Drumarii au intervenit pe Transalpina, ca să salveze ciobanii și turmele lor. Zăpada depășea un metru

10-10-2025 | 08:03
Intervenție neobișnuită pe Transalpina. Drumarii au fost chemați să-i ajute pe ciobanii blocați cu oile pe munte.

autor
Gigi Ciuncanu

Fermierii erau prinși de zile bune alături de animale în zăpada care a depășit un metru pe cea mai înaltă șosea din țară.

Oamenii au cerut ajutor autorităților, iar echipele au intervenit pentru a face loc turmelor. Circulația rămâne deocamdată închisă pe Transalpina, pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

Sursa: Pro TV

Etichete: Transalpina, drumari, ciobani romani,

Dată publicare: 10-10-2025 07:58

Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone
Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, luni, că traficul pe Transalpina rămâne închis, întrucât stratul de zăpadă are şi 40 de centimetri şi este viscol.

Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Sunt anunțate ore dificile pentru jumătatea sudică a țării și Capitala, unde vremea s-a înrăutățit brusc. Au intrat în vigoare Coduri portocalii de ninsori la munte și vânt puternic, iar două județe se află sub Cod roșu de ploi abundente până vineri.

S-a închis Transalpina. Circulația a fost oprită din cauza ninsorilor abundente. Este cod roșu și zăpadă de 50 cm | FOTO
S-a închis Transalpina. Circulația a fost oprită din cauza ninsorilor abundente. Este cod roșu și zăpadă de 50 cm | FOTO

Circulația pe Transalpina este suspendată începând de joi, pentru a doua oară în această săptămână, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina
Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Valul de frig care traversează zilele acestea țara noastră se simte tot mai puternic. La munte este iarnă de-a binelea, cu viscol și strat serios de zăpadă. 

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

