Aseară, cei trei chefi – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu – au avut de luat primele decizii dificile, iar în această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, noi concurenți vor lupta pentru un loc în bucătăria MasterChef.

Aseară, confruntările au trimis primii 10 concurenți în bucătăria MasterChef, iar într-un duel de zile mari, două șorțuri de aur au fost acordate. Belinda Liu și Alexandru Mercea au impresionat cu preparatele lor, în care au avut de integrat cotlet de vițel și cartofi, și au primit Șorțul de Aur, într-un moment în care cei chefii au decis că amândoi merită să meargă mai departe.

“La poli opuși sunteți practic o parte din sufletul meu, ceea ce sunt, ceea ce mi-aș dori să fiu. Cred că degeaba vorbim despre un șorț pe care-l poate lua orice concurent, la ce aveți voi aici, este asta și, sincer, eu sunt foarte mulțumit de cine sunt astăzi”, a spus Chef Florin Dumitrescu înainte de a-i oferi șorțul de aur lui Alexandru Mercea.

“Belinda, tu ai gătit nu foarte gustos, ai gătit impecabil, senzațional! Vei fi șorțul meu de aur, Belinda! Te mănânc dacă nu câștigi. Al tău e! Bravo! Nu mă așteptam. Copii, gătiți senzațional!”, a spus Chef Sorin Bontea.

În urma celorlalte dueluri, Florina Grozavu, Adrian Zamfir, Mariana Nenu, Ramona Crăciunescu, Alex Florescu, Alexandru Balaban, Maria Boroghină și Nicoleta Voicu și-au adjudecat, la rândul lor, un loc în etapa următoare.

În această seară, confruntările continuă, iar presiunea crește pentru cei care își doresc un loc în bucătăria MasterChef. Fiecare duel înseamnă o nouă provocare, ingrediente diferite – pe care le aleg chiar ei –, timp limitat și o singură întrebare la final: cine a reușit să-i convingă pe cei trei chefi? Competiția devine tot mai intensă, iar fiecare farfurie poate face diferența dintre visul de a continua și eliminarea din concurs. Cine sunt cei care vor reuși să treacă de această etapă și să se apropie cu un pas de titlul de MasterChef România, telespectatorii pot afla în această seară, de la 20:30. Emisiunea este în fiecare marți și miercuri, la PRO TV și cu o zi în avans pe VOYO.

MasterChef România - Prinde gustul competiției!