Înclinarea axei Pământului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului. Această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică.

Echinocțiul de primăvară 2026

La echinocțiu, cele două emisfere ale Pământului primesc razele Soarelui în mod egal. Se spune adesea că ziua și noaptea sunt egale ca durată. De fapt, termenul „equinox” provine din latină: aequus (egal) și nox (noapte).

Pentru oamenii din trecut, ale căror metode de măsurare a timpului erau mai puțin precise, ziua și noaptea păreau egale. Astăzi știm însă că nu sunt exact egale.

Cele mai rapide apusuri și răsărituri ale anului au loc în perioada echinocțiilor. Este vorba despre intervalul de timp necesar pentru ca întregul disc solar să coboare sub orizont.

La echinocțiu, indiferent unde locuiești pe Pământ (cu excepția Polului Nord și Polului Sud), Soarele răsare exact la est și apune exact la vest. În această zi, Soarele se află la amiază deasupra ecuatorului Pământului.

Oriunde te afli pe Pământ, cu excepția celor doi poli, există pe orizont un punct exact spre est și unul exact spre vest. Aceste puncte reprezintă intersecția orizontului cu ecuatorul ceresc, linia imaginară situată deasupra ecuatorului real al Pământului. Deoarece Soarele se află pe ecuatorul ceresc la echinocțiu, el răsare la est și apune la vest.

În emisfera nordică, echinocțiul de primăvară (numit și echinocțiul din martie sau echinocțiul vernal) are loc atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, deplasându-se de la sud spre nord. Se numește ecuator ceresc deoarece este o linie imaginară pe cer, situată deasupra ecuatorului Pământului. Dacă ai sta pe ecuator, Soarele ar trece exact deasupra capului în timp ce se deplasează spre nord.

La echinocțiul din martie, emisfera nordică și emisfera sudică primesc aproximativ cantități egale de lumină solară; nicio emisferă nu este înclinată mai mult spre Soare sau mai mult în direcția opusă.

Deși în majoritatea regiunilor (cu excepția Polului Nord și a ecuatorului) durata zilei a crescut treptat după solstițiul de iarnă, după echinocțiul de primăvară multe locuri vor avea mai multă lumină decât întuneric în fiecare interval de 24 de ore. Durata zilei va continua să crească până la solstițiul de vară (în iunie), când se înregistrează cea mai lungă perioadă de lumină din an.

Când începe primăvara astronomică

Primăvara astronomică începe la echinocțiul de primăvară, în jurul datei de 20 martie în emisfera nordică, când ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată. Datele exacte pot varia de la un an la altul din cauza înclinării axei Pământului și a mișcării sale pe orbită în jurul Soarelui.

Ce este echinocțiul de primăvară

Termenul „echinocțiu” provine din cuvintele latine aequus (egal) și nox (noapte). El descrie momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului.

În această perioadă, înclinarea axei Pământului nu este orientată nici spre Soare, nici în direcția opusă. Rezultatul este că, pe întreaga planetă, durata zilei și a nopții este aproximativ aceeași — în jur de 12 ore fiecare.

Există două echinocții în fiecare an:

• Echinocțiul de primăvară (vernal): marchează începutul primăverii astronomice.

• Echinocțiul de toamnă: marchează începutul toamnei astronomice.

În emisfera nordică, echinocțiul de primăvară reprezintă momentul în care perioada de întuneric începe să scadă. Din această zi înainte, axa nordică a Pământului se înclină tot mai mult spre Soare, ceea ce aduce zile mai lungi, nopți mai scurte și temperaturi mai ridicate. Este semnalul astronomic că iarna s-a încheiat.

Când are loc echinocțiul de primăvară

Echinocțiul de primăvară din 2026 are loc în luna martie la ora 14:46 UTC (16:46 ora României), marcând începutul primăverii în emisfera nordică și al toamnei în emisfera sudică.

În această zi, Soarele trasversează ecuatorul ceresc, cea ce înseamnă că oficial, trecem la sezonul cald. Echinocțiul este momentul în care Soarele se află exact deasupra ecuatorului Pământului, iar ziua și noaptea au durate aproape egale pe întreg globul.

Cum ne influențează echinocțiul de primăvară?

Soarele luminează în mod egal atât emisfera nordică, cât și pe cea sudică în timpul echinocțiilor, motiv pentru care acestea sunt singurele momente din an când Polul Nord și Polul Sud sunt simultan iluminate de lumina solară. Totuși, durata zilei și a nopții în ziua echinocțiului nu este perfect egală; data la care se produce această egalitate exactă depinde de latitudinea la care te afli și poate avea loc cu câteva zile mai devreme sau mai târziu decât echinocțiul propriu-zis.

Factorii care complică situația sunt Soarele și atmosfera noastră. Soarele este o sferă, nu o sursă punctuală de lumină, iar marginea sa este refractată de atmosferă în momentul răsăritului și apusului, ceea ce adaugă câteva minute suplimentare de lumină în fiecare zi.

Soarele nu se aprinde și nu se stinge brusc la răsărit și apus, precum un bec, astfel că nu există o împărțire perfectă între zi și noapte în ziua echinocțiului, deși diferența este foarte mică.

Echinocțiile sunt asociate cu schimbarea anotimpurilor. În martie, observatorii din emisfera nordică întâmpină zile mai lungi și mai calde, aduse de echinocțiul de primăvară, în timp ce în emisfera sudică se observă zile mai scurte și nopți mai lungi și mai răcoroase, marcate de echinocțiul de toamnă. În septembrie, situația este inversă.

Pentru multe culturi, echinocțiul de primăvară a fost asociat istoric cu reînnoirea, renașterea și fertilitatea. În societățile agrare, acesta marca adesea începutul sezonului de plantare, momentul în care fermierii semănau semințele în așteptarea zilelor mai lungi și a temperaturilor mai ridicate care urmau. Această legătură cu natura și cu ciclurile de creștere se reflectă în numeroase festivaluri și tradiții din întreaga lume, când oamenii se adunau în mod tradițional pentru a sărbători primăvara.

Tradiții și obiceiuri de echinocțiu

La echinocții, ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată în toate regiunile lumii. Patru zile intermediare marchează aproximativ punctele de mijloc dintre solstiții și echinocții. Aceste momente naturale de schimbare din ciclul Pământului sunt comemorate în multe culturi, iar numeroase sărbători sezoniere sunt organizate în jurul acestor repere naturale, conform wemoon.

Această perioadă a anului coincide cu numeroase sărbători culturale:

• Festivalul apei Songkran – Thailanda: celebrat ca Anul Nou, marcat prin stropiri cu apă pe străzi.

• Pesah (Paștele evreiesc) – tradiție iudaică.

• Paștele – tradiție creștină.

• White House Easter Egg Roll – SUA: tradiție începută în secolul al XIX-lea, continuată și astăzi.

• Holi – nordul Indiei: festival colorat în care oamenii aruncă pulberi colorate pentru a celebra primăvara.

• Nowruz – Asia Centrală: zi dedicată curățeniei de primăvară, creșterii și focurilor ceremoniale.

• Echinocțiul de primăvară la Teotihuacan – Mexic: oamenii se adună la piramidă, îmbrăcați în alb, pentru a întâmpina noul sezon.

• Ceremonia răsăritului la Stonehenge – Anglia.

Zeițe asociate cu echinocțiul de primăvară

• Ostara – zeiță germanică a primăverii și a zorilor.

• Astarte – zeiță semitică a fertilității, războiului și sexualității.

• Persefona – mitologia greacă, regina lumii subpământene și zeiță a fertilității, asociată cu ciclul anotimpurilor.

• Flora – zeița romană a florilor și a iubirii.