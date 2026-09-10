Accidentul a avut loc între comunele Susch şi Zernez, în cantonul Grisons, în extremitatea estică a ţării, potrivit Agerpres.

'Mai multe persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul de autocar (...) Mai multe altele au fost rănite', a anunţat pe platforma socială X poliţia cantonală, fără a preciza circumstanţele accidentului sau naţionalitatea victimelor.

Imagini difuzate de media locale arată echipe de salvatori în jurul autobuzului, răsturnat pe o margine a şoselei, şi elicoptere staţionate în apropiere. Poliţia a confirmat că au fost mobilizate 'mai multe servicii de urgenţă'.

Conform presei elveţiene, autocarul aparţine companiei turistice olandeze Oad, care oferă călătorii în toată Europa.

Zernez este poarta de intrare în Parcul Naţional elveţian, un vaste teritoriu alpin de circa 170 km2, cu peste 100 km de trasee pedestre în valea Engadine.