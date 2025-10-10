O familie din Mureș a reușit să crească o legumă până la 220 de kilograme. „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat pe ăsta”

Un dovleac de 220 de kilograme, așezat la marginea unui drum din județul Mureș, este vedetă printre trecători. Bostanul cu greutate urmează să fie expus la un festival de profil, organizat în Sovata.

Dovleacul uriaș a crescut în grădina unei familii din Murgești, județul Mureș.

Kilyen Karoly, proprietar: „Zilnic, și fetele, și eu, și nevasta, și nepotul, toată lumea avea grijă. Necesită foarte multă apă. Eu zic că peste 500 de litri de apă pe zi am băgat pe ăsta ca să crească așa de mare.”

A ajuns să cântărească 220 de kilograme. A fost nevoie de 4 oameni și o căruță ca să-l urnească.

Proprietarul nu și-a doborât recordul

Kilyen Karoly, proprietar: „E un soi special din Belgia. N-am reușit să dobor recordul de 260 de kile pe care l-am avut acum 7 ani.”

Vecină: „Au fost 300 și nu știu ceva kilograme anul trecut. Multă apă trebuie, multă apă.”

Dovleacul domnește acum, mândru, în fața porții. Este admirat și fotografiat de trecători.

Șofer: „Aici, cam în fiecare an este, dar așa mare nu prea am văzut așa mare. Poate e un soi mai special.”

În zilele următoare, bostanul va fi expus la Festivalul Dovleacului, organizat în Sovata.

