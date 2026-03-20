Echinocțiul de primăvară 2026. Ritualuri pentru bunăstare și noroc, de respectat pe 20 martie. Ce este bine să faci astăzi

Echinoctiul de primavara marchează nu doar începutul primăverii astronomice, ci și un moment încărcat simbolic, asociat cu echilibrul între lumină și întuneric.

Tradițiile populare recomandă ca această zi să fie folosită pentru ritualuri care aduc bunăstare, energie pozitivă și claritate în planurile personale. Totodată, există obiceiuri care trebuie evitate, pentru a nu bloca fluxul armoniei sau al prosperității. Descoperirea echilibrului între acțiuni benefice și interdicții poate transforma această zi într-un adevărat punct de reset în viața ta. Echinocțiul de primăvară 2026 La echinocțiu, Soarele luminează în mod aproape egal cele două emisfere ale Pământului, motiv pentru care ziua și noaptea par aproape egale. Termenul „equinox” provine din latină: aequus (egal) și nox (noapte). Pentru oamenii din trecut, a căror măsurare a timpului era mai puțin precisă, această egalitate părea perfectă, însă astăzi știm că durata zilei și a nopții nu este exact identică. În perioada echinocțiului, răsăritul și apusul soarelui se produc foarte rapid, deoarece timpul necesar pentru ca discul solar să dispară sub orizont este minim. Oriunde te-ai afla pe Pământ, cu excepția polilor, Soarele răsare exact la est și apune exact la vest, aflându-se la amiază deasupra ecuatorului Pământului. Aceasta este poziția de tranziție a Soarelui între emisfera sudică și cea nordică, punct cunoscut drept punct vernal. Citește și Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO În emisfera nordică, echinocțiul de primăvară, numit și echinocțiul vernal sau din martie, marchează începutul primăverii astronomice. Atunci, lumina solară este distribuită aproximativ egal între cele două emisfere, iar perioada de întuneric începe să scadă treptat. Din acest moment, zilele devin din ce în ce mai lungi, iar nopțile mai scurte, tendință care continuă până la solstițiul de vară din iunie. În emisfera sudică, situația este inversă: echinocțiul de primăvară corespunde începutului toamnei astronomice, iar nopțile devin mai lungi. Deși ziua și noaptea sunt aproape egale, factori precum refracția atmosferică și dimensiunea aparentă a discului solar fac ca egalitatea perfectă să nu fie realizată. Soarele nu se aprinde sau se stinge brusc la răsărit și apus, ci marginea sa este ușor refractată de atmosferă, adăugând câteva minute suplimentare de lumină. Echinocțiile sunt legate de schimbarea anotimpurilor și au avut semnificații importante în culturile umane. În societățile agricole, echinocțiul de primăvară marca începutul sezonului de plantare și reînnoirea naturii. Această legătură cu ciclurile de creștere și fertilitate se reflectă în numeroase festivaluri și tradiții din întreaga lume, celebrate de secole ca simbol al renașterii și al echilibrului. În 2026, echinocțiul de primăvară va avea loc pe 20 martie, la ora 14:46 UTC (16:46, ora României), momentul oficial al trecerii Soarelui peste ecuatorul ceresc și al debutului sezonului cald în emisfera nordică.

Ritualuri de echinocțiu pentru noroc Amenajarea unei „mese a intențiilor” O tradiție renumită este Haft-Seen, masa ceremonială din cadrul sărbătorii Nowruz, Anul Nou persan, care coincide cu echinocțiul de primăvară. Masa Haft-Seen include șapte obiecte simbolice, fiecare reprezentând o speranță pentru sezonul ce urmează și având inițiala „S” în limba persană. Germeni – pentru renaștere

Mere – pentru sănătate

Usturoi – pentru protecție

Oțet – pentru răbdare

Desert dulce – pentru belșug

Fructe uscate – pentru dragoste

Sumac – pentru culoarea răsăritului Se mai pot adăuga oglinzi, lumânări, ouă vopsite și cărți de poezie sau înțelepciune. Ideea centrală este de a aduna obiecte care simbolizează intențiile pentru primăvară, fără reguli stricte, doar alegerea conștientă a lucrurilor care reflectă dorințele pentru sezonul care urmează. Observarea răsăritului sau apusului În ziua echinocțiului, Soarele răsare exact la est și apune exact la vest, indiferent de locație (cu excepția polilor). Această aliniere specială a fost celebrată de culturi antice – egipteni, druizi și mayași – prin construirea de monumente și adunări la răsărit pentru a marca momentul. Observarea răsăritului sau apusului cu atenție devine o practică simplă, dar simbolică, care marchează trecerea spre un nou ciclu de lumină și energie. Chiar și o privire scurtă către orizont, cu sau fără copii, poate transforma ziua într-un moment de reflecție și prezență conștientă. Curățenia de primăvară Curățenia de primăvară este mai mult decât un obicei practic. În multe culturi, precum tradiția persană khaneh tekani („scuturarea casei”) sau obiceiurile est-europene de dinainte de Paște, curățenia simbolizează crearea de spațiu pentru noutăți și prosperitate. Se recomandă alegerea unui spațiu specific – un dulap, sertar sau zona de intrare – și curățarea lui cu atenție, conștientizând ce se face loc pentru ceea ce urmează. Pentru copii, această practică poate fi transformată într-o ceremonie simbolică de „adio iernii”: fiecare copil alege câteva obiecte de care este pregătit să se despartă și câteva lucruri pe care dorește să le primească, marcând astfel un nou început. Plantarea unei plante Semințele sunt unul dintre cele mai universale simboluri ale echinocțiului. Plantarea lor marchează începutul unui ciclu de creștere și renaștere. Nu este nevoie de o grădină; o singură plantă într-un ghiveci sau câteva semințe puse într-un recipient cu pământ simbolizează intenția de a planta și de a cultiva, literal sau metaforic. În timp ce se plantează semințele, se poate seta o intenție pentru sezon: ce se dorește să crească în primăvară, atât la propriu, cât și la figurat. Această practică funcționează atât pentru copii, cât și pentru adulți, fiind un ritual simplu, dar eficient pentru conștientizarea noilor începuturi. Verificarea echilibrului personal Echinocțiul simbolizează echilibrul între lumină și întuneric, iar această idee poate fi aplicată și la nivel personal. Se recomandă luarea unui moment de reflecție: pe o foaie de hârtie, se notează aspectele vieții care consumă mai mult decât oferă și, pe cealaltă parte, cele care aduc energie și satisfacție. Această analiză nu presupune judecăți, ci doar conștientizarea balansului și identificarea unui mic ajustament pentru sezonul ce urmează. O activitate distractivă pentru copii poate fi echilibrarea ouălor pe blatul de bucătărie – un obicei popular asociat cu echinocțiul, simbolizând echilibrul și armonia. Pregătirea unei mese de echinocțiu Mâncarea a fost întotdeauna centrală în celebrarea echinocțiului. În diverse culturi, mesele includ alimente specifice sezonului, precum orez cu ierburi și pește în Iran, bile dulci de orez în Japonia sau ouă în Europa. Este recomandat ca masa să fie pregătită cu ingrediente proaspete de primăvară: ierburi aromatice, sparanghel, ridichi sau germeni de mazăre. Masa poate fi decorată cu flori și luminată cu lumânări. Fiecare participant poate împărtăși un obiectiv sau o intenție pentru primăvară, creând astfel un moment simbolic și comunitar.

Tradiții ale echinocțiului de primăvară în întreaga lume Echinocțiul de primăvară este momentul din an în care ziua și noaptea devin aproape egale, marcând tranziția naturală către sezonul cald. Echincțiul este celebrat în numeroase culturi, reprezentând repere naturale de schimbare și renaștere. Aceste momente sunt însoțite de sărbători sezoniere și ritualuri care evidențiază legătura oamenilor cu ciclurile Pământului. De-a lungul globului, numeroase culturi sărbătoresc Echinoctiul de primavara, considerând acest moment simbolic un prilej festiv de intrare în noul anotimp. Tradițiile variază, dar toate pun accent pe renaștere, echilibru și începuturi noi. Nowruz – Anul Nou persan și asiatice În țările Persiei și Asiei Centrale, precum Iran și Afganistan, sosirea primăverii este marcată de Nowruz, sărbătoarea Anului Nou persană. Această tradiție, veche de peste 3.000 de ani, durează 13 zile și este respectată de milioane de oameni. Obiceiurile includ curățenia generală (simbol al reînnoirii), reuniuni de familie la mese festive și aranjarea mesei Haft-Seen, cu obiecte simbolice menite să aducă noroc. Nowruz celebrează ideea de renaștere, speranță și începuturi proaspete în noul an. Shunbun no Hi – Ziua Echinocțiului în Japonia În Japonia, Ziua Echinocțiului de Primăvară, numită Shunbun no Hi, este sărbătoare națională. Tradițiile includ vizitarea mormintelor strămoșilor, reuniuni familiale și petrecerea timpului în natură, pentru a admira înflorirea copacilor, în special a cireșilor. Această zi simbolizează echilibrul dintre lumină și întuneric și reprezintă un prilej de reflecție și recunoștință. Tradiții europene În multe țări europene, echinocțiul marca începutul sezonului agricol de primăvară. În România, obiceiurile tradiționale includeau aprinderea focurilor ritualice în curți și pe câmp, pentru a „arde” simbolic iarna și a purifica pământurile pentru recolte. Copiii scandau formule precum: „Intră frig și ieși căldură!”, alungând astfel gerul și chemând vremea frumoasă. Sărbători creștine și evreiești Și sărbătorile religioase sunt strâns legate de echinocțiu. Paștele creștin este calculat în funcție de prima lună plină după echinocțiul de primăvară, iar Paștele evreiesc (Pesach) începe în seara primei luni pline după acest moment astronomic. Multe tradiții pascale, precum vopsirea ouălor sau simbolurile iepurașului, au rădăcini în vechile ritualuri de primăvară și păstrează semnificații legate de fertilitate, renaștere și reînnoire. Zeițe asociate cu echinocțiul de primăvară Echinocțiul de primăvară a fost, de-a lungul mileniilor, un simbol universal al echilibrului, al renașterii și al reconectării cu natura. Tradițiile și sărbătorile asociate acestuia continuă să inspire oameni din întreaga lume să marcheze trecerea între anotimpuri și să celebreze viața. Ostara – zeiță germanică a primăverii și a zorilor.

– zeiță germanică a primăverii și a zorilor. Astarte – zeiță semitică a fertilității, războiului și sexualității.

– zeiță semitică a fertilității, războiului și sexualității. Persefona – regina lumii subpământene în mitologia greacă, zeiță a fertilității și a ciclurilor anotimpurilor.

– regina lumii subpământene în mitologia greacă, zeiță a fertilității și a ciclurilor anotimpurilor. Flora – zeița romană a florilor și a iubirii, simbol al renașterii naturii.

