Festivalul Sarmalelor din Peștișani, Gorj, s-a ținut pe banii localnicilor. Primăria nu a mai avut fonduri

18-10-2025 | 08:06
toamna festival gj
Fără fonduri de la primărie pentru organizarea Festivalului Sarmalelor și Piftiilor, dar dornici să celebreze toamna, localnicii din Peștișani, Gorj s-au descurcat și pe cont propriu.

Gigi Ciuncanu

Au pus mână de la mână și au întins mese bogate, cu mâncăruri tradiționale de tot felul - de la celebrele sarmale, până la plăcinte, cozonaci și chiar murături.

Nu au lipsit nici dansurile populare. Iar la final, s-au strâns și bani pentru cei nevoiași. Cu mult înainte de dans, fiecare gospodină s-a pregătit cu cel puțin câte un fel de mâncare, dar sarmalele au fost puse la loc de cinste.

Localnică: „La cazan tot timpul e mai bună, la cazan iese excepțională”.

Indiferent de preparat, bucătăresele pricepute au întrecut așteptările pofticioșilor - fie ei localnici sau turiști.

Localnică: Totul foarte bun, chiar delicios, doamnele au pregătit o mâncare atât de dulce cât și de post, foarte bună, e ca acasă.

Oamenii au ars apoi caloriile în horă.

Prin această acțiune, localnicii au salvat tradiția Festivalului Sarmalelor și Piftiilor, care nu s-a mai ținut anul acesta.

Cosmin Pigui – primarul comunei Peștișani, Gorj: „Din cauza constrângerilor bugetare am stabilit că e mai bine să prioritizăm anumite cheltuieli ale primăriei

Sărbătoarea a fost organizată la inițiativa unei asociații locale, menită să-i implice pe vârstnici în tot felul de activități.

Dată publicare: 18-10-2025 08:01

