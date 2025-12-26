Armata rusă își intensifică atacurile în Ucraina de Crăciun. Peste 112 confruntări au avut loc pe front în doar o zi

razboi ucraina tancuri
Armata rusă își intensifică ofensiva în Ucraina, anunță vineri Statul Major al armatei ucrainene, în a doua zi de Crăciun. De la începutul zilei, au fost înregistrate cel puțin 112 confruntări pe front, potrivit relatării Le Monde.

Mihaela Ivăncică

Cele mai puternice confruntări s-au desfășurat în apropiere de Lîman, în estul Ucrainei, unde armata rusă a lansat 27 de atacuri. Până vineri seara, opt dintre aceste confruntări erau încă în desfășurare, conform sursei citate.

Către Kostiantînivka s-au înregistrat 18 confruntări armate, iar șase erau în curs seara, anunță Statul Major. În sectorul Pokrovsk, situația rămânea tensionată, după ce armata rusă a lansat 20 de atacuri, potrivit aceleiași surse.

În oblastul Harkov au fost înregistrate 14 atacuri, iar șase confruntări armate erau în curs vineri seara.

Pe de altă parte, un atac rus a vizat vineri dimineața infrastructuri energetice în oblastul Volînia, a anunțat pe Telegram șeful Administrației Militare a oblastului, Ivan Rudnîțki. Aproximativ 8.000 de gospodării nu aveau în continuare electricitate în a doua zi de Crăciun.

Pene de electricitate au avut loc de asemenea în regiunile Donețk, Odesa, Mîkolaiv, Herson și Harkov, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Olha Ihîmciuk. „Din cauza atacurilor constante ale Rusiei, aproape toate regiunile ucrainene sunt obligate în prezent să aplice măsuri de limitare a consumului de electricitate”, a precizat ea.

