„Canada este în continuare pregătită să încheie un acord echitabil. Suntem convinși că există un acord reciproc avantajos pentru Canada și Statele Unite”, a dat el asigurări, indicând că a vorbit cu președintele american Donald Trump „în ultimele zile”, potrivit Agerpres.

„Face parte din responsabilitățile noastre să lucrăm împreună”, a adăugat Mark Carney, precizând că a discutat cu președintele american despre „problemele” din Canada, despre „Iran” sau despre „alte subiecte internaționale”.

Tensiunile comerciale dintre Canada și Statele Unite s-au accentuat

Conflictul comercial dintre Canada și Statele Unite s-a tensionat și mai mult săptămâna aceasta, după ce Donald Trump a decis marți să interzică importul anumitor produse canadiene în SUA și să majoreze taxele vamale pentru alte mărfuri.

Această replică americană a venit în contextul în care Canada a impus marți noi taxe vamale pentru produsele americane, ca răspuns la suprataxele implementate de Washington începând cu 22 august împotriva propriilor sale exporturi.

Semnarea unui decret de către Donald Trump, în august, pentru a schimba numele Lacului Ontario (ale cărui ape sunt împărțite între Canada și Statele Unite) în „Lacul America”, a contribuit, de asemenea, la alimentarea acestor tensiuni.