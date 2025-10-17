Bucharest Photofest 2025: zece ani de cultură vizuală și moștenire contemporană. Ultimele trei zile de festival

PARTENERIAT. Bucharest Photofest 2025 își trăiește în aceste zile ultimele momente ale ediției aniversare, desfășurate între 10 și 19 octombrie, sub tema LEGACY – un concept curatoriat în jurul ideii de moștenire vizuală, și continuitate artistică.

Cu peste 200 de artiști din 15 țări prezentați în diverse formate de evenimente: expoziții, conferințe, proiecții de film și nu numai, festivalul a confirmat încă o dată rolul său esențial în peisajul cultural local.

Prima zi a avut în prim plan un concert memorabil susținut de Hinako Omori în Club Control. Programul propriu-zis a debutat spectaculos la Biblioteca Națională a României, sâmbătă, 11 octombrie, cu un vernisaj amplu și o deschidere oficială a expoziției Instant History. The Oeuvre of Juhan Kuus, ce a reunit diplomați, curatori, artiști și public larg. În deschiderea vernisajului au luat cuvântul Miluță Flueraș, din partea Bucharest Photofest, Excelența Sa doamna Aune Kotli, Ambasadorul Estoniei, și domnul Toomas Järvet, co-curatorul expoziției. Evenimentul a avul loc în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României.

Un rol aparte l-a avut Dr. Péter Baki, istoric al fotografiei și director al Muzeului Maghiar de Fotografie, cu o activitate editorială și curatorială care acoperă un spectru amplu la nivel național și internațional, curatorul expoziției Mirroring Humans – Robert Capa și Maeștrii Maghiari. Prezența sa la București a adus o perspectivă critică și academică asupra moștenirii vizuale și a rolului figurilor maghiare în fotografia globală.

De-a lungul acestei săptămâni, Bucharest Photofest a devenit o hartă vie a dialogului vizual: expoziții, proiecții, masterclassuri, proiecții de film și nu numai. Printre invitații speciali prezenți la București s-au numărat Tim Smith (Canada), Dean C.K. Cox (SUA/Suedia), Hubert Hayaud (Franța/Canada), Nathalie Ericson (Suedia), Luca Berti (Italia/Danemarca), alături de curatori, teoreticieni și alți profesioniști din domeniu.

„Această ediție aniversară marchează o maturizare a discursului fotografic. Am ajuns la un punct în care fotografia nu mai este doar o formă de expresie artistică, ci o metodă de cercetare și de înțelegere a realității. Prin tema Legacy, la Bucharest Photofest am vrut să deschidem o conversație despre continuitate, despre ce înseamnă să transmiți, nu doar să arhivezi. Moștenirea nu este trecut, este un prezent activ – felul în care imaginile modelează gândirea, empatia și conștiința colectivă, o formă de luciditate vizuală care ne obligă să privim cu mai multă atenție și responsabilitate lumea în care trăim.” Ionuț Trandafirescu, fondator și director artistic Bucharest Photofest

Expozițiile relevante care definesc un deceniu de Bucharest Photofest

Toate expozițiile conturează o hartă internațională a fotografiei contemporane, aducând la București fotografi consacrați și tineri artiști emergenți din țară și din străinătate. O trecere în revistă cuprinde, dar nu se limitează la: Instant History. The Oeuvre of Juhan Kuus – Biblioteca Națională a României – o retrospectivă amplă dedicată unuia dintre cei mai importanți fotojurnaliști est-europeni, curatoriată de echipa Juhan Kuus Documentary Photo Centre din Tallinn, Mirroring Humans – Robert Capa and Hungarian Masters – o expoziție reper, tot la Biblioteca Națională a României, Nordic Blue – Luca Berti, Point Hub – un eseu vizual despre identitate, izolare și peisaj din Țările Nordice, The Hutterites – Tim Smith, Kulturhaus Garage Hall – o incursiune în viața comunităților tradiționale din America de Nord, Run & Drive – Hubert Hayaud, Cărturești Carusel, Balance / Cumpănă – Mircea Sorin Albuțiu, Cărturești Carusel, Bergtagen – Nathalie Ericson, Idle gallery, Parallel Hungary - Muzeul Național al Țăranului Român, Palimpsests of the Becoming, la Ichigo Garage, și nu numai.

Toate expozițiile din cadrul Bucharest Photofest rămân deschise publicului până duminică, 19 octombrie, oferind vizitatorilor prilejul unei ultime călătorii prin universul vizual complex al acestei ediții. Întregul oraș se transformă într-o veritabilă galerie urbană, unde arta fotografică își întâlnește comunitatea și redă orașului o nouă dimensiune culturală. De la Control Club, Cinemateca Eforie și Cinema Union, până la Biblioteca Națională a României, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Point Hub, Cărturești Carusel, Ichigo Garage, Nais Space, Random House, Centrul Ceh, Agenția București, Idle Gallery la Tucano Coffee Melbourne, festivalul propune un parcurs vizual amplu, care reactivează orașul prin fotografie, cinematografie și muzică.

Programul ultimelor zile de festival

Vineri, 17 octombrie, este programată o proiecție de scurtmetraje incluse în selecția oficială a festivalului, realizată în urma apelului de înscrieri din acest an. La Cinemateca Eforie, Bucharest Photofest propune astfel un program cinematografic ce explorează relația dintre imagine, memorie și identitate: Amazorioca (Antonio Aleixo, 15:52, Portugalia/Brazilia),⁠Cellulose Documents: Forget Me Not (Katina Bitsicas, Scott McMahon, 4:50, SUA), ⁠Everything Twice (Cy Kuckenbaker, 11:14, SUA), ⁠Flipping the Bird (Jaap Scheeren, 15:00, Țările de Jos),⁠Intercessões (collective, 3:20, Brazilia), ⁠Sad Pleasures: Imaginative Portrait of Olga Bleyová (Lukáš Vízner, 28:32, Slovacia/Cehia) și ⁠VIAVGOR (Mircea Smarandache, 39:19, România).

Componenta educațională a ediției cuprinde o serie de workshopuri interactive susținute de Miluță Flueraș, Mihai Barabancea și Dean C.K. Cox dedicate fotografiei și storytellingului vizual, alături de un masterclass susținut de Hubert Hayaud la Muzeul Național al Țăranului Român, inspirat de filmul The Man I Left Behind, vineri, 17 octombrie. Aceste sesiuni sunt gândite ca spații de dialog și interacțiune, încurajând reflecția asupra practicii vizuale ca formă de artă, jurnalism și mentorat.

bpf.conference reprezintă una dintre componentele majore ale ediției aniversare Bucharest Photofest, reafirmând misiunea festivalului de a promova fotografia ca formă complexă de cunoaștere și reflecție critică asupra lumii contemporane. Concepută ca o platformă interdisciplinară de dialog, conferința aduce împreună fotografi premiați, curatori internaționali, artiști emergenți și teoreticieni ai imaginii într-un cadru dedicat dezbaterii ideilor, practicilor și transformărilor din cultura vizuală actuală. Programul include prelegeri, prezentări de artist, paneluri tematice și discuții care abordează teme fundamentale precum statutul actual al festivalurilor de fotografie, fotojurnalismul ca formă narativă de explorare a moștenirii și identității, precum și rolul noilor generații de artiști în remodelarea discursului vizual global.

Sub moderarea Ioanei Cobzaru, evenimentul reunește personalități relevante precum Pablo Giori (International Photography Festivals Association), curatoarea italiană Laura Tota, fotojurnalistul și profesorul Dean C.K. Cox, dar și artiști vizuali ai noii generații - Andrea Bonderup, Daria Radu, Andrei Mateescu și Luuk van Raamsdonk. Conferința are loc la Point Hub, sâmbătă, 18 octombrie, începând cu ora 11:00, iar intrarea este gratuită.

Bucharest Photofest nu este doar despre fotografie, ci creează un context larg de dialog între arte, propunând și evenimente conexe. În acest an, partea muzicală a propus-o pe Hinako Omori, artistă japoneză stabilită la Londra, ale cărei compoziții combină ambientul și muzica vocală într-o experiență multisenzorială și care a deschis această ediție de festival pe 10 octombrie. Totodată Grift (Suedia) invită publicul să facă parte dintr-o experiență de introspecție și evadare, la granița dintre poezie, melancolie și muzică (18 octombrie, Nais Space).

De neratat este și prezența lui Drew McDowall (ex-Coil), figură legendară a muzicii experimentale și industriale. Artistul va susține un concert rar, după propriul ritual sonor întemeiat pe decenii de explorări avangardiste, în care drone-ul, sinteza modulară și texturile electroacustice creează o lume în care sacrul și profanul se întâlnesc. Spectacolul va fi completat de un live AV performance semnat de Pedro Maia (19 octombrie, Control Club).

Bucharest Photofest 2025 este membru al International Photography Festivals Association (IPFA), consolidându-și prezența în rețeaua globală a marilor evenimente de profil.

Concertele, proiecțiile de film și workshop-urile sunt accesibile pe bază de bilete disponibile în rețeaua Eventbook.

Program complet: bucharestphotofest.ro/program

Parteneri principali: Kaufland, Garanti BBVA, SONY, Rune, EPSON

Partener de mobilitate: Toyota România

Parteneri instituționali și culturali: Ambasada Estoniei, Ministerul Culturii din Estonia, Ambasada Spaniei, Ambasada Canadei, Ambasada Regatului Norvegiei, Ambasada Cehiei, Centrul Ceh, Instituto Italiano di Cultura di Bucarest, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, UNHCR România, Muzeul Național al Țăranului Român, Biblioteca Națională a României, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Parteneri: Hungarian House of Photography, Juhan Kuus Documentary Photo Centre Tallinn, AQUA Carpatica, Domeniile Sâmburești, UBER, Point Hub, Cinemateca Eforie, Cinema Union, Club Control, Coworkperativa, Ichigo, Kulturhaus Garage Hall, /SAC – Spațiul de Artă Contemporană, Agenția București, Librăriile Cărturești, Nais Space, Random Space, Tucano Coffee Melbourne, Idle Gallery, Jameson, GOST Books, Filos Publishing House, InPhoto Festival

Parteneri media: PRO TV, Radio Guerrilla, F64, IQads, Matca Literară, Observator Cultural, Zile și Nopți, mediaTrust, ArTeVezi, Propagarta

Organizat de Alternative Culture

Contact:[email protected]

Website www.bucharestphotofest.ro

Instagram | Facebook

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













