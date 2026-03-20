Echinocțiul de primăvară 2026. Ritualuri pentru bunăstare și noroc, de respectat pe 20 martie. Ce este bine să faci astăzi

Stiri Diverse
echinocțiu de primavara

Echinoctiul de primavara marchează nu doar începutul primăverii astronomice, ci și un moment încărcat simbolic, asociat cu echilibrul între lumină și întuneric.

autor
Mădălina Cristea

Tradițiile populare recomandă ca această zi să fie folosită pentru ritualuri care aduc bunăstare, energie pozitivă și claritate în planurile personale.

Totodată, există obiceiuri care trebuie evitate, pentru a nu bloca fluxul armoniei sau al prosperității. Descoperirea echilibrului între acțiuni benefice și interdicții poate transforma această zi într-un adevărat punct de reset în viața ta.

La echinocțiu, Soarele luminează în mod aproape egal cele două emisfere ale Pământului, motiv pentru care ziua și noaptea par aproape egale. Termenul „equinox” provine din latină: aequus (egal) și nox (noapte). Pentru oamenii din trecut, a căror măsurare a timpului era mai puțin precisă, această egalitate părea perfectă, însă astăzi știm că durata zilei și a nopții nu este exact identică.

În perioada echinocțiului, răsăritul și apusul soarelui se produc foarte rapid, deoarece timpul necesar pentru ca discul solar să dispară sub orizont este minim. Oriunde te-ai afla pe Pământ, cu excepția polilor, Soarele răsare exact la est și apune exact la vest, aflându-se la amiază deasupra ecuatorului Pământului. Aceasta este poziția de tranziție a Soarelui între emisfera sudică și cea nordică, punct cunoscut drept punct vernal.

Citește și
Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO
Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO

În emisfera nordică, echinocțiul de primăvară, numit și echinocțiul vernal sau din martie, marchează începutul primăverii astronomice. Atunci, lumina solară este distribuită aproximativ egal între cele două emisfere, iar perioada de întuneric începe să scadă treptat. Din acest moment, zilele devin din ce în ce mai lungi, iar nopțile mai scurte, tendință care continuă până la solstițiul de vară din iunie. În emisfera sudică, situația este inversă: echinocțiul de primăvară corespunde începutului toamnei astronomice, iar nopțile devin mai lungi.

Deși ziua și noaptea sunt aproape egale, factori precum refracția atmosferică și dimensiunea aparentă a discului solar fac ca egalitatea perfectă să nu fie realizată. Soarele nu se aprinde sau se stinge brusc la răsărit și apus, ci marginea sa este ușor refractată de atmosferă, adăugând câteva minute suplimentare de lumină.

Echinocțiile sunt legate de schimbarea anotimpurilor și au avut semnificații importante în culturile umane. În societățile agricole, echinocțiul de primăvară marca începutul sezonului de plantare și reînnoirea naturii. Această legătură cu ciclurile de creștere și fertilitate se reflectă în numeroase festivaluri și tradiții din întreaga lume, celebrate de secole ca simbol al renașterii și al echilibrului.

În 2026, echinocțiul de primăvară va avea loc pe 20 martie, la ora 14:46 UTC (16:46, ora României), momentul oficial al trecerii Soarelui peste ecuatorul ceresc și al debutului sezonului cald în emisfera nordică.

Ritualuri de echinocțiu pentru noroc

Amenajarea unei „mese a intențiilor”

O tradiție renumită este Haft-Seen, masa ceremonială din cadrul sărbătorii Nowruz, Anul Nou persan, care coincide cu echinocțiul de primăvară. Masa Haft-Seen include șapte obiecte simbolice, fiecare reprezentând o speranță pentru sezonul ce urmează și având inițiala „S” în limba persană.

  • Germeni – pentru renaștere
  • Mere – pentru sănătate
  • Usturoi – pentru protecție
  • Oțet – pentru răbdare
  • Desert dulce – pentru belșug
  • Fructe uscate – pentru dragoste
  • Sumac – pentru culoarea răsăritului

Se mai pot adăuga oglinzi, lumânări, ouă vopsite și cărți de poezie sau înțelepciune. Ideea centrală este de a aduna obiecte care simbolizează intențiile pentru primăvară, fără reguli stricte, doar alegerea conștientă a lucrurilor care reflectă dorințele pentru sezonul care urmează.

Observarea răsăritului sau apusului

În ziua echinocțiului, Soarele răsare exact la est și apune exact la vest, indiferent de locație (cu excepția polilor). Această aliniere specială a fost celebrată de culturi antice – egipteni, druizi și mayași – prin construirea de monumente și adunări la răsărit pentru a marca momentul.

Observarea răsăritului sau apusului cu atenție devine o practică simplă, dar simbolică, care marchează trecerea spre un nou ciclu de lumină și energie. Chiar și o privire scurtă către orizont, cu sau fără copii, poate transforma ziua într-un moment de reflecție și prezență conștientă.

Curățenia de primăvară

Curățenia de primăvară este mai mult decât un obicei practic. În multe culturi, precum tradiția persană khaneh tekani („scuturarea casei”) sau obiceiurile est-europene de dinainte de Paște, curățenia simbolizează crearea de spațiu pentru noutăți și prosperitate.

Se recomandă alegerea unui spațiu specific – un dulap, sertar sau zona de intrare – și curățarea lui cu atenție, conștientizând ce se face loc pentru ceea ce urmează. Pentru copii, această practică poate fi transformată într-o ceremonie simbolică de „adio iernii”: fiecare copil alege câteva obiecte de care este pregătit să se despartă și câteva lucruri pe care dorește să le primească, marcând astfel un nou început.

Plantarea unei plante

Semințele sunt unul dintre cele mai universale simboluri ale echinocțiului. Plantarea lor marchează începutul unui ciclu de creștere și renaștere. Nu este nevoie de o grădină; o singură plantă într-un ghiveci sau câteva semințe puse într-un recipient cu pământ simbolizează intenția de a planta și de a cultiva, literal sau metaforic.

În timp ce se plantează semințele, se poate seta o intenție pentru sezon: ce se dorește să crească în primăvară, atât la propriu, cât și la figurat. Această practică funcționează atât pentru copii, cât și pentru adulți, fiind un ritual simplu, dar eficient pentru conștientizarea noilor începuturi.

Verificarea echilibrului personal

Echinocțiul simbolizează echilibrul între lumină și întuneric, iar această idee poate fi aplicată și la nivel personal. Se recomandă luarea unui moment de reflecție: pe o foaie de hârtie, se notează aspectele vieții care consumă mai mult decât oferă și, pe cealaltă parte, cele care aduc energie și satisfacție. Această analiză nu presupune judecăți, ci doar conștientizarea balansului și identificarea unui mic ajustament pentru sezonul ce urmează.

O activitate distractivă pentru copii poate fi echilibrarea ouălor pe blatul de bucătărie – un obicei popular asociat cu echinocțiul, simbolizând echilibrul și armonia.

Pregătirea unei mese de echinocțiu

Mâncarea a fost întotdeauna centrală în celebrarea echinocțiului. În diverse culturi, mesele includ alimente specifice sezonului, precum orez cu ierburi și pește în Iran, bile dulci de orez în Japonia sau ouă în Europa.

Este recomandat ca masa să fie pregătită cu ingrediente proaspete de primăvară: ierburi aromatice, sparanghel, ridichi sau germeni de mazăre. Masa poate fi decorată cu flori și luminată cu lumânări. Fiecare participant poate împărtăși un obiectiv sau o intenție pentru primăvară, creând astfel un moment simbolic și comunitar.

Tradiții ale echinocțiului de primăvară în întreaga lume

Echinocțiul de primăvară este momentul din an în care ziua și noaptea devin aproape egale, marcând tranziția naturală către sezonul cald. Echincțiul este celebrat în numeroase culturi, reprezentând repere naturale de schimbare și renaștere. Aceste momente sunt însoțite de sărbători sezoniere și ritualuri care evidențiază legătura oamenilor cu ciclurile Pământului.

De-a lungul globului, numeroase culturi sărbătoresc Echinoctiul de primavara, considerând acest moment simbolic un prilej festiv de intrare în noul anotimp. Tradițiile variază, dar toate pun accent pe renaștere, echilibru și începuturi noi.

Nowruz – Anul Nou persan și asiatice

În țările Persiei și Asiei Centrale, precum Iran și Afganistan, sosirea primăverii este marcată de Nowruz, sărbătoarea Anului Nou persană. Această tradiție, veche de peste 3.000 de ani, durează 13 zile și este respectată de milioane de oameni. Obiceiurile includ curățenia generală (simbol al reînnoirii), reuniuni de familie la mese festive și aranjarea mesei Haft-Seen, cu obiecte simbolice menite să aducă noroc. Nowruz celebrează ideea de renaștere, speranță și începuturi proaspete în noul an.

Shunbun no Hi – Ziua Echinocțiului în Japonia

În Japonia, Ziua Echinocțiului de Primăvară, numită Shunbun no Hi, este sărbătoare națională. Tradițiile includ vizitarea mormintelor strămoșilor, reuniuni familiale și petrecerea timpului în natură, pentru a admira înflorirea copacilor, în special a cireșilor. Această zi simbolizează echilibrul dintre lumină și întuneric și reprezintă un prilej de reflecție și recunoștință.

Tradiții europene

În multe țări europene, echinocțiul marca începutul sezonului agricol de primăvară. În România, obiceiurile tradiționale includeau aprinderea focurilor ritualice în curți și pe câmp, pentru a „arde” simbolic iarna și a purifica pământurile pentru recolte. Copiii scandau formule precum: „Intră frig și ieși căldură!”, alungând astfel gerul și chemând vremea frumoasă.

Sărbători creștine și evreiești

Și sărbătorile religioase sunt strâns legate de echinocțiu. Paștele creștin este calculat în funcție de prima lună plină după echinocțiul de primăvară, iar Paștele evreiesc (Pesach) începe în seara primei luni pline după acest moment astronomic. Multe tradiții pascale, precum vopsirea ouălor sau simbolurile iepurașului, au rădăcini în vechile ritualuri de primăvară și păstrează semnificații legate de fertilitate, renaștere și reînnoire.

Zeițe asociate cu echinocțiul de primăvară

Echinocțiul de primăvară a fost, de-a lungul mileniilor, un simbol universal al echilibrului, al renașterii și al reconectării cu natura. Tradițiile și sărbătorile asociate acestuia continuă să inspire oameni din întreaga lume să marcheze trecerea între anotimpuri și să celebreze viața.

  • Ostara – zeiță germanică a primăverii și a zorilor.
  • Astarte – zeiță semitică a fertilității, războiului și sexualității.
  • Persefona – regina lumii subpământene în mitologia greacă, zeiță a fertilității și a ciclurilor anotimpurilor.
  • Flora – zeița romană a florilor și a iubirii, simbol al renașterii naturii.

Etichete: echinoctiu de primavara, traditii si obiceiuri, ritualuri, primavara,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Sportiv de națională de 19 ani spânzurat în public de regimul din Iran! Ce acuzații i s-au adus
NEWS ALERT | Sportiv de națională de 19 ani spânzurat în public de regimul din Iran! Ce acuzații i s-au adus
Citește și...
Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO

Kate Middleton și prințul William au pozat pentru un portret special înaintea banchetului de stat nigerian.

Artista suedeză Zara Larsson, cu hituri globale, vine la UNTOLD 2026 pentru prima dată în România
Stiri Diverse
Artista suedeză Zara Larsson, cu hituri globale, vine la UNTOLD 2026 pentru prima dată în România

Zara Larsson vine la UNTOLD 2026. Superstarul pop suedez va urca pentru prima dată pe scena principală a festivalului.

La ce oră răsare și apune soarele la echinocțiul de primăvară 2026 în România. Când începe să fie ziua mai lungă
Stiri Diverse
La ce oră răsare și apune soarele la echinocțiul de primăvară 2026 în România. Când începe să fie ziua mai lungă

Echinoctiul de primavara marchează unul dintre cele mai echilibrate momente ale anului, când durata zilei și a nopții devine aproape egală pe tot globul. 

Recomandări
A început votul final pe bugetul de stat 2026 în Parlament, după zile de blocaje și negocieri tensionate
Stiri Politice
A început votul final pe bugetul de stat 2026 în Parlament, după zile de blocaje și negocieri tensionate

Şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului în care urmează să se dea votul final asupra proiectului Legii bugetului de stat şi asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a început, vineri dimineaţă.

Internări fictive în spitalele din România. Banii pentru bolnavi sunt risipiți pe lefuri în unități fără pacienți
Inspectorul PRO
Internări fictive în spitalele din România. Banii pentru bolnavi sunt risipiți pe lefuri în unități fără pacienți

Sistemul de sănătate din România a generat situații absurde: multe spitale depind de numărul de pacienți pentru a primi fonduri, ceea ce duce la internări fictive. De teamă să nu-și piardă postul, unii angajați s-ar implica în aceste falsuri.

Nicuşor Dan: Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice

Comisia Europeană a venit cu o propunere de 30 de miliarde de euro pentru optimizarea reţelelor energetice, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Martie 2026

45:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 19 Martie 2026

01:45:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gică Hagi mută presiunea de pe umerii lui Ianis înainte de Turcia - România! Ce a spus „Regele” despre fiul său

Sport

Cosmin Contra a semnat noul contract! Al-Arabi a făcut anunțul oficial după parcursul excelent al românului