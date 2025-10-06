Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone

06-10-2025 | 11:40
transalpina
Facebook // DRDP Craiova

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, luni, că traficul pe Transalpina rămâne închis, întrucât stratul de zăpadă are şi 40 de centimetri şi este viscol.

autor
Sabrina Saghin

„Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunţă, luni, DRDP Craiova.

Meteorologii anunţă vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte, până joi, iar în următoarele două zile pentru mai multe zone ale ţării au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu. În judeţele judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa va fi cod roşu de ploi.

Sursa: News.ro

Etichete: Transalpina, viscol, zapada,

Dată publicare: 06-10-2025 11:36

