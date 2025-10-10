O familie din Mureș a reușit să crească o legumă până la 220 de kilograme. „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat pe ăsta”

Stiri actuale
10-10-2025 | 07:52
×
Codul embed a fost copiat

Un dovleac de 220 de kilograme, așezat la marginea unui drum din județul Mureș, este vedetă printre trecători. Bostanul cu greutate urmează să fie expus la un festival de profil, organizat în Sovata.

autor
Bereczki Reka

Dovleacul uriaș a crescut în grădina unei familii din Murgești, județul Mureș.

Kilyen Karoly, proprietar:Zilnic, și fetele, și eu, și nevasta, și nepotul, toată lumea avea grijă. Necesită foarte multă apă. Eu zic că peste 500 de litri de apă pe zi am băgat pe ăsta ca să crească așa de mare.”

A ajuns să cântărească 220 de kilograme. A fost nevoie de 4 oameni și o căruță ca să-l urnească.

Proprietarul nu și-a doborât recordul

Kilyen Karoly, proprietar:E un soi special din Belgia. N-am reușit să dobor recordul de 260 de kile pe care l-am avut acum 7 ani.”

Citește și
prajitura cu dovleac
Prăjituri de toamnă cu dovleac – rețete de deserturi simple și delicioase. Cum se face prăjitura de dovleac cu griș

Vecină: „Au fost 300 și nu știu ceva kilograme anul trecut. Multă apă trebuie, multă apă.”

Dovleacul domnește acum, mândru, în fața porții. Este admirat și fotografiat de trecători.

Șofer:Aici, cam în fiecare an este, dar așa mare nu prea am văzut așa mare. Poate e un soi mai special.”

În zilele următoare, bostanul va fi expus la Festivalul Dovleacului, organizat în Sovata.

Sursa: Pro TV

Etichete: mures, Sovata, dovleac,

Dată publicare: 10-10-2025 07:52

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
Ce se întâmplă în corp când mănânci o felie de dovleac. Beneficiile ascunse ale „alimentului-minune”
Doctor de bine
Ce se întâmplă în corp când mănânci o felie de dovleac. Beneficiile ascunse ale „alimentului-minune”

Cum putem compensa carența de magneziu fără să luăm suplimente cu magneziu. O felie de dovleac este soluția cea mai simplă în acest anotimp. 

Prăjituri de toamnă cu dovleac – rețete de deserturi simple și delicioase. Cum se face prăjitura de dovleac cu griș
Stiri Diverse
Prăjituri de toamnă cu dovleac – rețete de deserturi simple și delicioase. Cum se face prăjitura de dovleac cu griș

Toamna aduce cu ea o multitudine de arome bogate și culori vibrante, iar dovleacul este cu siguranță vedeta sezonului.  

Carnea de porc, ingredientul-vedetă la un festival din Oradea. Unele dintre specialități au fost sarmalele gătite în dovleac
Stiri Diverse
Carnea de porc, ingredientul-vedetă la un festival din Oradea. Unele dintre specialități au fost sarmalele gătite în dovleac

Ce au în comun sarmalele gătite în dovleac și toroșul? Carnea de porc – ingredientul-vedetă la un festival organizat în weekend la Oradea, unde bucătarii s-au întrecut în specialități care au stârnit interesul pofticioșilor.

Recomandări
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”
Stiri externe
Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”

Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi, într-un discurs difuzat de postul Al Jazeera, că a primit „garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28