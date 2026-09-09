Sindicaliştii au explicat că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanţe solicitarea pentru subvenţie, iar în conturile companiei mai sunt 3.000 de lei.

Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) a atras, miercuri, atenţia asupra situaţiei critice cu care se confruntă transportul subteran din Capitală.

Sindicaliştii avertizează că lipsa aprobării bugetului companiei şi epuizarea fondurilor pentru subvenţii ar putea duce la blocarea circulaţiei trenurilor începând cu data de 12 septembrie, când angajaţii riscă să nu îşi primească salariile.

„Fondurile s-au terminat la sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie. Ne-am trezit că mâine poimâine trebuie să plătim salarii şi nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. Dacă nu se acordă subvenţia, metroul rămâne fără finanţare”, a declarat preşedintele USLM Marian Artimon.

El a explicat că Metrorex a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanţe solicitarea pentru subvenţie.

„Din păcate, din nişte lupte interne în cadrul ministerului, şi nu vreau să jignesc pe nimeni, dar parcă prea multe funcţii nu ştiu ce au de făcut, faţă de anul trecut a apărut o prevedere că, dacă în 150 de zile nu se iniţiază bugetul, nu se mai dă subvenţie începând cu 1 septembrie. Metrorexul, nu ştiu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanţe solicitarea de deschidere pentru subvenţia din luna septembrie şi, surpriză, dar nu ştiu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenţia pe luna septembrie pentru că nu aţi trimis bugetul”, a declarat Marian Artimon.

În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei

El a adăugat că în conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, sumă insuficientă pentru plata salariilor.

„Ne-am trezit astăzi că poimâine trebuie să plătim salarii şi nu avem niciun fel de bani ca să putem plăti salariile. În Codul Muncii spune foarte clar că, atunci când o societate nu are bani, cu prioritate să plătesc salariilele. În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică e insuficient să facem această plată. Bineînţeles că am transmis către primul ministru, către ministru, noi adrese în care i-am atras atenţia, deşi de la început, deci din luna mai tot atragem atenţia se vor termina banii”, a mai afirmat preşedintele USLM.

El a mai declarat că dacă plata salariilor este întârziată mai mult de trei zile, atunci angajaţii pot face ceea ce doresc.

„Este foarte clar că vine data de 12 septembrie, nu vom primi salariile, conform contractelor. Iar dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc. Pentru că, din păcate, în ultimii ani, cu legi de austeritate, cu mai puţin personal, în fiecare an ţi se taie 30, 40, 200, 300 de salariaţi, am ajuns la un deficit de personal şi la un deficit de finanţare. Ieri am avut o întâlnire cu conducerea Metrorex, care a fost chemată de urgenţă la ministru şi am înţeles că fac tot ceea ce depinde de dumnealor să aprobe bugetul pe ultima sută de metri”, a subliniat Marian Artimon.

El a adăugat că mecanicii de tren au 11.000 de zile de concediu neacordate şi dacă până pe 16 septembrie nu îşi vor primi salariile atunci 300 de mecanici ar putea să-şi depună automat cererea de concediu.

Artimon a mai afirmat că Metrorex are 5.922 de posturi aprobate şi funcţionează cu 4.934 de angajaţi.