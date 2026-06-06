„La data de 4 iunie 2026, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din comuna Bucium, judeţul Alba, a fost contactat de persoane necunoscute şi, sub pretextul că societatea pe care acesta o administrează are de recuperat o sumă achitată în plus la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, l-au determinat, prin intermediul unei aplicaţii, să transfere suma de 86.370 de lei, din contul societăţii”, informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Alba.

Infractorii au spus administratorului de firmă că societatea pe care acesta o conduce are de recuperat bani de la ANAF, însă pentru a intra în posesia acestora trebuie să parcurhgă nişte paşi, online, şi că acceseze mai multe linkuri.

Poliţiştii spun că aceasta este o metodă des întâlnită de înşelăciune şi atrag atenţia asupra riscurilor pe care şi le asumă cei care nu verifică înainte de a accesa linkuri primite de la persoane necunoscute.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au reuşit să recupereze integral prejudiciul, iar cercetările în acest caz continuă în cadrul unui dosara penal care vizează infracţiunii de înşelăciune, ancheta tori făcând demersuri în vederea identificării autorilor.