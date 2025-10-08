Peste 24 de persoane au murit după ce un atac cu bombe la un festival budist din Myanmar. „Copiii au fost complet sfâșiați”

08-10-2025 | 11:19
festival budist Myanmar
AFP

Cel puțin 24 de persoane au murit și alte 47 rănite în timpul protestelor împotriva guvernului militar din Myanmar, după ce un parapantist a aruncat bombe asupra mulțimii, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului în exil pentru BBC Burmese.

autor
Sabrina Saghin

Armata a atacat luni seara, în timp ce aproximativ 100 de persoane se adunaseră în orașul Chaung U, din centrul Myanmarului, pentru a sărbători o sărbătoare națională, scrie BBC.

Mii de persoane au murit și milioane au fost strămutate din 2021, când armata a preluat puterea, declanșând un război civil cu grupuri de rezistență armată și miliții etnice.

După ce a pierdut controlul asupra mai mult de jumătate din țară, armata înregistrează din nou câștiguri semnificative, printr-o campanie deosebit de sângeroasă de atacuri aeriene și bombardamente intense.

Armata a atacat protestatarii

Orașul care a fost atacat luni se află în regiunea Sagaing, care a fost un câmp de luptă cheie în război. O mare parte din acesta se află sub controlul milițiilor voluntare înființate după lovitura de stat pentru a lupta împotriva guvernului militar, sau junta.

cutremur Myanmar
Astrolog arestat după ce a „prezis” un nou cutremur în Myanmar, la puțin timp după seismul care a ucis 3.500 de oameni

Aceste grupuri, cunoscute sub numele de Forța de Apărare a Poporului (PDF), conduc și administrația locală. Un oficial al PDF local a declarat pentru BBC Burmese că au primit informații despre un potențial atac aerian în timpul adunării de luni.

Au încercat să pună capăt protestului rapid, dar paramotoarele au ajuns la fața locului mai devreme decât se așteptau, a spus el.

Totul s-a întâmplat în șapte minute, a spus el. El spune că explozia i-a rănit piciorul, dar unele persoane din apropierea lui au fost ucise.

Localnicii au declarat pentru BBC Burmese că a fost dificil să identifice cadavrele după incident.

Explozia a ucis și rănit civili

Copiii au fost complet sfâșiați”, a declarat pentru agenția de știri AFP o altă femeie care a ajutat la organizarea evenimentului. Ea nu se afla la fața locului, dar a participat marți la înmormântări și a adăugat că încă „adună bucăți de cadavre”.

Într-o declarație făcută marți, Amnesty International a afirmat că utilizarea de către juntă a parapantelor motorizate pentru a ataca comunitățile face parte dintr-o „tendință îngrijorătoare”.

BBC Burmese a raportat recent că junta optează din ce în ce mai mult pentru paramotoare, din cauza lipsei de avioane și elicoptere.

Sancțiunile internaționale din ultimii ani au îngreunat procurarea de echipament militar de către conducătorii militari din Myanmar.

Cu toate acestea, dronele avansate și tehnologia militară furnizate de China și Rusia au oferit juntei un nou avantaj pe câmpul de luptă, potrivit analiștilor.

Organizațiile internaționale cer acțiuni urgente

Joe Freeman, cercetător al Amnesty International în Myanmar, a declarat că atacul „ar trebui să servească drept un semnal de alarmă macabru că civilii din Myanmar au nevoie de protecție urgentă”.

El a solicitat, de asemenea, ASEAN, blocul regional din Asia de Sud-Est care urmează să se reunească la sfârșitul acestei luni, să „crească presiunea asupra juntei și să revizuiască o abordare care a dezamăgit poporul din Myanmar timp de aproape cinci ani”.

Veghea cu lumânări de luni a fost organizată ca un protest pașnic împotriva recrutării militare a juntei și a viitoarelor alegeri naționale. Participanții au cerut, de asemenea, eliberarea prizonierilor politici, printre care și Aung San Suu Kyi, liderul ales democratic care a fost destituit în urma loviturii de stat și încarcerat.

Myanmar urmează să organizeze alegeri generale în decembrie, primul scrutin de la lovitura de stat din 2021. Criticii susțin însă că alegerile nu vor fi libere și corecte, ceea ce va permite armatei să continue să exercite o putere necontrolată în țară.

Sursa: BBC

