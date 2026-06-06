Procurorii fac o cercetare amănunțită la fața locului, vor fi audiați și martori și vor fi luate și imaginile de pe camerele de supraveghere, pentru că ar putea ajuta la această anchetă.

Yvette Mîrza, corespondent PRO TV: ”Haideți să vă faceți o idee despre zona în care ne aflam în acest moment, ca să vedeți cât de importantă este și cât de mare era pericolul aici. În spatele nostru se află infrastructura critică, este vorba despre terminalul Oil Terminal, este cel mai mare terminal petrolier din sud estul Europei și din Marea Neagră, pe acolo trec milioane de baril de țiței. Navele cele mai mari care pot ajunge aici pot transporta și un milion de baril de țiței. De asemenea, în apropierea locului unde a explodat această dronă maritimă se află un operator privat care gestionează încărcături de îngrășăminte chimice extrem de periculoase, vorbim de azotat de amoniu, și prefectul Constanței a confirmat că imediat după ce s-a aflat de această dronă, aproape 900 de tone de azotat de amoniu au fost relocate din aceasta zonă pentru a îndepărta orice pericol. Înainte ca această dronă să se autodetoneze, oamenii au început să ia de acolo azotatul de amoniu. Este, așadar, o zonă extrem de importantă și vă dați seama ce catastrofă s-ar fi putut produce aici dacă această dronă maritimă ar fi explodat în altă parte, într-unul dintre aceste terminale extrem de importante despre care vorbim”.

Unde se afla jurnalistul Pro TV în momentul producerii exploziei

Yvette Mîrza, corespondent PRO TV: ”În momentul în care am primit informația că aici în portul Constanța ar fi o dronă maritimă, am venit aici, ne-am dus la sediul ARSVOM, pentru că primele informații așa spuneau, că aceasta dronă ar fi în curtea celor de ARSVOM, de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Nu am putut să ajungem chiar acolo în curte, pentru că era un cordon al poliției și al jandarmeriei, am fost undeva la 3-4 sute de metri depărtare de sediu. În momentul în care am ajuns, polițiștii ne-au spus că nu putem să ne apropiem, iar la doar câteva minute distanță am văzut foarte mulți oameni care au început să iasă cu genți și cu bagaje din sediul ARSVOM. I-am întrebat ce se întâmplă, mi-au spus că sunt evacuați, nu li s-a spus de ce, unii auziseră că ar fi vorba despre o dronă, dar, foarte important, nu li s-a spus oamenilor dacă aceasta dronă are sau nu o încărcătură. Ne-am urcat și noi în mașină, am plecat, iar la 30-40 de secunde distanță am auzit o bubuitură extrem de puternică, evident prima reacție a fost să ne acoperim urechile și să lăsăm capul în jos, deși eram în mașină, ne am speriat foarte tare, am tras pe dreapta, ne-am oprit, ne-am dat jos și am văzut fumul gros pe care l-ați văzut și dvs. în imagini. Oamenii erau speriați și, evident, cu toții am plecat de la fața locului pentru că polițiștii și jandarmii ne-au spus că nu putem să stăm acolo. O experiență cu adevărat îngrozitoare, daca ai trăit-o pe propria piele, aici, la câteva sute de metri distanță și o experiență care, iată, ridica foarte multe semne de întrebare. Suntem cu adevărat pregătiți să facem față unor asemenea pericole? Ministrul Apărării a scris pe Facebook că ucrainienii au înștiințat partea română despre aceasta dronă, dar mult prea tărziu, în jurul orei 10, cu foarte puțin timp înainte ca aceasta să ne autodetoneze.”