip-hop culture curator | Party scene disruptor) și Tudor Mihăilescu (SVP & Chief Operating Officer of eMAG Group | General Manager of Freshful)

Grădina Alhambra - Success is Messy. Let’s Talk About That - Success Stories

Turning Passion into Business - Elena Martin (Aesthetic Plastic Surgeon | Harmonious Beauty Advocate | Innovator in Beauty & Skincare)

How I Built This: From Idea to a Million Dollar Business - Sergiu Neguț (FintechOS, BISM, Cleverage, RBL)

Stories of Women Entrepreneurs in Business - Monica Aliman (Entrepreneur | Coach | Co-Founder of Bravva Female Founders) și Cristina Pateșan (Entrepreneur | Business Coach | Co-Founder of Bravva Female Founders)

How I built 37 companies and sold 6 to industry giants - Radu Georgescu (Tech Visionary | Serial Entrepreneur | Co-founder of SeedBlink)

Manage Stress Like A Pro And Stay Focused - Ana Morodan (Entrepreneur | Influencer | Social Well-Being Advocate)

The Future of Work: AI, Remote Teams, and Freelance Economies - Constantin Gorgan (Founder CG Tech Labs | Co-Founder & CTO Giles AI | Forbes 30 Under 30)

How to measure fear and failure - Cătălin Meșter (Founder @ I ???? Failure | Entrepreneur, Optimist, Failure-Friendly Human)

Monetizing Content and Building a Brand - Monica Munteanu (Talent Manager | Influencer Marketing Specialist | Founder of Influence Room)

How to Run a Multi Million-Dollar Family Business - Laura Lungu Coman (Entrepreneur | People-First Leader | CEO of Sound Masters) și Alin Coman (Brand Storyteller | Human Bridge Builder | Heart-First Marketer)

The Rise of Niche Markets: Building a Business in Specialized Spaces - Alina Sime (Strategist | Community Builder | Skydiving Instructor & Examiner, TNT Brothers) și Dragos Boeru (Entrepreneur | Co-founder of TNT Brothers| Risk-Taker)

Nook - Wired to Win - Entrepreneurial Mindset

Using Data to Drive Business Decisions: Analyzing Metrics That Matter - Dan Preda (CEO Afaceri in Control | Expert Accountant | Financial Consultant)

How to juggle with multiple successful businesses - Andrei Nistor (Entrepreneur | Experience Builder | Hospitality & Entertainment Visionary)

The Power of Starting Before You're Ready - Anamaria Constantinescu (Founder & CEO @ Anmar Decor | Entrepreneur, dreamer, builder)

From One Man Show to Successful Entrepreneur - Ovidiu Toader (Business Coach | Serial Entrepreneur | Mentor for Growth)

Setting the Tone for Success – Habits - Stefan Hamza (Entrepreneur | Founder & Creative Director of HAMZA)

The Mindset of a Champion - Catalin Preda (Cliff Diver | Performer | Seeker of higher ground)

Navigating Relationships as an Entrepreneur: Partners, Friends, and Family - Răzvan Popa (CEO @ Alusystem | Co-Owner @ BOILER | Business Coach)

Web3 and Entrepreneurship: Navigating Blockchain and Crypto Opportunities - Sergiu Vasilescu (Tech-Savvy Lawyer | Fintech & Blockchain Strategist | Founder & Managing Partner, VD Law Group)

Overcoming the Fear of Failure: A Mindset Shift - Radu Glonț (Trainer | Podcast Host | Author | Team Coach at Entrepreneurship Academy)

Vedete internaționale în zilele următoare

Festivalul continuă joi, 22 mai, atât în locațiile partenere cât și la Sala Palatului, începând cu ora 14:00. Unul dintre cei mai așteptați speakeri internaționali este Ari Scott, a cărui poveste inspirațională redefinește conceptul de transformare a vulnerabilității în superputere. Diagnosticat târziu cu ADHD, Ari a renunțat la sistemele tradiționale care îl limitau și a ales antreprenoriatul ca spațiu de exprimare și creație.

Momentul definitoriu pentru cariera sa a fost când, într-o prezentare în fața a 100 de antreprenori și investitori, a menționat condiția sa de ADHD, iar aproximativ 80% din audiență s-a identificat cu aceeași realitate. De atunci, Ari a devenit o voce recunoscută global care explorează conexiunea profundă dintre ADHD și spiritul antreprenorial, adunând sute de mii de urmăritori care găsesc în mesajele sale claritate, curaj și putere.

După Ari Scott, scena Sălii Palatului va fi ocupată de Dain Walker și Sara Al Madani, iar dialogul cu aceștia va fi moderat de Oana Tache, jurnalistă cu vastă experiență, care va asigura energia și ritmul necesar pentru o conectare autentică între speakeri și public.

Mai mult decât o conferință: o comunitate

FOMO - The Festival Of Modern Owners continuă până pe 25 mai și nu se limitează doar la a aduce în fața publicului nume importante din lumea business-ului local și internațional. Evenimentul creează un mediu ideal pentru schimb de idei, învățare, dar și relaxare și networking.

Organizatorii subliniază că FOMO transcende conceptul tradițional de conferință de business. Este o mișcare care își propune să unească antreprenorii moderni sub o viziune comună despre viitorul afacerilor și să creeze o comunitate durabilă de profesioniști care împărtășesc valori și aspirații similare.

O platformă pentru viitorul antreprenoriatului

FOMO - The Festival Of Modern Owners reprezintă mai mult decât o serie de prezentări și workshop-uri. Este o platformă care aduce împreună gânditori inovatori, lideri vizionari și antreprenori curajoși pentru a redefini regulile succesului în business.

Prin abordarea diversă a temelor - de la strategii concrete de scalare și inovație, până la aspecte ce țin de sănătatea mentală și fizică a antreprenorilor - FOMO creează un spațiu holistic pentru dezvoltarea profesională și personală a participanților.

Cu un program bogat și variat, disponibil integral pe site-ul oficial (https://www.modernowners.com/fomo-schedule), festivalul promite să devină un reper pentru comunitatea antreprenorială din România și nu numai, stabilind standarde înalte pentru evenimentele de acest gen și contribuind la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial solid și inovator.

