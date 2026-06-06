Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia își va atinge obiectivele militare în Ucraina, inclusiv preluarea întregii regiuni Donbas. În replică, liderul ucrainean a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei.

Într-o discuție cu publicul, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins propunerea lui Volodimir Zelenski, privind o întâlnire față în față. Liderul de la Kremlin susține că scrisoarea președintelui ucrainean a avut un ton „insolent”, fapt care face imposibilă organizarea unor discuții directe.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Singurul scop al părții ucrainene ar fi să oprească înaintarea forțelor noastre armate. Atât.

Președintele rus pare să fi fost deranjat în special de faptul că Volodimir Zelenski a făcut aluzii la vârsta sa înaintată, în scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Desigur, fiecare trebuie să țină cont de vârstă. Dar mi se pare că mulți alți lideri politici își exercită atribuțiile la vârsta pe care o am eu, iar unii sunt chiar mai în vârstă decât mine.

Ce i-a răspuns după Zelenski

Potrivit lui Putin, punctul de plecare, pentru o întâlnire, e ceea ce susține că ar fi convenit cu președintele american Donald Trump, în Alaska, anul trecut: ca Ucraina să cedeze tot Donbasul, pentru a opri războiul. De la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat declarațiile lui Putin.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Partea rusă a ales încă o dată războiul. Toată lumea a auzit răspunsul de astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului.

Tocmai din cauza sprijinului pe care statele europene îl oferă Ucrainei, liderul de la Kremlin spune că nu acceptă scenariul unor negocieri mediate de europeni, așa cum ar dori Zelenski.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Ce fel de mediatori pot fi Uniunea Europeană ori țările europene luate separat, din moment ce ele sprijină direct o țară cu care suntem angajați într-un conflict armat? Medierea înseamnă neutralitate.

În ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei, Putin afirmă că au provocat la fel de mult rău și statelor europene, însă Moscova ar avea mai mult loc de manevră. Potrivit liderului de la Kremlin, țara sa a reușit să găsească noi parteneriate economice, în locul celor încheiate din cauza războiului.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Auzim critici din toate părțile, potrivit cărora totul se prăbușește. Da, însă noi abia am ajuns la nivelul la care au trăit țările din zona euro în ultimii ani. Iar acum resimțim o revenire.

În ciuda optimismului arătat de Putin, pentru prima oară în ultimii ani, mai mulți industriași și oligarhi ruși s-au plâns public că economia Rusiei merge prost și chiar au criticat politica monetară a guvernului.

Șefa Băncii Centrale a Rusiei a avertizat că țara și-a epuizat resursele: nu mai sunt muncitori liberi și două treimi din rezervele statului au fost cheltuite. Iar publicația The Telegraph scrie că Moscova ia în calcul reducerea vârstei minime de muncă la 12 ani și redeschiderea taberelor de muncă pentru copii din perioada sovietică, drept măsură pentru a combate deficitul de forță de muncă din țară.