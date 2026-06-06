Primit la aeroport de Felipe al VI-lea şi Letizia, regele şi regina Spaniei, Leon al XIV-lea se va îndrepta apoi spre palatul regal, unde va ţine un discurs, înainte de a vizita un centru social în după-amiaza zilei, apoi de a participa la o veghe în seara zilei la poalele stadionului Santiago Bernabeu, unde sunt aşteptaţi aproximativ 400.000 de tineri.

În timpul zborului, Suveranul Pontif a recunoscut în faţa jurnaliştilor că pedofilia în Biserică „este o rană încă deschisă” şi că intenţionează să continue să o combată, aşa cum a făcut-o întotdeauna de-a lungul vieţii sale.

Programul Suveranului Pontif în Spania

În această dimineaţă are programate mai multe evenimente oficiale la Palatul Regal, unde va fi primit din nou de Regi şi de autorităţi.

După-amiază, Papa Leon al XIV-lea va vizita centrul pentru persoanele fără adăpost „Cedia 24” al organizaţiei Caritas, situat în cartierul Carabanchel. Apoi, în jurul orei 20.30, va prezida o veghe alături de tineri în Piaţa Lima.

Suveranul Pontif va rămâne la Madrid până marţi, când va pleca spre Barcelona, unde va rămâne două zile înainte de a pleca spre Gran Canaria şi, apoi, spre Tenerife.

Programul Papei va afecta circulaţia în oraşele pe care le va traversa.