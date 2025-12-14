Elevii se pregătesc de vacanță. Pensiunile de la munte sunt aproape pline pentru sezonul de Crăciun

Deși oficial elevii mai au încă o săptămână de școală atmosfera de vacanță este tot mai prezentă. La munte rezervările de Crăciun sunt deja făcute iar gazdele sunt cu pregătirile pe ultima sută de metri.

Afumă carnea și discută meniurile. Și pentru că este încă weekend locurile decorate de sărbători din centrele marilor orașe au fost pline.

La Brașov, orașul este plin de grupuri de tineri din toată țara, veniți cu profesorii să viziteze Târgul de Crăciun. Unii dintre ei i-au spus deja moșului ce vor să primească în Ajun.

Cea mai mare forfotă e în jurul bradului natural, înalt de 31 de metri. Cu bereta verde, troller roșu și fața numai zâmbet, o turistă aproape că aleargă prin Târgul de Crăciun ca să fie sigură că apucă să bifeze tot ce are de văzut.

Turistă: „E atâta de frumos totul, multă lume, câtă sărbătoare”.

Forfotă mare este și în zona Păltiniș unde mulți turiști și-au făcut planuri de Crăciun iar aproape jumătate din locurile de cazare sunt deja ocupate.

Cei care ajung aici se bucură de Târgul de Crăciun din Sibiu, de satele pitorești și de schi. Aici, administratorii au reușit să deschidă o pârtie cu ajutorul zăpezii păstrate din sezonul trecut. Printr-o tehnică specială, numită snowfarming, a fost păstrată suficientă zăpadă pentru un strat de peste doi metri, pe o pârtie de 200 de metri.

Dan Gherman, managerul resortului de schi: prim plan: „Este o practică des folosită în special pe ghețari unde se conservă zăpada tocmai pentru a nu dispărea în zonele importante. Noi am experimentat, am avut curajul să încercăm la 1.300 de metri și am reușit. Am avut ceva pierderi din sezonul trecut, dar am rămas cu 60% din zăpada din sezonul trecut pe care am acoperit-o”.

Între timp, gazda din această pensiune și-a făcut deja proviziile cu cele necesare și se pregătește cu un meniu serios: aperitive tradiționale, ciorbe înmiresmate cu tarhon, sarmale cu varză la cuptor, și fripturi.

Maria Lupu, proprietar de pensiune: „Oaspeții din toată țara sunt cu ochii pe noi și, da, își doresc să vină în zonă. Avem rezervări pentru Crăciun, avem rezervări mai multe decât anul trecut, toată lumea se așteaptă la zăpadă. Încă nu avem, dar să sperăm că va fi”.

O noapte de cazare cu mic dejun costă aproximativ 450 de lei și include acces la piscina interioară. Turiștii petrec, în medie, trei zile aici de sărbători. Sezonul de schi de la Păltiniș începe pe 20 decembrie. Un skipass pentru o zi costă 165 de lei pentru adulți și 135 de lei pentru copii.

