Pentru a compensa îmbătrânirea forței de muncă, China a investit masiv în automatizare și robotică, pentru a produce roboți umanoizi. Deși acești roboți au înregistrat progrese tehnologice semnificative în ultimii ani, sunt încă departe de a fi perfecți.

Astfel, un robot umanoid Unitree G1, purtând o perucă albastră de clovn, a executat o lovitură circulară perfectă în stomacul unui copil din public, care s-a aplecat de durere la podea.

Potrivit ziarului chinez Shanghai Daily, citat de NDTV, din fericire, copilul nu a fost rănit grav, dar mama s-a plâns de reacția nepotrivită a membrilor personalului.

„Acest lucru ridică o întrebare interesantă: cine este responsabil pentru răul pe care un robot îl provoacă unui om? În scopul acestei întrebări, să presupunem că robotul este autonom și nu este controlat de la distanță de o persoană”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Nu o să mint. A fost vina copiilor că stăteau acolo. El a văzut că toți ceilalți se mișcau. Trebuie să te miști și tu.”

Un al treilea a comentat: „Robotul acela știa exact ce face. Au început deja să se întoarcă împotriva noastră. Filmele Terminator aveau dreptate.”

Un al patrulea a spus: „Încă nu am văzut un videoclip cu acești roboți ciudați cu inteligență artificială funcționând așa cum ar trebui. Bietul copil.”