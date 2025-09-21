Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

21-09-2025 | 07:08
ceata
Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Călăraşi, Cluj, Covasna, Harghita, Ialomiţa, Maramureş şi Sălaj, anunţă Centrul Infotrafic. De asemenea, duminică, traficul rutier este oprit, în anumite intervale orare, pe DN 67C - Transalpina, între Novaci şi Rânca, pentru desfăşurarea unei competiţii de automobilism.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la ora 6.30, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier.

Vizibilitate scăzută pe mai multe artere

Totodată, se circulă în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Călăraşi, Cluj, Covasna, Harghita, Ialomiţa, Maramureş şi Sălaj.

De asemenea, pentru desfăşurarea competiţiei de automobilism sportiv Cupa Novaci - etapă a Campionatului Regional de Viteză în Coastă, duminică, între orele 8:00-13:30 şi 14:30-19:00, circulaţia rutieră va fi oprită pe DN 67C Transalpina, între localităţile Novaci şi Rânca, judeţul Gorj, între kilometrii 16 şi 21.

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să se informeze despre condiţiile meteorologice şi de trafic de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, să respecte indicaţiile poliţiştilor, să evite manevrele riscante şi să se asigure bine înainte de a schimba direcţia, semnalizând intenţia şi acordând prioritate celor în drept.

