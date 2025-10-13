Festival impresionant de lumini în Beijing. 53 de scene și tehnologii avansate au fascinat locuitorii și turiștii

Locuitorii și turiștii din capitala Chinei au avut parte, în acest weekend, de un spectacol impresionant de lumini.

Sute de artiști au fost cooptați în organizarea festivalului, pentru care au fost instalate nu mai puțin de 53 de scene. Fiecare a avut o tematică aparte, dar au predominat motivele inspirate din natură și artă.

Pentru ca ideile creatorilor să poată fi puse în aplicare, au fost folosite cele mai noi tehnologii pentru proiecții 3D, drone și lasere de ultimă generație.

Iar ca spectacolul să surprindă până în cel mai mic detaliu, au fost prezentate și câteva momente artistice, ale celor mai buni acrobați chinezi.

