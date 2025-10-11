”Bărbați pe Mătăsari”, festivalul care readuce atmosfera boemă a Bucureștiului. ”E un alt tip de experiență, nu ca la mall”

Octombrie a adus din nou atmosfera boemă pe una dintre cele mai faimoase străzi ale Bucureștiului. Arta urbană, muzică live și designul local fac din "Bărbați pe Mătăsari" un festival pe sufletul celor cu spirit boem și creativ.

Cei mai pragmatici și cu poftă de pastramă pot să guste din bunătățile toamnei dacă dau o fugă pe Kiseleff.

În mijlocul Bucureștiului, pe Mătăsari, mai mulți muzicieni fac pregătiri pentru o nouă seară de concert. De-a lungul străzii, artiști de tot felul îi îmbie pe trecători cu lucrările lor.

Strada Mătăsari, cunoscută pentru istoria ei boemă, a devenit în ultimii ani un reper cultural al Capitalei. Comunitatea a transformat locul într-un spațiu al artei, al muzicii și al creativității. De câteva ori pe an, Mătăsariul devine festival.

Bijuterii, haine unicat și bijuterii cu poveste toate așteaptă cuminți să fie admirate.

”La un festival de genul ăsta, omul îți află povestea”

Designer: ”Am venit cu o colecție de bijuterii personalizate în funcție de astrograma natală. Extragem geometria din harta astrală și o gravăm pe piesă. Sunt bijuterii cu cristale naturale, minimaliste, care pun în valoare energia fiecărui cristal. Fiecare își alege piesa în funcție de ce simte”.

Designer Cristina Diaconu: ”Am haine pentru adulți și copii, unisex. Merg pe ideea de stil personal, nu pe trenduri. Oamenii caută tot mai mult lucruri underground. La un festival de genul ăsta, omul îți află povestea, e alt tip de experiență, nu e ca la mall”.

În alt colț de oraș este în plină desfășurare un festival tradițional. Și nu uitați, tot în București are loc și Spotlight.

