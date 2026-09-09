El a marcat astfel cea mai recentă plecare în rândul miliardarilor țării, relatează uk.finance.yahoo.com.

Chris Rokos are 55 de ani și este fondatorul Rokos Capital Management. El se pregătește să-și schimbe rezidența și va deschide un birou în Atena ca parte a acestei mutări.

Rokos este al treilea cel mai mare contribuabil din Marea Britanie, după ce a plătit aproximativ 330 de milioane de lire sterline în ultimul an fiscal, potrivit clasamentului Sunday Times privind contribuabilii.

Averea sa este estimată la 3 miliarde de lire sterline, potrivit Sunday Times Rich List, iar la începutul acestui an s-a angajat să doneze 190 de milioane de lire sterline Universității Cambridge, donație despre care se crede că este cea mai mare donație individuală făcută unei universități britanice în perioada modernă.

Rokos Capital Management a ajuns să administreze active în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari americani (14,8 miliarde de lire sterline) și are birouri în Londra, New York, Abu Dhabi și Singapore, potrivit site-ului companiei.

O purtătoare de cuvânt a companiei a refuzat să comenteze informațiile.

Cele mai recente cercetări realizate pentru Rich List au evidențiat un exod continuu al averilor din Regatul Unit, în urma măsurilor guvernului de înăsprire a regimului fiscal pentru persoanele cu statut de „non-dom” și a modificărilor privind impozitul pe moștenire.

Robert Watts, realizatorul Sunday Times Rich List, a declarat anterior că a existat o „creștere accentuată a numărului de cetățeni britanici care sunt acum rezidenți în Dubai, Elveția și Monaco”.

Faptul că o persoană devine rezidentă într-o altă țară nu înseamnă automat că încetează să plătească taxe în Marea Britanie, însă ridică semne de întrebare cu privire la cât de mult mai poate colecta Trezoreria britanică de la persoanele care se mută în străinătate.

Grecia a introdus reguli prin care anumite persoane care își transferă rezidența în Grecia pot plăti o sumă fixă de 100.000 de euro (86.000 de lire sterline) pe an fiscal, indiferent de valoarea veniturilor obținute în străinătate, pentru o perioadă de până la 15 ani.

Printre alte persoane cunoscute care au părăsit Regatul Unit se numără managerul britanic de fonduri speculative Michael Platt, care a cofondat BlueCrest Capital Management și și-a mutat rezidența în Elveția, precum și Richard Gnodde, un director executiv al Goldman Sachs care s-a mutat în Italia.