Turismul de o zi, reinventat la munte, în lipsa zăpezii. Cât costă o zi la un hotel cu spa, cu prânzul inclus

În lipsa ninsorilor, tot mai mulți înlocuiesc vacanța de iarnă, de la munte, cu escapadele de o zi. Ajung dimineața în stațiuni, se plimbă, fac o urcare cu telecabina sau își rezervă câteva ore de răsfăț la un spa.

Hotelurile primesc și clienți care achită doar intrarea la piscină și nota de plată de la restaurant.

Alice și iubitul ei au venit din Bucureşti pentru o zi și au planul făcut.

Turiști: „Am mers la Castelul Bran, am venit aici două ore la prânz, acum o să mergem la Peleş şi după o să ne întoarcem la Bucureşti. Într-o zi, 200 de euro total."

Dacă turiştii aleg un restaurant cu pretenții, cei mai mulți bani se duc pe mâncare.

Chef: „Avem un creier de vițel căpos, tras la tigaie, flambat cu cognac, cu segmenți de lămâie și grapefruit." O porție costă 65 de lei.

Coco Maghiran, ospătar: „Avem produse vânătorești, avem căprioară, cerb, în același timp și acest chot croud garnie, produse ce pot pleca de la 45 de lei antricotul, ajungând undeva la 350."

Reporter: Cât plăteşte o persoană să mănânce la restaurant în Poiană?

Turistă: „150 - 200 lei, cel puţin."

Corespondent PROTV: „În lipsa zăpezii, turiştii se mulţumesc cu o simplă plimbare cu telecabina până în Masivul Postavaru. O cartelă costa 70 de lei pentru adulţi şi 35 lei pentru copii."

Însă au apărut și oferte speciale pentru turiștii de o zi la unele hoteluri, care includ servicii spa şi masa la restaurant. Un pachet costa 300 de lei de persoană.

Laura Ursu, reprezentant hotel din Brașov: „Acces la piscină, la saune, la salonul de relaxare la hot tub-ul exterior, iar apoi se pot bucura şi de prânzul din restaurantul nostru."

„O zi petrecută în spa, este o zi benefică" spune o turistă

Cei cu buget redus se mulţumesc cu o plimbare și o masă uşoară.

Turiști: „Dăm o tură pe aici, bem o ciocolată caldă şi acasă."

„Nu mai suntem să meargă și ciorbă și felul doi și desert."

Prăjiturile costă până la 35 de lei.

Denisa Ghica, vânzătoare: „În perioada aceasta, vinul fiert, cafelele."

Şi totuși, când facem calculul...

„Depășim 200, până în 300, depinde acum și ce vrei să faci, unde mănânci, ce mănânci", spune o turistă

La acest buget se adaugă şi călătoria dus-întors. Cu trenul, pe ruta Bucureşti - Braşov costă între 75 şi 140 de lei, la clasa a doua.

