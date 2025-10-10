Drumarii au intervenit pe Transalpina, ca să salveze ciobanii și turmele lor. Zăpada depășea un metru

Intervenție neobișnuită pe Transalpina. Drumarii au fost chemați să-i ajute pe ciobanii blocați cu oile pe munte.

Fermierii erau prinși de zile bune alături de animale în zăpada care a depășit un metru pe cea mai înaltă șosea din țară.

Oamenii au cerut ajutor autorităților, iar echipele au intervenit pentru a face loc turmelor. Circulația rămâne deocamdată închisă pe Transalpina, pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

